FIFA Abduqodir Husanovning tarixiy yutuqlarini alohida e’tirof etdi...

·83·Sport
FIFA Abduqodir Husanovning tarixiy yutuqlarini alohida e’tirof etdi...
Audio versiyasi

O‘zbek futboli ishqibozlarining qalbini cheksiz faxr va iftixorga to‘ldiradigan navbatdagi xushxabar xalqaro maydondan yetib keldi. Dunyo futbolining bosh boshqaruv organi hisoblangan FIFA (Xalqaro futbol federatsiyasi) o‘zining rasmiy Instagram sahifasida milliy terma jamoamiz hamda Angliyaning grand klubi — «Manchester Siti» mustahkam himoyachisi Abduqodir Husanovga bag‘ishlangan maxsus va o‘ta hayajonli maqolani e’lon qildi.

Dunyo futboli ommasiga o‘zbek futbolining yorqin yulduzini tanishtirar ekan, tashkilot hamyurtimizning qisqa fursat ichida bosib o‘tgan ulkan zafarli yo‘liga alohida to‘xtalib o‘tdi.

Ingliz futboli tarixiga kirgan ilk o‘zbek

FIFA o‘z bayonotida Abduqodir Husanovning zamonaviy futbol markazi hisoblangan Angliya Premer-ligasidagi (APL) tarixiy qadamini yuqori baholadi. Ma’lumki, iqtidorli futbolchimiz 2025 yilning yanvar oyida dunyoning eng kuchli klublaridan biri — «Manchester Siti» safiga borib qo‘shilgan edi. Shu tariqa, u nufuzli APL bahslarida maydonga tushgan va ushbu musobaqada debyut qilgan ilk o‘zbekistonlik professional futbolchi sifatida tarix solnomalaridan mustahkam joy oldi.

Bundan tashqari, o‘tgan yozgi mavsumda Husanov "shaharliklar" tarkibida AQSH yashil maydonlari mezbonlik qilgan, mutlaqo yangi formatdagi Klublar o‘rtasidagi Jahon chempionatida ham muvaffaqiyatli ishtirok etishga ulgurdi.

Yangi format va O‘zbekistonning tarixiy yo‘llanmasi

Endilikda esa 21 yoshli himoyachimizni faoliyatidagi eng yirik va mas’uliyatli sinov kutib turibdi. 2026 yilgi FIFA Jahon chempionati futbol tarixida ilk marotaba kengaytirilgan tarkibda, ya’ni naq 48 ta terma jamoa ishtirokida tashkil etilmoqda.

Tarixiy zafar: Mazkur yangi va keng imkoniyatli format ko‘plab rivojlanayotgan futbol mamlakatlari qatori jonajon Vatanimiz uchun ham haqiqiy baxt eshiklarini ochdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor mundialning final bosqichi yo‘llanmasini rasman qo‘lga kiritdi!

Yoshlar o‘rtasidagi muvaffaqiyatlardan dunyo sahnasi sari

Xalqaro tashkilot Husanovning faqatgina kattalar futbolida emas, balki yoshlar terma jamoasi safidagi salmoqli yutuqlarini ham yodga oldi. U o‘z vaqtida:

  • O‘zbekiston U-20 (yigirma yoshgacha bo‘lganlar) terma jamoasi sardorligida nufuzli Osiyo kubogida zafar quchib, chempionlik shohsupasiga ko‘tarilgan.

  • Yoshlar o‘rtasida o‘tkazilgan Kichik Jahon chempionatida jamoa bilan birgalikda dunyoning eng kuchli jamoalari bilan kurashib, 1/8 final bosqichigacha yetib borgan.

Bugungi kunda esa Abduqodir Husanov o‘zining millionlab vatandoshlari va muxlislari ardog‘ida, sayyoramizning eng nufuzli futbol sahnasida O‘zbekiston nomini dunyoga tanitish va yangidan-yangi tarixiy sahifalarni ochishga shay turibdi.

Biz ham o‘z navbatida mahoratli himoyachimizga va milliy terma jamoamizga oldinda turgan Jahon chempionati bahslarida ulkan zafarlar tilab qolamiz! O‘zbek futboli va jahon sportiga oid eng qaynoq, eng zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Abduqodir HusanovFIFAManchester CityO'zbekistonAQSHAngliya Premyer-ligasiInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi