Koinot siri: Olimlar Pluton va Titanda tushunarsiz organik moddani aniqlashdi

·49·Texno
Koinot siri: Olimlar Pluton va Titanda tushunarsiz organik moddani aniqlashdi

Koinotni oʻrganishda yangi davrni boshlab bergan James Webb (JWST) kosmik teleskopi navbatdagi hayratlanarli kashfiyotni amalga oshirdi. Quyosh tizimining bir-biridan milliardlab kilometr uzoqlikda joylashgan va mutlaqo farqli sharoitlarga ega ikki obyekti — Saturnning yoʻldoshi Titan va mitti sayyora Plutonda olimlar hali fanga maʼlum boʻlmagan bir xil organik birikmani aniqlashdi. Ushbu topilma koinot kimyosi haqidagi tasavvurlarimizni oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Titan va Pluton qogʻozda bir-biriga mutlaqo oʻxshamaydigan dunyolardir. Titan — geologik jihatdan faol, atmosferasi Yernikidan ham zichroq, yuzasida suyuq metan dengizlari va organik zarralardan iborat ulkan dyunalar mavjud boʻlgan hududdir. Pluton esa oʻta siyrak atmosferaga ega, muzlagan va oʻlik dunyo hisoblanadi. Biroq, Space.com nashrining xabar berishicha, har ikki osmon jismining infraqizil spektrida bir xil "imzo" qayd etilgan, bu esa ularda oʻxshash kimyoviy jarayonlar kechayotganidan dalolat beradi.

Sirli spektral iz va ilmiy tahlillar

Parij observatoriyasi sayyora-shunos olimi Bruno Bezard boshchiligidagi tadqiqot guruhi ushbu kashfiyotni "haqiqiy jumboq" deb atamoqda. Olimlarning taʼkidlashicha, topilgan modda hozirgacha fanga maʼlum boʻlgan va kataloglashtirilgan birorta kimyoviy birikmaning spektral iziga mos kelmayapti. Spektroskopiya usuli orqali aniqlangan bu yutilish chizigʻi har ikki obyektdagi yorugʻlikning aynan bir xil toʻlqin uzunligida yutilayotganini koʻrsatgan.

Kashfiyotning aniqligiga shubha yoʻq, chunki bu signal James Webb teleskopining ikki xil uskunasi — NIRSpec (yaqin infraqizil spektrograf) va MIRI (oʻrta infraqizil uskuna) tomonidan bir vaqtda tasdiqlangan. Bu esa natija texnik xatolik yoki asboblar nosozligi emas, balki real mavjud boʻlgan moddiy dalil ekanini isbotlaydi. Bruno Bezard oʻz hamkasbi Emmanuel Lellouch bilan Pluton maʼlumotlarini solishtirganda, har ikki joyda ham bir xil nomaʼlum birikma borligini koʻrib hayratga tushganini aytadi.

Hayot alomatimi yoki prebiotik kimyo?

Koʻpchilikni qiziqtirgan savolga javoban, olimlar hozircha bu sirli molekulani "biosignatura", yaʼni hayot alomati deb atashga asos yoʻqligini taʼkidlashmoqda. Buning oʻrniga, ushbu topilma kislorodsiz muhitda toʻrt milliard yildan ortiq vaqt davomida shakllangan murakkab prebiotik kimyoning mahsuli boʻlishi mumkin. Yaʼni, bu hayot paydo boʻlishidan oldingi bosqichdagi kimyoviy evolyutsiya natijasidir.

Ushbu kashfiyot Quyosh tizimining chekka hududlaridagi kimyoviy tarkib biz oʻylagandan koʻra murakkabroq ekanini koʻrsatadi. Tadqiqotchilar endilikda laboratoriya sharoitida turli gazlar va muzlar aralashmasini sinab koʻrish orqali ushbu sirli "imzo"ni takrorlashga urinmoqdalar. Agar olimlar bu moddani aniqlashga muvaffaq boʻlishsa, bu koinotda organik hayotning qurilish bloklari qanday tarqalgani haqidagi savollarga javob berishi mumkin.

Hozircha esa, koinotning bu ikki uzoq nuqtasi oʻrtasidagi oʻxshashlik zamonaviy astronomiyaning eng katta sirlaridan biri boʻlib qolmoqda. James Webb teleskopi yordamida olinayotgan yangi maʼlumotlar yaqin yillarda ushbu jumboqning yechilishiga yordam berishi kutilmoqda.

KoinotJames WebbPlutonTitanAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob