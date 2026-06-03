Xans-Diter Flik La Ligada mavsumning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi

·54·Sport
Xans-Diter Flik La Ligada mavsumning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi
Audio versiyasi

Kataloniya futboli ishqibozlari va grand jamoaning millionlab sodiq muxlislari uchun haqiqiy bayram kayfiyatini baxsh etuvchi ajoyib xushxabar Ispaniya yashil maydonlaridan yetib keldi. Ispaniya La Ligasi rahbariyati tomonidan ortda qolgan futbol yili yakunlari sarhisob qilinib, "Barselona" klubining mahoratli ustozi Xans-Diter Flik rasman mavsumning eng kuchli bosh murabbiyi deb e’lon qilindi.

Germaniyalik tajribali mutaxassis o‘zining yuksak taktik bilimlari va temir intizomi evaziga "ko‘k-anorranglilar"ni yana katta zafarlar sari boshlab keldi.

Hayratlanarli raqamlar va tarixiy rekord

Flik boshqaruvi ostida "Barselona" joriy ichki chempionatda mutlaq ustunlik namoyish etdi. Mavsum davomida qayd etilgan maftunkor ko‘rsatkichlar har qanday futbol ishqibozini hayratga solishi tabiiy:

  • Ochkolar soni: Kataloniyaliklar mavsumni naq 94 ochko bilan chempion sifatida yakunlab, o‘zlarining azaliy raqibi — ikkinchi o‘rindagi Madridning "Real" klubini 8 ochkoga ortda qoldirib ketishdi.

  • Gollar yomg‘iri: Jamoa o‘tkazilgan 38 ta tur davomida raqiblar darvozasini naq 95 marotaba ishg‘ol etdi va bor-yo‘g‘i 6 ta uchrashuvda imkoniyatni boy berdi, xolos.

  • Mutlaq rekord: "Barselona" La Liganing ko‘p yillik boy tarixida mutlaqo yangi sahifa ochdi — ular bir mavsum davomida o‘z uylarida (kamp nou atrofida) o‘tkazilgan barcha uchrashuvlarda faqat g‘alaba qozongan ilk jamoaga aylanishdi!

Ketma-ket ikkinchi zafar va porloq kelajak

61 yoshli nemis futboli professori Xans-Diter Flik ushbu nufuzli individual sovrinni o‘z faoliyatida ketma-ket ikkinchi bor qo‘lga kiritib, o‘z "klass"ini yana bir bor isbotladi. Eslatib o‘tamiz, u 2024 yilning yozidan buyon Kataloniya grandi rulini boshqarib kelmoqda.

Muhim yangilik: Jamoa rahbariyati murabbiyning ko‘rsatayotgan mana shunday fenomenal natijalaridan to‘liq mamnun bo‘lgan holda, yaqindagina mutaxassis bilan o‘rtadagi amaldagi mehnat bitimini 2028 yilga qadar uzaytirishga qaror qilgan edi. Bu esa jamoa muxlislariga kelajakda yanada ko‘plab kuboklar va chiroyli g‘alabalar kelishidan darak beradi.

Ispaniya La Ligasi, chempionlik poygasi va sevimli klublaringiz hayotiga oid eng ishonchli, qaynoq va zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Hansi FlickBarcelonaLa LigaReal MadridCamp Nou
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39Real Madrid himoya chizigʻini tubdan yangilamoqchi: Rüdigerga yangi raqobatchilarBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi