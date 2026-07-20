Yadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqda

·20·Texno
Yadro energetikasida yangi davr: Valar Atomics 6 milliard dollarlik marraga yaqinlashmoqda

AQSHning Kaliforniya shtatida joylashgan Valar Atomics startapi kichik modulli yadro reaktorlari (SMR) bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritish maqsadida yirik investitsiya jalb qilish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Kompaniya 6 milliard dollar qiymatida baholangan holda, investorlardan 1 milliard dollar mablagʻ toʻplashni rejalashtirmoqda. Bu qadam energetika sohasidagi innovatsiyalarning naqadar jadal rivojlanayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Valar Atomics bundan uch yil avval tashkil etilgan boʻlib, uning asosiy maqsadi ixcham va seriyali ishlab chiqariladigan yadro qurilmalarini yaratishdir. Bunday reaktorlar anʼanaviy yirik atom elektr stansiyalariga qaraganda ancha arzon va tezroq ishga tushirilishi bilan ajralib turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya avvalroq 450 million dollar sarmoya jalb qilgan edi va oʻshanda uning bozor qiymati 2 milliard dollar atrofida baholangan.

Sunʼiy intellekt va energetik inqiroz yechimi

Valar Atomics kompaniyasining bunday keskin oʻsishi bejiz emas. Bugungi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi va ChatGPT kabi tizimlarning ommalashishi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-center) uchun ulkan miqdordagi elektr energiyasini talab qilmoqda. Anʼanaviy energiya manbalari bu ehtiyojni qondirishda qiyinchiliklarga duch kelayotgan bir paytda, kichik yadro reaktorlari eng maqbul muqobil sifatida koʻrilmoqda.

Yaqinda kompaniya oʻz texnologiyasining imkoniyatlarini amalda namoyish etdi. Tajriba davomida kichik yadro reaktori NVIDIA kompaniyasining sunʼiy intellekt chipini energiya bilan taʼminladi. Ushbu muvaffaqiyat ortidan Valar va NVIDIA kelajakdagi maʼlumotlar markazlarini yadro energiyasi yordamida quvvatlantirish boʻyicha hamkorlikni eʼlon qildi.

Texnologik xususiyatlar va bozor raqobati

Valar Atomics texnologiyasi geliy bilan sovutiladigan yuqori haroratli gaz reaktoriga asoslangan. Kompaniya kelajakda yuzlab shunday modulli qurilmalarni qurishni rejalashtirmoqda. Biroq, bu sohada raqobat ancha kuchli. Hozirda kichik reaktorlar bozorida quyidagi yirik ishtirokchilar mavjud:

  • Bill Gates tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan TerraPower;
  • Kairos Power startapi;
  • AQSHda dizayni rasman tasdiqlangan yagona ishlab chiqaruvchi — NuScale Power.
Shuni taʼkidlash joizki, kichik modulli reaktorlar hali ham rivojlanayotgan texnologiya hisoblanadi va ularni keng miqyosda sanoatga joriy etish muddatlari aniq emas. Shunga qaramay, Valar Atomics litsenziyalash jarayonlarini soddalashtirish tarafdori boʻlib chiqmoqda. Kompaniya kichik eksperimental reaktorlar uchun yirik stansiyalar kabi uzoq davom etadigan tekshiruv jarayonlarini qayta koʻrib chiqishni talab qilib, sud organlariga murojaat qilgan.

Oʻzbekiston kabi atom energetikasini rivojlantirishni maqsad qilgan davlatlar uchun ham bunday kichik modulli reaktorlar kelajakda qiziqarli yechim boʻlishi mumkin. Chunki ular nafaqat sanoat obʼyektlarini, balki chekka hududlarni ham barqaror energiya bilan taʼminlash imkonini beradi. Valar Atomics kabi kompaniyalarning muvaffaqiyati esa global energetika xaritasini butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda.

Valar AtomicsYadro EnergiyasiNVIDIASunʼiy IntellektStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Databricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiDatabricks kompaniyasining bozor qiymati 188 milliard dollarga yetdiBugun, 04:56Sunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiSunʼiy intellekt va neyroimplant falaj boʻlgan insonga harakat va sezgini qaytardiBugun, 04:21Visa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiVisa kriptovalyutalarni anʼanaviy toʻlovlarga integratsiya qilishni boshladiBugun, 03:26Netflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiNetflix Ben Affleck asos solgan AI-startapini 587 million dollarga sotib oldiBugun, 03:00GPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalGPS oʻrnini bosuvchi Pulsar tizimi: Santimetrgacha aniqlik va 100 baravar kuchli signalBugun, 02:55NVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaNVIDIA va Yaponiya hamkorligi: Sanoat robotlari uchun yangi AI davri boshlanmoqdaBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda