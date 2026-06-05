Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdi
Jahon futboli ixlosmandlari uchun qiziqarli va kutilmagan natijalarga boy o‘yinlar mavsumi davom etmoqda. Sayoramizning eng nufuzli musobaqasi — 2026 yilgi Jahon chempionati final bosqichiga jiddiy hozirlik ko‘rayotgan grand jamoalar o‘rtoqlik uchrashuvlari orqali o‘z tarkiblarini sinovdan o‘tkazishmoqda. Ana shunday xalqaro nazorat bahslaridan biri Yevropaning amaldagi kuchli terma jamoalaridan biri bo‘lgan Ispaniya hamda Osiyo qit’asi vakili Iroq o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.
La-Korunya shahridagi muhtasham «Abanka-Riasor» stadionida kechgan uchrashuvda muxlislar ancha jangovar va shiddatli o‘yin guvohiga aylanishdi. Maydon egalari bo‘lmish ispaniyaliklar ushbu o‘yinda mutlaq favorit sifatida tilga olingan bo‘lsa-da, Iroq terma jamoasi ularga munosib qarshilik ko‘rsata oldi va yakunda 1:1 hisobidagi durang natija qayd etildi.
Tezkor gol va Iroqning irodali javobi
Uchrashuv kutilganidek mezbonlarning faol hujumlari bilan boshlandi. «Qizil furiya» (Ispaniya terma jamoasining laqabi) vakillari raqib darvozasi oldida ketma-ket xavfli vaziyatlarni yuzaga keltira boshlashdi. Bu esa tez fursatda o‘z samarasini berdi:
16-daqiqa: Mahoratli hujumchi Ferran Torres raqib himoyachilarining xatosidan unumli foydalanib, hisobni ochdi va stadionga yig‘ilgan mahalliy muxlislarni quvontirdi — 1:0.
27-daqiqa: O‘tkazib yuborilgan goldan so‘ng ruhan sinmagan Iroq futbolchilari qarshi hujumga o‘tishdi. Tezkor uyushtirilgan hujumni muvaffaqiyatli yakunlagan Merxas Doski muvozanatni tiklab, murakkab vaziyatda jamoasini qutqarib qoldi — 1:1.
Birinchi bo‘limda darvozalarga boshqa gol urilmadi va jamoalar tanaffusga shu hisobda yo‘l olishdi. Ikkinchi bo‘limda har ikki terma jamoa bosh murabbiylari tarkibda ko‘plab o‘zgarishlarni amalga oshirib, yangi futbolchilarni sinovdan o‘tkazishga urg‘u berishdi. Jumladan, Ispaniya tarkibida Joan Garsiya, Gavi va Dani Olmo kabi yulduzlar o‘rniga zaxira kuchlari maydonga tushgan bo‘lsa, Iroq safida ham Jalol Hasan, Zaydon Iqbol kabi yetakchilar bahsga qo‘shildi. Biroq taktik kurashlarga boy o‘tgan ikkinchi taymda hisob o‘zgarishsiz qoldi.
Jamoalar
Gol mualliflari
Daqiqalar
Yakuniy hisob
Ispaniya
Ferran Torres
16'
1
Iroq
Merxas Doski
27'
1
Terma jamoalarning kengaytirilgan tarkiblari:
Ispaniya: Joan Garsiya (L. Rikelme, 73), P. Porro (X. Rodriges, 73), J. Martin (B. Turriyentes, 59), E. Lyaport (S. Gomes, 46), A. Grimaldo (E. Garsiya, 46), Gavi (X. Gerra, 59), M. Bernal (M. Pubil, 59), F. Torres (Ye. Pino, 46), D. Olmo (G. Garsiya, 46), A. Bayena (M. Merino, 68), B. Iglesias (X. Rodriges, 46).
Iroq: A. Bazil (J. Hasan, 47), H. Ali (K. Yakob, 62), A. Hoshim, Z. Tahsin, M. Doski (A. Yahyo, 61), Yu. Amin, Z. Ismoil (Z. Iqbol, 62), A. Al-Ammari (R. Sulaka, 62), I. Bayesh (M. Saadun, 73), M. Farji (M. Yunus, 62), A. Al-Hamadi (A. Husayn, 47), A. Jassim.
Futbol sharhi: Bu kabi o‘rtoqlik o‘yinlarida natija birinchi o‘rinda turmasa-da, Iroq terma jamoasining Yevropa grandiga qarshi ko‘rsatgan irodali o‘yini tahsinga loyiq. Ispaniya uchun esa bu bo‘lajak Jahon chempionati oldidan xato va kamchiliklar ustida ishlash uchun yaxshi dars bo‘ldi.
Dunyo futbolidagi eng qaynoq to‘qnashuvlar, yirik turnirlar va sevimli jamoalaringiz ishtirokidagi muhim o‘yinlar tahlilini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…