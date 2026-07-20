Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladi

·0·Texno
Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladi

Dunyoning eng yirik toʻlov tizimlaridan biri boʻlgan Visa kompaniyasi raqamli aktivlar bozorida inqilobiy qadam tashladi. Kompaniya banklar va fintex-tuzilmalarga mavjud toʻlov tizimlari orqali steyblkoinlar bilan ishlash imkonini beruvchi Visa Stablecoin Platform deb nomlangan ichki platformasini ishga tushirdi. Ushbu yangilik kriptovalyutalarning kundalik moliyaviy amaliyotlarga yanada chuqurroq kirib borishini taʼminlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Visa ushbu tashabbus orqali oʻzining 15 mingdan ortiq moliya tashkilotlari va 200 milliondan ziyod savdo nuqtalarini qamrab olgan ulkan tarmogʻida raqamli aktivlardan foydalanish koʻlamini kengaytirishni maqsad qilgan. Steyblkoinlar — bu qiymati odatda AQSH dollariga 1:1 nisbatda bogʻlangan va barqaror zaxiralar bilan taʼminlangan kriptovalyuta turi boʻlib, u anʼanaviy kriptoaktivlardan farqli oʻlaroq, kundalik hisob-kitoblar uchun moʻljallangan.

Tezkor va shaffof moliyaviy operatsiyalar

Visa kompaniyasining rivojlanish boʻyicha rahbari Rubail Birwadkerning soʻzlariga koʻra, asosiy vazifa shunchaki steyblkoinlarga kirish imkonini berish emas, balki ularni mijozlarning bank jarayonlari va pul oʻtkazmalari tizimiga toʻliq moslashtirishdan iborat. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, yangi platforma bunday aktivlarni mavjud moliya infratuzilmasiga integratsiya qilishni sezilarli darajada soddalashtiradi.

Sotuvchilar va tadbirkorlar uchun steyblkoinlardan foydalanish bir qancha afzalliklarni taqdim etadi. Birinchidan, hisob-kitoblar deyarli lahzalarda amalga oshiriladi, ikkinchidan, tranzaksiya xarajatlari anʼanaviy bank oʻtkazmalariga qaraganda ancha past boʻladi. Barcha operatsiyalar blokcheyn orqali oʻtgani sababli, tizimda shaffof va oʻzgartirib boʻlmaydigan yozuvlar shakllanadi.

Yangi infratuzilmaning birinchi aktivi sifatida Open Standard konsorsiumi tomonidan taqdim etilgan OUSD steyblkoini tanlandi. Shuningdek, Visa boshqa mashhur raqamli aktivlarni, jumladan Circle kompaniyasining USDC va Paxos kompaniyasining USDG aktivlarini ham qoʻllab-quvvatlashda davom etadi. Kompaniya bu yoʻnalishni 2020-yildan buyon rivojlantirib kelmoqda.

Raqobat va bozor istiqbollari

Visa hozirning oʻzida steyblkoinlar bilan bogʻliq bir necha milliard dollarlik operatsiyalarni amalga oshirmoqda, kompaniyaning umumiy yillik toʻlov aylanmasi esa 15 trillion dollarga yaqinlashadi. Bu kabi yirik oʻyinchining maydonga chiqishi Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotga oʻtayotgan mamlakatlar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki xalqaro toʻlov tizimlarining yangilanishi global moliyaviy ochiqlikni oshiradi.

Bozorda raqobat ham kuchayib bormoqda. Mastercard allaqachon banklar uchun steyblkoinlar yordamida hisob-kitob qilish tizimini taqdim etgan boʻlsa, American Express ham OUSD atrofidagi tashabbuslarda faol ishtirok etmoqda. Bu esa yaqin kelajakda anʼanaviy valyuta va kriptovalyuta oʻrtasidagi chegara butunlay yoʻqolishidan dalolat beradi.

VisaKriptovalyutaSteyblkoinBlokcheynFintex
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalGPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalBugun, 02:55NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaBugun, 02:28Aviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqdaAviatsiya inqilobi: Electra atigi 45 metrda havoga koʻtariluvchi gibrid samolyot yaratmoqdaBugun, 02:21Kosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinKosmosga yoʻl hamma uchun: Imkoniyati cheklangan shaxslar eng yaxshi astronavt boʻlishi mumkinBugun, 01:59Vivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiVivo kompaniyasi 130 dollarlik rekord darajadagi akkumulyatorli smartfonni taqdim etdiBugun, 01:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda