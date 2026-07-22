Meksika afsonasi Guillermo Ochoa 41 yoshida futbolchilik faoliyatini yakunladi
Meksika futboli tarixidagi eng yorqin shaxslardan biri, afsonaviy darvozabon Guillermo Ochoa 41 yoshida professional faoliyatini yakunlaganini rasman eʼlon qildi. 22 yillik boy faoliyati davomida u nafaqat oʻz vatanida, balki butun dunyo boʻylab koʻplab muxlislar mehrini qozonishga ulgurgan edi. Uning ketishi bilan jahon futbolida oʻziga xos uslubga ega boʻlgan butun bir davr yakuniga yetdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ochoa futbol olamida oʻziga xos noyob natija bilan tarixda qoladi. U oltita Jahon chempionati qaydnomasiga kiritilgan kam sonli futbolchilardan biri boʻlib, bu borada faqat Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi afsonalar bilan bir qatorda turadi. Garchi u 2026-yilgi mundialda ham ishtirok etishni maqsad qilgan boʻlsa-da, yakunda butsalarini mixga ilishga qaror qildi.
Tarixiy natijalar va hissiyotlarga boy xayrlashuvGoal.com nashrining xabar berishicha, darvozabon ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislariga murojaat qilib, oʻz qarorini tasdiqladi. "Men borimni berdim; klublarim va milliy terma jamoa uchun maydonda hamma narsani qoldirdim. Bugun qoʻlqoplarimni yechish vaqti keldi. Darvozabon boʻlish — bu baʼzan hamma narsa senga bogʻliq boʻladigan yagona vaziyatni 90 daqiqa kutish demakdir. Va oʻsha lahza kelganida, ikkilanishga haqing yoʻq", — deb yozadi Guillermo Ochoa.
Uning faoliyati Meksikaning "Club América" jamoasida boshlangan va aynan shu klub bilan 2005-yilda chempionlikka erishgan. Keyinchalik Yevropada ham oʻz omadini sinab koʻrgan posbon Belgiyaning "Standard Liege" jamoasi bilan mamlakat kubogini qoʻlga kiritdi. Biroq Ochoa butun dunyoga koʻproq Jahon chempionatlaridagi qahramonliklari bilan tanilgan edi.
Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi Javier Aguirre faxriy darvozabonga munosib xayrlashuv sovgʻasini taqdim etdi. Jamoaning Chexiya termasiga qarshi soʻnggi oʻyinida Ochoa zaxiradan maydonga tushirildi. Uchrashuv yakunlangach, emotsional holatdagi darvozabon oʻz faoliyati boshlangan "Estadio Azteca" stadionidagi darvoza ustunlarini oʻpib, jamoadoshlari bilan xayrlashdi.
Mundiallar qahramoniOchoa 2014-yilgi Braziliya, 2018-yilgi Rossiya va 2022-yilgi Qatar munduallarida Meksikaning asosiy posboni sifatida harakat qildi. Ayniqsa, uning yirik turnirlarda koʻrsatgan reaksiyasi va kutilmagan seyvlari uni internet olamidagi eng mashhur futbolchilardan biriga aylantirgan edi. Koʻpchilik muxlislar uni "faqat Jahon chempionatlarida uygʻonadigan superqahramon" deb ham atashardi.
Meksika futboli uchun Ochoaning oʻrni beqiyos. U nafaqat darvozabon, balki jamoaning haqiqiy yetakchisi va ramzi edi. Uning faoliyatini yakunlashi Meksika termasida yangi avlod darvozabonlari uchun yoʻl ochadi, biroq uning oʻrnini toʻldirish oson boʻlmasligi aniq. Guillermo Ochoa futbol tarixida oʻzining sodiqligi va aqlbovar qilmas seyvlari bilan abadiy qoladi.
…