Tramp JCH–2026ni tarixdagi eng muvaffaqiyatli turnir deb atadi
AQSH prezidenti Donald Tramp 2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionatini tarixdagi eng muvaffaqiyatli mundial deb baholadi. Uning ta’kidlashicha, AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan turnir avvalgi jahon chempionatlariga nisbatan ancha yuqori daromad keltirgan.
Tramp final o‘yini o‘tkazilguniga qadar musobaqa natijalari haqida keskin xulosa qilishni istamaganini ham ma’lum qildi.
«Finalgacha bu haqda gapirishni xohlamadim»
AQSH prezidenti Fox News telekanali efirida JCH–2026ning tashkiliy va moliyaviy natijalari haqida fikr bildirdi.
«Men finaldan oldin hammasi qanchalik yaxshi ketayotganini aytmoqchi emasdim. Chunki keyin nima bo‘lishini hech qachon bilmaysan», — dedi Tramp.
Uning so‘zlariga ko‘ra, turnir muvaffaqiyatli yakunlangan va moliyaviy ko‘rsatkichlar bo‘yicha avvalgi mundiallardan sezilarli darajada ustun kelgan.
Daromad besh baravar yuqori bo‘lgani aytildi
Donald Tramp JCH–2026dan olingan daromad boshqa har qanday jahon chempionati ko‘rsatkichidan besh baravar yuqori bo‘lganini da’vo qildi.
«Biz hozirgina tarixdagi eng muvaffaqiyatli jahon chempionatini o‘tkazdik. Uning daromadi boshqa har qanday jahon chempionatidan besh baravar yuqori edi», — dedi AQSH rahbari.
Biroq keltirilgan matnda mazkur raqamni tasdiqlovchi rasmiy moliyaviy hisobot yoki FIFA ma’lumotlari keltirilmagan. Shu sabab besh baravarlik farq hozircha Trampning bayonoti sifatida baholanadi.
AQSH yana mundialga mezbonlik qiladimi?
Tramp jahon chempionati kabi yirik musobaqani yana AQSHda o‘tkazishni istashini yashirmadi. Shu bilan birga, keyingi turnirni ham qabul qilish imkoniyati juda past ekanini tan oldi.
«Men barchasi yana takrorlanishini intiqlik bilan kutaman. Ammo menimcha, biz keyingi mundialga mezbonlik qila olmaymiz», — dedi u.
Futbol bo‘yicha jahon chempionatlari odatda turli qit’a va mamlakatlar o‘rtasida navbat bilan o‘tkazilishi sabab AQSHning qisqa vaqt ichida yana mezbonlik huquqini olishi qiyin bo‘lishi mumkin.
JCH o‘yinlari AQSHning 11 shahrida o‘tkazildi
2026 yilgi jahon chempionatiga uch davlat — AQSH, Meksika va Kanada birgalikda mezbonlik qildi. Turnir bahslarining katta qismi AQSH hududida tashkil etildi.
Jahon chempionati o‘yinlari AQSHning quyidagi shahar va hududlarida bo‘lib o‘tdi:
Nyu-York atrofidagi Ist-Raterford;
Filadelfiya;
Boston;
Atlanta;
Mayami;
Hyuston;
Dallas;
Los-Anjeles;
San-Fransisko;
Kanzas-Siti;
Sietl.
Ushbu shaharlardagi stadionlar guruh bosqichidan tortib pley-off uchrashuvlarigacha bo‘lgan ko‘plab bahslarni qabul qildi.
Turnirning to‘liq hisoboti kutilmoqda
Tramp JCH–2026ni tarixdagi eng daromadli va muvaffaqiyatli turnir sifatida baholagan bo‘lsa-da, musobaqaning yakuniy moliyaviy natijalari rasmiy hisobotlar e’lon qilingach to‘liq ma’lum bo‘ladi.
Asosiy e’tibor endi FIFA va tashkiliy qo‘mita tomonidan chipta savdosi, homiylik, translyatsiya huquqlari hamda umumiy daromadlar bo‘yicha taqdim etiladigan raqamlarga qaratiladi.
…