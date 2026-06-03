Abduqodir Husanovning “Manchester Siti”dagi bahosi 50 million yevroga ko‘tarildi

·185·Sport
Abduqodir Husanovning “Manchester Siti”dagi bahosi 50 million yevroga ko‘tarildi
Audio versiyasi

“Manchester Siti” klubi himoyachisi hamda O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zosi Abduqodir Husanovning Transfermarkt portalidagi transfer qiymati sezilarli darajada oshdi. Yangilangan ma’lumotlarga ko‘ra, o‘zbekistonlik markaziy himoyachining narxi 15 million yevroga ko‘tarilib, hozirda 50 million yevroga baholanmoqda.

Bu natija Abduqodir Husanovning nafaqat O‘zbekiston, balki butun Osiyo miqyosidagi eng qimmat futbolchilardan biri sifatidagi mavqeini yanada mustahkamladi. Portal ma’lumotlariga ko‘ra, Husanov Osiyodagi eng qimmat futbolchi maqomini saqlab qolgan. Uning eng yaqin ta’qibchisi yaponiyalik futbolchi Kayshu Sano hisoblanadi. Sanoning transfer bahosi 40 million yevroni tashkil etadi.

Eslatib o‘tamiz, Abduqodir Husanov 2025 yil yanvar oyida “Manchester Siti” safiga qo‘shilgan edi. Angliya grandi uning transferi uchun 40 million yevro to‘lagan, kelishuvda qo‘shimcha 10 million yevrolik bonuslar ham ko‘zda tutilgan. Markaziy himoyachi “shaharliklar” tarkibida ushbu mavsumda ikkita sovrin — Angliya kubogi va Angliya liga kubogini qo‘lga kiritdi.

Abdukodir KhusanovManchester CityO'zbekistonTransfermarktKeishu Sano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi