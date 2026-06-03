Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisi
Dunyoning eng ommabop va shiddatli milliy chempionati hisoblangan Angliya Premer-ligasi (APL) muxlislari uchun qiziqarli yangilik e’lon qilindi. Nufuzli va dunyoga mashhur «Transfermarkt» tahliliy portali Angliya yashil maydonlarida to‘p surayotgan professional futbolchilarning transfer bozoridagi joriy baholarini rasman yangiladi. Ushbu yangilanish natijasida liganing eng qimmatbaho yulduzlari reytingi shakllandi.
Topda yana Erling Holand!
Bugungi kunda nafaqat APLning, balki butun dunyo futbolining eng xavfli va mahsuldor hujumchilaridan biri bo‘lgan «Manchester Siti» a’zosi Erling Holand kutilganidek ro‘yxat karvonboshisiga aylandi. Norvegiyalik to‘purarning bozor qiymati rekord darajadagi 200 million yevro etib belgilandi va u ayni damda chempionatning eng qimmatbaho o‘yinchisi sifatida tan olindi.
Shuningdek, kuchli uchlikdan Londonning «Arsenal» klubi yetakchilari — yarim himoyachi Deklan Rays (120 mln yevro) hamda vinger Bukayo Saka (110 mln yevro) joy olishdi.
APLning ayni vaqtdagi eng qimmat 10 futbolchisi
Yangilangan reytingning yuqori o‘ntaligidan joy olgan yulduzlar bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Orin
Futbolchi (Klubi)
Transfer qiymati (mln yevro)
1
Erling Holand («Manchester Siti»)
200
2
Deklan Rays («Arsenal»)
120
3
Bukayo Saka («Arsenal»)
110
4
Florian Virts («Liverpul»)
100
5
Koul Palmer («Chelsi»)
100
6
Moyses Kaysedo («Chelsi»)
100
7
Vilyam Saliba («Arsenal»)
100
8
Dominik Soboslai («Liverpul»)
100
9
Rayan Sherki («Manchester Siti»)
90
10
Morgan Rojers («Aston Villa»)
90
Qiziqarli jihati: Kuchli o‘nlikdan joy olgan futbolchilarning naq 5 nafari — Florian Virts, Koul Palmer, Moyses Kaysedo, Vilyam Saliba va Dominik Soboslai bir xil — 100 million yevrolik ko‘rsatkich bilan reytingning o‘rta pog‘onalarini band etib turishibdi.
Kuchli beshlik chempionatlari, transfer bozoridagi eng so‘nggi qiymatlar va jahon futboliga oid eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring.
…