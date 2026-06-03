Manchester Siti va Chelsi Enzo Maresca boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda

·275·Sport
Manchester Siti va Chelsi Enzo Maresca boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda
Audio versiyasi

Manchester Siti jamoasi yangi bosh murabbiy sifatida Enzo Maresca nomzodini yakunlash maqsadida Chelsi bilan tovon puli boʻyicha qizgʻin muzokaralar olib bormoqda. Italiyalik mutaxassis Pep Guardiola oʻrnini egallashi kutilmoqda, biroq uning yanvar oyida Stamford Bridgedan kutilmaganda ketishi ortidan yuzaga kelgan huquqiy masalalar uch yillik shartnoma imzolanishini kechiktirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports xabariga koʻra, Manchester Siti hozirda Chelsi bilan Enzo Maresca uchun toʻlanadigan kompensatsiya miqdori ustida ishlamoqda. Shartnoma masalasi har ikki klub huquqshunoslari nazoratida, chunki italiyalik murabbiy London klubini tark etganida uning amaldagi shartnomasida hali uch yarim yil bor edi. Manchester klubi ushbu haftada kelishuvga erishib, uni rasman Pep Guardiola vorisi sifatida tanishtirishdan umidvor.

Ispaniyalik mutaxassis klubdagi aqlbovar qilmas 10 yillik faoliyatidan soʻng jamoani tark etdi. Bu davr mobaynida u barcha mumkin boʻlgan sovrinlarni, jumladan, olti marta Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi. Uning oʻrniga taklif etilayotgan uch yillik shartnoma stolda turgan boʻlsa-da, hali toʻliq kelishuvga erishilmagan. Chelsi rahbariyati oʻtgan kuzda amaldagi chempionlar tomonidan Enzo Maresca ga qiziqish borligi haqida xabardor qilingan edi.

Manchester Siti rahbariyatida murabbiyning Londondagi natijalari katta taassurot qoldirdi. U Chelsi boshqaruvida 92 oʻyinda 55 gʻalaba va 16 durang qayd etdi. Shuningdek, 2024-25-yilgi mavsumda Konferensiyalar ligasi va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqdi. U ketgan vaqtda jamoa turnir jadvalida beshinchi oʻrinda edi, biroq mavsum yakunida Chelsi 10-oʻrinni egalladi.

Enzo Maresca kelishi bilan Manchester Siti yangi murabbiylar shtabini ham shakllantirishi lozim boʻladi. Pep Guardiola bilan birga Pep Lijnders, Kolo Toure, fitnes murabbiyi Lorenzo Buenaventura va darvozabonlar murabbiyi Xabi Mancisidor kabi mutaxassislar ham klubni tark etishmoqda. Manchester klubi mavsumoldi tayyorgarlik boshlangunga qadar yangi murabbiyni rasman eʼlon qilish uchun bor kuchini safarbar qilgan.

Manchester SitiChelsiEnzo MarescaPep GuardiolaAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi