Liverpul yangi bosh murabbiy nomini e’lon qildi: Arne Slot oʻrnini kim egallaydi?

·97·Sport
Liverpul yangi bosh murabbiy nomini e’lon qildi: Arne Slot oʻrnini kim egallaydi?

Liverpul jamoasi Arne Slot ketganidan soʻng boʻshab qolgan bosh murabbiy lavozimiga munosib nomzodni topdi va barcha taxminlarga chek qoʻydi. Angliyaning koʻp karra chempioni Bayer Leverkusen qiziqishlari doirasida boʻlgan Andoni Iraola bilan kelishuvga erishdi. Bu tayinlov ortidan Germaniya terma jamoasi a’zosi Florian Virts ham Mersisayd klubiga oʻtishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arne Slot bilan xayrlashganidan besh kun oʻtib, Redslar 43 yoshli baskiyalik mutaxassis tayinlanganini rasman e’lon qildi. Iraolaning Angliya Premer-ligasidagi raqib — Bornmut klubidan ketishi avvalroq tasdiqlangan edi. "Men juda xursandman. Liverpul — dunyodagi eng buyuk klublardan biri. Bu yerga kelish uchun koʻp oʻylash shart emas", — dedi Iraola klub rasmiy bayonotida.

Uning oʻtmishdoshi Arne Slot 2024-yil yozida Jürgen Klopp oʻrniga kelgan edi. U jamoani 20-chempionlik sari yetakladi, biroq ikkinchi mavsumida Angliya Premer-ligasini beshinchi oʻrinda yakunlagach, oʻz lavozimini tark etdi. Liverpulning qat’iy qiziqishi sababli Bayer Leverkusen oʻz rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻldi.

Andoni Iraola Bornmut klubida cheklangan resurslar bilan ajoyib natijalar koʻrsatdi. U jamoani turnir jadvalida oltinchi oʻringacha olib chiqdi va Liverpuldan atigi bir pogʻona pastda joylashdi. Uning jozibador va tezkor futbol uslubi Mersisaydliklar rahbariyatida katta taassurot qoldirdi.

LiverpulAngliya Premer-ligasiAndoni IraolaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi