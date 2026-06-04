Gabriel Jesus Everton safiga oʻtishi mumkin: Transfer tafsilotlari maʼlum
Everton jamoasi yozgi transfer oynasida Arsenal hujumchisi Gabriel Jesusni oʻz safiga qoʻshib olishga qiziqish bildirmoqda. Mersisaydliklar braziliyalik futbolchini hujumdagi muammolarga yechim sifatida koʻrmoqda, biroq moliyaviy toʻsiqlar ushbu kelishuvni murakkablashtirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Football Insider nashrining xabar berishicha, Everton hujum chizigʻini kuchaytirishni maqsad qilgan va Gabriel Jesusni asosiy nishon sifatida belgilagan. Shunga qaramay, klub Arsenal soʻrayotgan 20 million funt sterling miqdoridagi mablagʻni toʻlashga tayyor emas. Shuningdek, futbolchining jarohatlarga moyilligi ham rahbariyatni biroz xavotirga solmoqda.
Mikel Arteta hujum chizigʻini yangilashni rejalashtirayotgani sababli, London klubi 29 yoshli hujumchi bilan xayrlashishga tayyor. Gabriel Jesus joriy mavsumda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻydi va yozda jamoani tark etishi kutilayotgan futbolchilar roʻyxatiga kiritilgan.
Everton uchun eng katta muammolardan biri futbolchining maoshi hisoblanadi. Hozirda u Arsenal safida yuqori maosh olmoqda va transfer amalga oshishi uchun braziliyalik hujumchi oʻz moliyaviy talablarini kamaytirishi kerak boʻladi. Hujumchiga shuningdek, Milan, Yuventus va Palmeiras kabi klublar ham qiziqish bildirmoqda.
Maʼlumot uchun, Gabriel Jesus oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida jarohatlar sababli bor-yoʻgʻi 14 ta oʻyinda maydonga tushib, ularning faqat 3 tasini asosiy tarkibda boshlagan. Uning Angliyadagi boy tajribasi Everton murabbiylar shtabini oʻziga jalb qilmoqda.
…