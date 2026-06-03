Xans-Diter Flik La Ligada mavsumning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi
Kataloniya futboli ishqibozlari va grand jamoaning millionlab sodiq muxlislari uchun haqiqiy bayram kayfiyatini baxsh etuvchi ajoyib xushxabar Ispaniya yashil maydonlaridan yetib keldi. Ispaniya La Ligasi rahbariyati tomonidan ortda qolgan futbol yili yakunlari sarhisob qilinib, "Barselona" klubining mahoratli ustozi Xans-Diter Flik rasman mavsumning eng kuchli bosh murabbiyi deb e’lon qilindi.
Germaniyalik tajribali mutaxassis o‘zining yuksak taktik bilimlari va temir intizomi evaziga "ko‘k-anorranglilar"ni yana katta zafarlar sari boshlab keldi.
Hayratlanarli raqamlar va tarixiy rekord
Flik boshqaruvi ostida "Barselona" joriy ichki chempionatda mutlaq ustunlik namoyish etdi. Mavsum davomida qayd etilgan maftunkor ko‘rsatkichlar har qanday futbol ishqibozini hayratga solishi tabiiy:
Ochkolar soni: Kataloniyaliklar mavsumni naq 94 ochko bilan chempion sifatida yakunlab, o‘zlarining azaliy raqibi — ikkinchi o‘rindagi Madridning "Real" klubini 8 ochkoga ortda qoldirib ketishdi.
Gollar yomg‘iri: Jamoa o‘tkazilgan 38 ta tur davomida raqiblar darvozasini naq 95 marotaba ishg‘ol etdi va bor-yo‘g‘i 6 ta uchrashuvda imkoniyatni boy berdi, xolos.
Mutlaq rekord: "Barselona" La Liganing ko‘p yillik boy tarixida mutlaqo yangi sahifa ochdi — ular bir mavsum davomida o‘z uylarida (kamp nou atrofida) o‘tkazilgan barcha uchrashuvlarda faqat g‘alaba qozongan ilk jamoaga aylanishdi!
Ketma-ket ikkinchi zafar va porloq kelajak
61 yoshli nemis futboli professori Xans-Diter Flik ushbu nufuzli individual sovrinni o‘z faoliyatida ketma-ket ikkinchi bor qo‘lga kiritib, o‘z "klass"ini yana bir bor isbotladi. Eslatib o‘tamiz, u 2024 yilning yozidan buyon Kataloniya grandi rulini boshqarib kelmoqda.
Muhim yangilik: Jamoa rahbariyati murabbiyning ko‘rsatayotgan mana shunday fenomenal natijalaridan to‘liq mamnun bo‘lgan holda, yaqindagina mutaxassis bilan o‘rtadagi amaldagi mehnat bitimini 2028 yilga qadar uzaytirishga qaror qilgan edi. Bu esa jamoa muxlislariga kelajakda yanada ko‘plab kuboklar va chiroyli g‘alabalar kelishidan darak beradi.
Ispaniya La Ligasi, chempionlik poygasi va sevimli klublaringiz hayotiga oid eng ishonchli, qaynoq va zavqli xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…