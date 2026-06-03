Manchester Siti va Chelsi Enzo Maresca boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda
Manchester Siti jamoasi yangi bosh murabbiy sifatida Enzo Maresca nomzodini yakunlash maqsadida Chelsi bilan tovon puli boʻyicha qizgʻin muzokaralar olib bormoqda. Italiyalik mutaxassis Pep Guardiola oʻrnini egallashi kutilmoqda, biroq uning yanvar oyida Stamford Bridgedan kutilmaganda ketishi ortidan yuzaga kelgan huquqiy masalalar uch yillik shartnoma imzolanishini kechiktirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports xabariga koʻra, Manchester Siti hozirda Chelsi bilan Enzo Maresca uchun toʻlanadigan kompensatsiya miqdori ustida ishlamoqda. Shartnoma masalasi har ikki klub huquqshunoslari nazoratida, chunki italiyalik murabbiy London klubini tark etganida uning amaldagi shartnomasida hali uch yarim yil bor edi. Manchester klubi ushbu haftada kelishuvga erishib, uni rasman Pep Guardiola vorisi sifatida tanishtirishdan umidvor.
Ispaniyalik mutaxassis klubdagi aqlbovar qilmas 10 yillik faoliyatidan soʻng jamoani tark etdi. Bu davr mobaynida u barcha mumkin boʻlgan sovrinlarni, jumladan, olti marta Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritdi. Uning oʻrniga taklif etilayotgan uch yillik shartnoma stolda turgan boʻlsa-da, hali toʻliq kelishuvga erishilmagan. Chelsi rahbariyati oʻtgan kuzda amaldagi chempionlar tomonidan Enzo Maresca ga qiziqish borligi haqida xabardor qilingan edi.
Manchester Siti rahbariyatida murabbiyning Londondagi natijalari katta taassurot qoldirdi. U Chelsi boshqaruvida 92 oʻyinda 55 gʻalaba va 16 durang qayd etdi. Shuningdek, 2024-25-yilgi mavsumda Konferensiyalar ligasi va Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatida gʻolib chiqdi. U ketgan vaqtda jamoa turnir jadvalida beshinchi oʻrinda edi, biroq mavsum yakunida Chelsi 10-oʻrinni egalladi.
Enzo Maresca kelishi bilan Manchester Siti yangi murabbiylar shtabini ham shakllantirishi lozim boʻladi. Pep Guardiola bilan birga Pep Lijnders, Kolo Toure, fitnes murabbiyi Lorenzo Buenaventura va darvozabonlar murabbiyi Xabi Mancisidor kabi mutaxassislar ham klubni tark etishmoqda. Manchester klubi mavsumoldi tayyorgarlik boshlangunga qadar yangi murabbiyni rasman eʼlon qilish uchun bor kuchini safarbar qilgan.
…