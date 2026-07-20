Yadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqda
AQSHning Kaliforniya shtatida joylashgan Valar Atomics startapi kichik modulli yadro reaktorlari (SMR) bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritish maqsadida yirik investitsiya jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Kompaniya 6 milliard dollar qiymatida baholangan holda, investorlardan 1 milliard dollar mablagʻ toʻplashni rejalashtirmoqda. Bu qadam energetika sohasidagi innovatsiyalarning naqadar jadal rivojlanayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Valar Atomics bundan uch yil avval tashkil etilgan boʻlib, uning asosiy maqsadi ixcham va seriyali ishlab chiqariladigan yadro qurilmalarini yaratishdir. Bunday reaktorlar anʼanaviy yirik atom elektr stansiyalariga qaraganda ancha arzon va tezroq ishga tushirilishi bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya avvalroq 450 million dollar sarmoya jalb qilgan edi va oʻshanda uning bozor qiymati 2 milliard dollar atrofida baholangan.
Sunʼiy intellekt va energetik inqiroz yechimiValar Atomics kompaniyasining bunday keskin oʻsishi bejiz emas. Bugungi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi va ChatGPT kabi tizimlarning ommalashishi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-center) uchun ulkan miqdordagi elektr energiyasini talab qilmoqda. Anʼanaviy energiya manbalari bu ehtiyojni qondirishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bir paytda, kichik yadro reaktorlari eng maqbul muqobil sifatida koʻrilmoqda.
Yaqinda kompaniya oʻz texnologiyasining imkoniyatlarini amalda namoyish etdi. Tajriba davomida kichik yadro reaktori NVIDIA kompaniyasining sunʼiy intellekt chipini energiya bilan taʼminladi. Ushbu muvaffaqiyat ortidan Valar va NVIDIA kelajakdagi maʼlumotlar markazlarini yadro energiyasi yordamida quvvatlantirish boʻyicha hamkorlikni eʼlon qildi.
Texnologik xususiyatlar va bozor raqobatiValar Atomics texnologiyasi geliy bilan sovutiladigan yuqori haroratli gaz reaktoriga asoslangan. Kompaniya kelajakda yuzlab shunday modulli qurilmalarni qurishni rejalashtirmoqda. Biroq, bu sohada raqobat ancha kuchli. Hozirda kichik reaktorlar bozorida quyidagi yirik ishtirokchilar mavjud:
- Bill Gates tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan TerraPower;
- Kairos Power startapi;
- AQSHda dizayni rasman tasdiqlangan yagona ishlab chiqaruvchi — NuScale Power.
Oʻzbekiston kabi atom energetikasini rivojlantirishni maqsad qilgan davlatlar uchun ham bunday kichik modulli reaktorlar kelajakda qiziqarli yechim boʻlishi mumkin. Chunki ular nafaqat sanoat obʼyektlarini, balki chekka hududlarni ham barqaror energiya bilan taʼminlash imkonini beradi. Valar Atomics kabi kompaniyalarning muvaffaqiyati esa global energetika xaritasini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.
…