Gabriel Jesus Everton safiga oʻtishi mumkin: Transfer tafsilotlari maʼlum

·71·Sport
Gabriel Jesus Everton safiga oʻtishi mumkin: Transfer tafsilotlari maʼlum
Audio versiyasi

Everton jamoasi yozgi transfer oynasida Arsenal hujumchisi Gabriel Jesusni oʻz safiga qoʻshib olishga qiziqish bildirmoqda. Mersisaydliklar braziliyalik futbolchini hujumdagi muammolarga yechim sifatida koʻrmoqda, biroq moliyaviy toʻsiqlar ushbu kelishuvni murakkablashtirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Football Insider nashrining xabar berishicha, Everton hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan va Gabriel Jesusni asosiy nishon sifatida belgilagan. Shunga qaramay, klub Arsenal soʻrayotgan 20 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni toʻlashga tayyor emas. Shuningdek, futbolchining jarohatlarga moyilligi ham rahbariyatni biroz xavotirga solmoqda.

Mikel Arteta hujum chizigʻini yangilashni rejalashtirayotgani sababli, London klubi 29 yoshli hujumchi bilan xayrlashishga tayyor. Gabriel Jesus joriy mavsumda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻydi va yozda jamoani tark etishi kutilayotgan futbolchilar roʻyxatiga kiritilgan.

Everton uchun eng katta muammolardan biri futbolchining maoshi hisoblanadi. Hozirda u Arsenal safida yuqori maosh olmoqda va transfer amalga oshishi uchun braziliyalik hujumchi oʻz moliyaviy talablarini kamaytirishi kerak boʻladi. Hujumchiga shuningdek, Milan, Yuventus va Palmeiras kabi klublar ham qiziqish bildirmoqda.

Maʼlumot uchun, Gabriel Jesus oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida jarohatlar sababli bor-yoʻgʻi 14 ta oʻyinda maydonga tushib, ularning faqat 3 tasini asosiy tarkibda boshlagan. Uning Angliyadagi boy tajribasi Everton murabbiylar shtabini oʻziga jalb qilmoqda.

ArsenalEvertonGabriel JesusTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi