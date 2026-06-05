Liverpul yangi bosh murabbiy nomini e’lon qildi: Arne Slot oʻrnini kim egallaydi?
Liverpul jamoasi Arne Slot ketganidan soʻng boʻshab qolgan bosh murabbiy lavozimiga munosib nomzodni topdi va barcha taxminlarga chek qoʻydi. Angliyaning koʻp karra chempioni Bayer Leverkusen qiziqishlari doirasida boʻlgan Andoni Iraola bilan kelishuvga erishdi. Bu tayinlov ortidan Germaniya terma jamoasi a’zosi Florian Virts ham Mersisayd klubiga oʻtishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arne Slot bilan xayrlashganidan besh kun oʻtib, Redslar 43 yoshli baskiyalik mutaxassis tayinlanganini rasman e’lon qildi. Iraolaning Angliya Premer-ligasidagi raqib — Bornmut klubidan ketishi avvalroq tasdiqlangan edi. "Men juda xursandman. Liverpul — dunyodagi eng buyuk klublardan biri. Bu yerga kelish uchun koʻp oʻylash shart emas", — dedi Iraola klub rasmiy bayonotida.
Uning oʻtmishdoshi Arne Slot 2024-yil yozida Jürgen Klopp oʻrniga kelgan edi. U jamoani 20-chempionlik sari yetakladi, biroq ikkinchi mavsumida Angliya Premer-ligasini beshinchi oʻrinda yakunlagach, oʻz lavozimini tark etdi. Liverpulning qat’iy qiziqishi sababli Bayer Leverkusen oʻz rejalarini oʻzgartirishga majbur boʻldi.
Andoni Iraola Bornmut klubida cheklangan resurslar bilan ajoyib natijalar koʻrsatdi. U jamoani turnir jadvalida oltinchi oʻringacha olib chiqdi va Liverpuldan atigi bir pogʻona pastda joylashdi. Uning jozibador va tezkor futbol uslubi Mersisaydliklar rahbariyatida katta taassurot qoldirdi.
…