Belgiyada yangi davr: Van Bommelga 2028 yilgacha ishonch beriladi
Belgiya milliy jamoasida murabbiylar shtabi o‘zgarishi kutilmoqda. Mashhur insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, niderlandiyalik mutaxassis Mark van Bommel terma jamoaning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi.
Tomonlar hamkorlikning asosiy shartlari bo‘yicha kelishuvga erishgan. Endi tayinlovni rasmiylashtirish uchun hujjatlarni imzolash qolgani aytilmoqda.
Kelishuv 2028 yilgacha mo‘ljallangan
Romano xabariga ko‘ra, Mark van Bommel bilan tuziladigan shartnoma 2028 yilgacha amal qiladi.
Bu Belgiya futbol federatsiyasi yangi murabbiyga qisqa muddatli natijadan tashqari, terma jamoani keyingi yirik musobaqalarga tayyorlash vazifasini ham topshirishini anglatishi mumkin.
Hozircha Belgiya futbol federatsiyasi tayinlovni rasman e’lon qilmagan. Shu sabab hujjatlar imzolanib, federatsiya bayonoti tarqatilguniga qadar xabar insayderlik ma’lumoti maqomida qoladi.
Rudi Garsiya bilan shartnoma uzaytirilmaydi
Avvalroq Belgiya futbol federatsiyasi milliy jamoa bosh murabbiyi Rudi Garsiya bilan hamkorlikni davom ettirmasligini ma’lum qilgandi.
Federatsiya bayonotiga ko‘ra, fransuz mutaxassisining 2026 yil 31 iyulda yakunlanadigan shartnomasi uzaytirilmaydi. Shu tariqa, terma jamoada yangi murabbiylik davri boshlanishiga yo‘l ochildi.
Van Bommelning tayinlanishi rasman tasdiqlansa, u Garsiyadan keyin Belgiya milliy jamoasi boshqaruvini qabul qilib oladi.
JCH–2026 natijasi qarorga ta’sir qilgan bo‘lishi mumkin
Belgiya milliy jamoasi JCH–2026da chorak finalgacha yetib bordi. Jamoa ushbu bosqichda keyinchalik chempion bo‘lgan Ispaniyaga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘lib, musobaqani tark etgandi.
Chorak finalga chiqish yomon natija hisoblanmasa-da, federatsiya terma jamoa imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanishni va yangi avlod futbolchilari bilan uzoq muddatli loyiha qurishni maqsad qilgan bo‘lishi mumkin.
Belgiya tarkibida tajribali futbolchilar bilan bir qatorda, xalqaro darajada o‘zini ko‘rsatayotgan yoshlar ham bor. Yangi murabbiy oldida ularni yagona tizimga birlashtirish vazifasi turadi.
Van Bommeldan nima kutiladi?
Mark van Bommel futbolchilik davrida markaziy yarimhimoyadagi qattiqqo‘l va intizomli o‘yini bilan tanilgan. Uning murabbiylik uslubida ham jismoniy tayyorgarlik, maydon markazidagi nazorat va taktik intizomga katta ahamiyat berilishi kutilmoqda.
Belgiya terma jamoasida u quyidagi asosiy masalalarni hal qilishi kerak bo‘ladi:
jamoaning himoyadagi barqarorligini oshirish;
avlodlar almashinuvini og‘riqsiz amalga oshirish;
yetakchi futbolchilar imkoniyatidan to‘liq foydalanish;
terma jamoani navbatdagi yirik turnirlarga tayyorlash.
Kelishuv rasmiylashsa, Van Bommel uchun milliy jamoadagi ushbu vazifa murabbiylik faoliyatidagi eng katta sinovlardan biriga aylanadi.
Rasmiy e’lon kutilmoqda
Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra, tayinlov yo‘lida jiddiy to‘siq qolmagan va tomonlar faqat hujjatlarni rasmiylashtirishi kerak.
Endi asosiy e’tibor Belgiya futbol federatsiyasining rasmiy bayonotiga qaratiladi. Agar kelishuv tasdiqlansa, Mark van Bommel 2028 yilgacha «qizil iblislar»ni boshqaradi va terma jamoada yangi davrni boshlab beradi.
…