Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdi

·98·Sport
Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdi

Jahon futboli ixlosmandlari uchun qiziqarli va kutilmagan natijalarga boy o‘yinlar mavsumi davom etmoqda. Sayoramizning eng nufuzli musobaqasi — 2026 yilgi Jahon chempionati final bosqichiga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan grand jamoalar o‘rtoqlik uchrashuvlari orqali o‘z tarkiblarini sinovdan o‘tkazishmoqda. Ana shunday xalqaro nazorat bahslaridan biri Yevropaning amaldagi kuchli terma jamoalaridan biri bo‘lgan Ispaniya hamda Osiyo qit’asi vakili Iroq o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.

La-Korunya shahridagi muhtasham «Abanka-Riasor» stadionida kechgan uchrashuvda muxlislar ancha jangovar va shiddatli o‘yin guvohiga aylanishdi. Maydon egalari bo‘lmish ispaniyaliklar ushbu o‘yinda mutlaq favorit sifatida tilga olingan bo‘lsa-da, Iroq terma jamoasi ularga munosib qarshilik ko‘rsata oldi va yakunda 1:1 hisobidagi durang natija qayd etildi.

Tezkor gol va Iroqning irodali javobi

Uchrashuv kutilganidek mezbonlarning faol hujumlari bilan boshlandi. «Qizil furiya» (Ispaniya terma jamoasining laqabi) vakillari raqib darvozasi oldida ketma-ket xavfli vaziyatlarni yuzaga keltira boshlashdi. Bu esa tez fursatda o‘z samarasini berdi:

  • 16-daqiqa: Mahoratli hujumchi Ferran Torres raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi va stadionga yig‘ilgan mahalliy muxlislarni quvontirdi — 1:0.

  • 27-daqiqa: O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng ruhan sinmagan Iroq futbolchilari qarshi hujumga o‘tishdi. Tezkor uyushtirilgan hujumni muvaffaqiyatli yakunlagan Merxas Doski muvozanatni tiklab, murakkab vaziyatda jamoasini qutqarib qoldi — 1:1.

Birinchi bo‘limda darvozalarga boshqa gol urilmadi va jamoalar tanaffusga shu hisobda yo‘l olishdi. Ikkinchi bo‘limda har ikki terma jamoa bosh murabbiylari tarkibda ko‘plab o‘zgarishlarni amalga oshirib, yangi futbolchilarni sinovdan o‘tkazishga urg‘u berishdi. Jumladan, Ispaniya tarkibida Joan Garsiya, Gavi va Dani Olmo kabi yulduzlar o‘rniga zaxira kuchlari maydonga tushgan bo‘lsa, Iroq safida ham Jalol Hasan, Zaydon Iqbol kabi yetakchilar bahsga qo‘shildi. Biroq taktik kurashlarga boy o‘tgan ikkinchi taymda hisob o‘zgarishsiz qoldi.

Jamoalar

Gol mualliflari

Daqiqalar

Yakuniy hisob

Ispaniya

Ferran Torres

16'

1

Iroq

Merxas Doski

27'

1

Terma jamoalarning kengaytirilgan tarkiblari:

  • Ispaniya: Joan Garsiya (L. Rikelme, 73), P. Porro (X. Rodriges, 73), J. Martin (B. Turriyentes, 59), E. Lyaport (S. Gomes, 46), A. Grimaldo (E. Garsiya, 46), Gavi (X. Gerra, 59), M. Bernal (M. Pubil, 59), F. Torres (Ye. Pino, 46), D. Olmo (G. Garsiya, 46), A. Bayena (M. Merino, 68), B. Iglesias (X. Rodriges, 46).

  • Iroq: A. Bazil (J. Hasan, 47), H. Ali (K. Yakob, 62), A. Hoshim, Z. Tahsin, M. Doski (A. Yahyo, 61), Yu. Amin, Z. Ismoil (Z. Iqbol, 62), A. Al-Ammari (R. Sulaka, 62), I. Bayesh (M. Saadun, 73), M. Farji (M. Yunus, 62), A. Al-Hamadi (A. Husayn, 47), A. Jassim.

Futbol sharhi: Bu kabi o‘rtoqlik o‘yinlarida natija birinchi o‘rinda turmasa-da, Iroq terma jamoasining Yevropa grandiga qarshi ko‘rsatgan irodali o‘yini tahsinga loyiq. Ispaniya uchun esa bu bo‘lajak Jahon chempionati oldidan xato va kamchiliklar ustida ishlash uchun yaxshi dars bo‘ldi.

Dunyo futbolidagi eng qaynoq to‘qnashuvlar, yirik turnirlar va sevimli jamoalaringiz ishtirokidagi muhim o‘yinlar tahlilini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

IspaniyaIroqFerran TorresMerhas DoskiLa-Korunya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdi – Zamin.uz, 05.06.2026