FIFA Abduqodir Husanovning tarixiy yutuqlarini alohida e’tirof etdi...
O‘zbek futboli ishqibozlarining qalbini cheksiz faxr va iftixorga to‘ldiradigan navbatdagi xushxabar xalqaro maydondan yetib keldi. Dunyo futbolining bosh boshqaruv organi hisoblangan FIFA (Xalqaro futbol federatsiyasi) o‘zining rasmiy Instagram sahifasida milliy terma jamoamiz hamda Angliyaning grand klubi — «Manchester Siti» mustahkam himoyachisi Abduqodir Husanovga bag‘ishlangan maxsus va o‘ta hayajonli maqolani e’lon qildi.
Dunyo futboli ommasiga o‘zbek futbolining yorqin yulduzini tanishtirar ekan, tashkilot hamyurtimizning qisqa fursat ichida bosib o‘tgan ulkan zafarli yo‘liga alohida to‘xtalib o‘tdi.
Ingliz futboli tarixiga kirgan ilk o‘zbek
FIFA o‘z bayonotida Abduqodir Husanovning zamonaviy futbol markazi hisoblangan Angliya Premer-ligasidagi (APL) tarixiy qadamini yuqori baholadi. Ma’lumki, iqtidorli futbolchimiz 2025 yilning yanvar oyida dunyoning eng kuchli klublaridan biri — «Manchester Siti» safiga borib qo‘shilgan edi. Shu tariqa, u nufuzli APL bahslarida maydonga tushgan va ushbu musobaqada debyut qilgan ilk o‘zbekistonlik professional futbolchi sifatida tarix solnomalaridan mustahkam joy oldi.
Bundan tashqari, o‘tgan yozgi mavsumda Husanov "shaharliklar" tarkibida AQSH yashil maydonlari mezbonlik qilgan, mutlaqo yangi formatdagi Klublar o‘rtasidagi Jahon chempionatida ham muvaffaqiyatli ishtirok etishga ulgurdi.
Yangi format va O‘zbekistonning tarixiy yo‘llanmasi
Endilikda esa 21 yoshli himoyachimizni faoliyatidagi eng yirik va mas’uliyatli sinov kutib turibdi. 2026 yilgi FIFA Jahon chempionati futbol tarixida ilk marotaba kengaytirilgan tarkibda, ya’ni naq 48 ta terma jamoa ishtirokida tashkil etilmoqda.
Tarixiy zafar: Mazkur yangi va keng imkoniyatli format ko‘plab rivojlanayotgan futbol mamlakatlari qatori jonajon Vatanimiz uchun ham haqiqiy baxt eshiklarini ochdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor mundialning final bosqichi yo‘llanmasini rasman qo‘lga kiritdi!
Yoshlar o‘rtasidagi muvaffaqiyatlardan dunyo sahnasi sari
Xalqaro tashkilot Husanovning faqatgina kattalar futbolida emas, balki yoshlar terma jamoasi safidagi salmoqli yutuqlarini ham yodga oldi. U o‘z vaqtida:
O‘zbekiston U-20 (yigirma yoshgacha bo‘lganlar) terma jamoasi sardorligida nufuzli Osiyo kubogida zafar quchib, chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan.
Yoshlar o‘rtasida o‘tkazilgan Kichik Jahon chempionatida jamoa bilan birgalikda dunyoning eng kuchli jamoalari bilan kurashib, 1/8 final bosqichigacha yetib borgan.
Bugungi kunda esa Abduqodir Husanov o‘zining millionlab vatandoshlari va muxlislari ardog‘ida, sayyoramizning eng nufuzli futbol sahnasida O‘zbekiston nomini dunyoga tanitish va yangidan-yangi tarixiy sahifalarni ochishga shay turibdi.
Biz ham o‘z navbatida mahoratli himoyachimizga va milliy terma jamoamizga oldinda turgan Jahon chempionati bahslarida ulkan zafarlar tilab qolamiz! O‘zbek futboli va jahon sportiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…