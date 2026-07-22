Meksika afsonasi Guillermo Ochoa 41 yoshida futbolchilik faoliyatini yakunladi

·32·Sport
Meksika afsonasi Guillermo Ochoa 41 yoshida futbolchilik faoliyatini yakunladi

Meksika futboli tarixidagi eng yorqin shaxslardan biri, afsonaviy darvozabon Guillermo Ochoa 41 yoshida professional faoliyatini yakunlaganini rasman eʼlon qildi. 22 yillik boy faoliyati davomida u nafaqat oʻz vatanida, balki butun dunyo boʻylab koʻplab muxlislar mehrini qozonishga ulgurgan edi. Uning ketishi bilan jahon futbolida oʻziga xos uslubga ega boʻlgan butun bir davr yakuniga yetdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ochoa futbol olamida oʻziga xos noyob natija bilan tarixda qoladi. U oltita Jahon chempionati qaydnomasiga kiritilgan kam sonli futbolchilardan biri boʻlib, bu borada faqat Lionel Messi va Cristiano Ronaldo kabi afsonalar bilan bir qatorda turadi. Garchi u 2026-yilgi mundialda ham ishtirok etishni maqsad qilgan boʻlsa-da, yakunda butsalarini mixga ilishga qaror qildi.

Tarixiy natijalar va hissiyotlarga boy xayrlashuv

Goal.com nashrining xabar berishicha, darvozabon ijtimoiy tarmoqlar orqali muxlislariga murojaat qilib, oʻz qarorini tasdiqladi. "Men borimni berdim; klublarim va milliy terma jamoa uchun maydonda hamma narsani qoldirdim. Bugun qoʻlqoplarimni yechish vaqti keldi. Darvozabon boʻlish — bu baʼzan hamma narsa senga bogʻliq boʻladigan yagona vaziyatni 90 daqiqa kutish demakdir. Va oʻsha lahza kelganida, ikkilanishga haqing yoʻq", — deb yozadi Guillermo Ochoa.

Uning faoliyati Meksikaning "Club América" jamoasida boshlangan va aynan shu klub bilan 2005-yilda chempionlikka erishgan. Keyinchalik Yevropada ham oʻz omadini sinab koʻrgan posbon Belgiyaning "Standard Liege" jamoasi bilan mamlakat kubogini qoʻlga kiritdi. Biroq Ochoa butun dunyoga koʻproq Jahon chempionatlaridagi qahramonliklari bilan tanilgan edi.

Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi Javier Aguirre faxriy darvozabonga munosib xayrlashuv sovgʻasini taqdim etdi. Jamoaning Chexiya termasiga qarshi soʻnggi oʻyinida Ochoa zaxiradan maydonga tushirildi. Uchrashuv yakunlangach, emotsional holatdagi darvozabon oʻz faoliyati boshlangan "Estadio Azteca" stadionidagi darvoza ustunlarini oʻpib, jamoadoshlari bilan xayrlashdi.

Mundiallar qahramoni

Ochoa 2014-yilgi Braziliya, 2018-yilgi Rossiya va 2022-yilgi Qatar munduallarida Meksikaning asosiy posboni sifatida harakat qildi. Ayniqsa, uning yirik turnirlarda koʻrsatgan reaksiyasi va kutilmagan seyvlari uni internet olamidagi eng mashhur futbolchilardan biriga aylantirgan edi. Koʻpchilik muxlislar uni "faqat Jahon chempionatlarida uygʻonadigan superqahramon" deb ham atashardi.

Meksika futboli uchun Ochoaning oʻrni beqiyos. U nafaqat darvozabon, balki jamoaning haqiqiy yetakchisi va ramzi edi. Uning faoliyatini yakunlashi Meksika termasida yangi avlod darvozabonlari uchun yoʻl ochadi, biroq uning oʻrnini toʻldirish oson boʻlmasligi aniq. Guillermo Ochoa futbol tarixida oʻzining sodiqligi va aqlbovar qilmas seyvlari bilan abadiy qoladi.

Guillermo OchoaMeksikaJahon ChempionatiLionel MessiCristiano Ronaldo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...