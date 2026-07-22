Tramp JCH–2026ni tarixdagi eng muvaffaqiyatli turnir deb atadi

·33·Sport
Tramp JCH–2026ni tarixdagi eng muvaffaqiyatli turnir deb atadi

AQSH prezidenti Donald Tramp 2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatini tarixdagi eng muvaffaqiyatli mundial deb baholadi. Uning ta’kidlashicha, AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan turnir avvalgi jahon chempionatlariga nisbatan ancha yuqori daromad keltirgan.

Tramp final o‘yini o‘tkazilguniga qadar musobaqa natijalari haqida keskin xulosa qilishni istamaganini ham ma’lum qildi.

«Finalgacha bu haqda gapirishni xohlamadim»

AQSH prezidenti Fox News telekanali efirida JCH–2026ning tashkiliy va moliyaviy natijalari haqida fikr bildirdi.

«Men finaldan oldin hammasi qanchalik yaxshi ketayotganini aytmoqchi emasdim. Chunki keyin nima bo‘lishini hech qachon bilmaysan», — dedi Tramp.

Uning so‘zlariga ko‘ra, turnir muvaffaqiyatli yakunlangan va moliyaviy ko‘rsatkichlar bo‘yicha avvalgi mundiallardan sezilarli darajada ustun kelgan.

Daromad besh baravar yuqori bo‘lgani aytildi

Donald Tramp JCH–2026dan olingan daromad boshqa har qanday jahon chempionati ko‘rsatkichidan besh baravar yuqori bo‘lganini da’vo qildi.

«Biz hozirgina tarixdagi eng muvaffaqiyatli jahon chempionatini o‘tkazdik. Uning daromadi boshqa har qanday jahon chempionatidan besh baravar yuqori edi», — dedi AQSH rahbari.

Biroq keltirilgan matnda mazkur raqamni tasdiqlovchi rasmiy moliyaviy hisobot yoki FIFA ma’lumotlari keltirilmagan. Shu sabab besh baravarlik farq hozircha Trampning bayonoti sifatida baholanadi.

AQSH yana mundialga mezbonlik qiladimi?

Tramp jahon chempionati kabi yirik musobaqani yana AQSHda o‘tkazishni istashini yashirmadi. Shu bilan birga, keyingi turnirni ham qabul qilish imkoniyati juda past ekanini tan oldi.

«Men barchasi yana takrorlanishini intiqlik bilan kutaman. Ammo menimcha, biz keyingi mundialga mezbonlik qila olmaymiz», — dedi u.

Futbol bo‘yicha jahon chempionatlari odatda turli qit’a va mamlakatlar o‘rtasida navbat bilan o‘tkazilishi sabab AQSHning qisqa vaqt ichida yana mezbonlik huquqini olishi qiyin bo‘lishi mumkin.

JCH o‘yinlari AQSHning 11 shahrida o‘tkazildi

2026 yilgi jahon chempionatiga uch davlat — AQSH, Meksika va Kanada birgalikda mezbonlik qildi. Turnir bahslarining katta qismi AQSH hududida tashkil etildi.

Jahon chempionati o‘yinlari AQSHning quyidagi shahar va hududlarida bo‘lib o‘tdi:

  • Nyu-York atrofidagi Ist-Raterford;

  • Filadelfiya;

  • Boston;

  • Atlanta;

  • Mayami;

  • Hyuston;

  • Dallas;

  • Los-Anjeles;

  • San-Fransisko;

  • Kanzas-Siti;

  • Sietl.

Ushbu shaharlardagi stadionlar guruh bosqichidan tortib pley-off uchrashuvlarigacha bo‘lgan ko‘plab bahslarni qabul qildi.

Turnirning to‘liq hisoboti kutilmoqda

Tramp JCH–2026ni tarixdagi eng daromadli va muvaffaqiyatli turnir sifatida baholagan bo‘lsa-da, musobaqaning yakuniy moliyaviy natijalari rasmiy hisobotlar e’lon qilingach to‘liq ma’lum bo‘ladi.

Asosiy e’tibor endi FIFA va tashkiliy qo‘mita tomonidan chipta savdosi, homiylik, translyatsiya huquqlari hamda umumiy daromadlar bo‘yicha taqdim etiladigan raqamlarga qaratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...