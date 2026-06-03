Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisi

·231·Sport
Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisi
Audio versiyasi

Dunyoning eng ommabop va shiddatli milliy chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasi (APL) muxlislari uchun qiziqarli yangilik e’lon qilindi. Nufuzli va dunyoga mashhur «Transfermarkt» tahliliy portali Angliya yashil maydonlarida to‘p surayotgan professional futbolchilarning transfer bozoridagi joriy baholarini rasman yangiladi. Ushbu yangilanish natijasida liganing eng qimmatbaho yulduzlari reytingi shakllandi.

Topda yana Erling Holand!

Bugungi kunda nafaqat APLning, balki butun dunyo futbolining eng xavfli va mahsuldor hujumchilaridan biri bo‘lgan «Manchester Siti» a’zosi Erling Holand kutilganidek ro‘yxat karvonboshisiga aylandi. Norvegiyalik to‘purarning bozor qiymati rekord darajadagi 200 million yevro etib belgilandi va u ayni damda chempionatning eng qimmatbaho o‘yinchisi sifatida tan olindi.

Shuningdek, kuchli uchlikdan Londonning «Arsenal» klubi yetakchilari — yarim himoyachi Deklan Rays (120 mln yevro) hamda vinger Bukayo Saka (110 mln yevro) joy olishdi.

APLning ayni vaqtdagi eng qimmat 10 futbolchisi

Yangilangan reytingning yuqori o‘ntaligidan joy olgan yulduzlar bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Orin

Futbolchi (Klubi)

Transfer qiymati (mln yevro)

1

Erling Holand («Manchester Siti»)

200

2

Deklan Rays («Arsenal»)

120

3

Bukayo Saka («Arsenal»)

110

4

Florian Virts («Liverpul»)

100

5

Koul Palmer («Chelsi»)

100

6

Moyses Kaysedo («Chelsi»)

100

7

Vilyam Saliba («Arsenal»)

100

8

Dominik Soboslai («Liverpul»)

100

9

Rayan Sherki («Manchester Siti»)

90

10

Morgan Rojers («Aston Villa»)

90

Qiziqarli jihati: Kuchli o‘nlikdan joy olgan futbolchilarning naq 5 nafari — Florian Virts, Koul Palmer, Moyses Kaysedo, Vilyam Saliba va Dominik Soboslai bir xil — 100 million yevrolik ko‘rsatkich bilan reytingning o‘rta pog‘onalarini band etib turishibdi.

Kuchli beshlik chempionatlari, transfer bozoridagi eng so‘nggi qiymatlar va jahon futboliga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring.

Erling HaalandManchester CityArsenalDeclan RiceBukayo SakaTransfermarkt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi