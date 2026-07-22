Belgiyada yangi davr: Van Bommelga 2028 yilgacha ishonch beriladi

·33·Sport
Belgiyada yangi davr: Van Bommelga 2028 yilgacha ishonch beriladi

Belgiya milliy jamoasida murabbiylar shtabi o‘zgarishi kutilmoqda. Mashhur insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, niderlandiyalik mutaxassis Mark van Bommel terma jamoaning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi.

Tomonlar hamkorlikning asosiy shartlari bo‘yicha kelishuvga erishgan. Endi tayinlovni rasmiylashtirish uchun hujjatlarni imzolash qolgani aytilmoqda.

Kelishuv 2028 yilgacha mo‘ljallangan

Romano xabariga ko‘ra, Mark van Bommel bilan tuziladigan shartnoma 2028 yilgacha amal qiladi.

Bu Belgiya futbol federatsiyasi yangi murabbiyga qisqa muddatli natijadan tashqari, terma jamoani keyingi yirik musobaqalarga tayyorlash vazifasini ham topshirishini anglatishi mumkin.

Hozircha Belgiya futbol federatsiyasi tayinlovni rasman e’lon qilmagan. Shu sabab hujjatlar imzolanib, federatsiya bayonoti tarqatilguniga qadar xabar insayderlik ma’lumoti maqomida qoladi.

Rudi Garsiya bilan shartnoma uzaytirilmaydi

Avvalroq Belgiya futbol federatsiyasi milliy jamoa bosh murabbiyi Rudi Garsiya bilan hamkorlikni davom ettirmasligini ma’lum qilgandi.

Federatsiya bayonotiga ko‘ra, fransuz mutaxassisining 2026 yil 31 iyulda yakunlanadigan shartnomasi uzaytirilmaydi. Shu tariqa, terma jamoada yangi murabbiylik davri boshlanishiga yo‘l ochildi.

Van Bommelning tayinlanishi rasman tasdiqlansa, u Garsiyadan keyin Belgiya milliy jamoasi boshqaruvini qabul qilib oladi.

JCH–2026 natijasi qarorga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin

Belgiya milliy jamoasi JCH–2026da chorak finalgacha yetib bordi. Jamoa ushbu bosqichda keyinchalik chempion bo‘lgan Ispaniyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etgandi.

Chorak finalga chiqish yomon natija hisoblanmasa-da, federatsiya terma jamoa imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanishni va yangi avlod futbolchilari bilan uzoq muddatli loyiha qurishni maqsad qilgan bo‘lishi mumkin.

Belgiya tarkibida tajribali futbolchilar bilan bir qatorda, xalqaro darajada o‘zini ko‘rsatayotgan yoshlar ham bor. Yangi murabbiy oldida ularni yagona tizimga birlashtirish vazifasi turadi.

Van Bommeldan nima kutiladi?

Mark van Bommel futbolchilik davrida markaziy yarimhimoyadagi qattiqqo‘l va intizomli o‘yini bilan tanilgan. Uning murabbiylik uslubida ham jismoniy tayyorgarlik, maydon markazidagi nazorat va taktik intizomga katta ahamiyat berilishi kutilmoqda.

Belgiya terma jamoasida u quyidagi asosiy masalalarni hal qilishi kerak bo‘ladi:

  • jamoaning himoyadagi barqarorligini oshirish;

  • avlodlar almashinuvini og‘riqsiz amalga oshirish;

  • yetakchi futbolchilar imkoniyatidan to‘liq foydalanish;

  • terma jamoani navbatdagi yirik turnirlarga tayyorlash.

Kelishuv rasmiylashsa, Van Bommel uchun milliy jamoadagi ushbu vazifa murabbiylik faoliyatidagi eng katta sinovlardan biriga aylanadi.

Rasmiy e’lon kutilmoqda

Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra, tayinlov yo‘lida jiddiy to‘siq qolmagan va tomonlar faqat hujjatlarni rasmiylashtirishi kerak.

Endi asosiy e’tibor Belgiya futbol federatsiyasining rasmiy bayonotiga qaratiladi. Agar kelishuv tasdiqlansa, Mark van Bommel 2028 yilgacha «qizil iblislar»ni boshqaradi va terma jamoada yangi davrni boshlab beradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...