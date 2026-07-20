Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladi
Dunyoning eng yirik toʻlov tizimlaridan biri boʻlgan Visa kompaniyasi raqamli aktivlar bozorida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya banklar va fintex-tuzilmalarga mavjud toʻlov tizimlari orqali steyblkoinlar bilan ishlash imkonini beruvchi Visa Stablecoin Platform deb nomlangan ichki platformasini ishga tushirdi. Ushbu yangilik kriptovalyutalarning kundalik moliyaviy amaliyotlarga yanada chuqurroq kirib borishini taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Visa ushbu tashabbus orqali oʻzining 15 mingdan ortiq moliya tashkilotlari va 200 milliondan ziyod savdo nuqtalarini qamrab olgan ulkan tarmogʻida raqamli aktivlardan foydalanish koʻlamini kengaytirishni maqsad qilgan. Steyblkoinlar — bu qiymati odatda AQSH dollariga 1:1 nisbatda bogʻlangan va barqaror zaxiralar bilan taʼminlangan kriptovalyuta turi boʻlib, u anʼanaviy kriptoaktivlardan farqli oʻlaroq, kundalik hisob-kitoblar uchun moʻljallangan.
Tezkor va shaffof moliyaviy operatsiyalarVisa kompaniyasining rivojlanish boʻyicha rahbari Rubail Birwadkerning soʻzlariga koʻra, asosiy vazifa shunchaki steyblkoinlarga kirish imkonini berish emas, balki ularni mijozlarning bank jarayonlari va pul oʻtkazmalari tizimiga toʻliq moslashtirishdan iborat. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, yangi platforma bunday aktivlarni mavjud moliya infratuzilmasiga integratsiya qilishni sezilarli darajada soddalashtiradi.
Sotuvchilar va tadbirkorlar uchun steyblkoinlardan foydalanish bir qancha afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, hisob-kitoblar deyarli lahzalarda amalga oshiriladi, ikkinchidan, tranzaksiya xarajatlari anʼanaviy bank oʻtkazmalariga qaraganda ancha past boʻladi. Barcha operatsiyalar blokcheyn orqali oʻtgani sababli, tizimda shaffof va oʻzgartirib boʻlmaydigan yozuvlar shakllanadi.
Yangi infratuzilmaning birinchi aktivi sifatida Open Standard konsorsiumi tomonidan taqdim etilgan OUSD steyblkoini tanlandi. Shuningdek, Visa boshqa mashhur raqamli aktivlarni, jumladan Circle kompaniyasining USDC va Paxos kompaniyasining USDG aktivlarini ham qoʻllab-quvvatlashda davom etadi. Kompaniya bu yoʻnalishni 2020-yildan buyon rivojlantirib kelmoqda.
Raqobat va bozor istiqbollariVisa hozirning oʻzida steyblkoinlar bilan bogʻliq bir necha milliard dollarlik operatsiyalarni amalga oshirmoqda, kompaniyaning umumiy yillik toʻlov aylanmasi esa 15 trillion dollarga yaqinlashadi. Bu kabi yirik oʻyinchining maydonga chiqishi Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotga oʻtayotgan mamlakatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki xalqaro toʻlov tizimlarining yangilanishi global moliyaviy ochiqlikni oshiradi.
Bozorda raqobat ham kuchayib bormoqda. Mastercard allaqachon banklar uchun steyblkoinlar yordamida hisob-kitob qilish tizimini taqdim etgan boʻlsa, American Express ham OUSD atrofidagi tashabbuslarda faol ishtirok etmoqda. Bu esa yaqin kelajakda anʼanaviy valyuta va kriptovalyuta oʻrtasidagi chegara butunlay yoʻqolishidan dalolat beradi.
…