Neymar Kopa Sudamerikana oʻyinini oʻtkazib yuborib, poker turnirida ishtirok etdi
Braziliyaning Santos klubi yulduzi Neymar Kopa Sudamerikana doirasidagi muhim uchrashuvda jamoasiga yordam bera olmadi. Braziliyalik hujumchi klubi Venesuelada gʻalaba qozonayotgan bir vaqtda, San-Pauluda oʻtkazilayotgan professional poker turnirida ishtirok etayotgani maʼlum boʻldi. Bu holat muxlislar orasida turli muhokamalarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, futbolchining maydonga tushmagani murabbiylar shtabi bilan kelishilgan holda amalga oshirilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN Brazil nashrining xabar berishicha, Neymar San-Pauludagi WTC majmuasida oʻtayotgan Braziliya poker seriyasining (BSOP) qishki bosqichida qatnashgan. Futbolchi oʻzining ushbu karta oʻyiniga boʻlgan ishtiyoqi bilan tanilgan boʻlib, u avvalroq xuddi shu turnirda 50 ming Braziliya realidan ortiq miqdorda yutuq qoʻlga kiritgan edi. Uning turnirdagi ishtiroki Santosning Venesueladagi oʻyini bilan bir vaqtga toʻgʻri kelishi koʻpchilikda savollar uygʻotdi.
Murabbiyning qarori va Neymar uchun maxsus rejaSantos bosh murabbiyi Cuca oʻyindan soʻng vaziyatga oydinlik kiritib, Neymarning tarkibda yoʻqligi intizomiy chora emas, balki strategik qaror ekanini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, futbolchi Jahon chempionatidan soʻng toʻliq dam olmagani va jismoniy holatini tiklashga muhtoj boʻlgani sababli safardan qoldirilgan. Jamoa yetakchisi Venesuelaga borish oʻrniga klub bazasida maxsus tayyorgarlik dasturi asosida mashgʻulot oʻtkazgan.
"Neymar bir necha kun maydondan tashqarida boʻldi va uning taʼtili ham qisqa edi. Biz uni yanada kuchliroq boʻlishi va ketma-ket oʻyinlarda qatnasha olishi uchun mashgʻulotlarda qoldirishga qaror qildik. Oldimizda oʻn kun ichida toʻrtta muhim bahs kutib turibdi. Uni uzoq va charchatuvchi safarga olib borishdan hech qanday naf yoʻq edi", — deya tushuntirdi Cuca 4:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng.
Neymar poker stolida vaqt oʻtkazishiga qaramay, mashgʻulotlarda faol ekanini ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyish etib kelmoqda. U oʻz sahifalarida mashgʻulot jarayonidan videolar joylab, jismoniy holati joyida ekanini koʻrsatdi. Hujumchi bilan birga yana bir necha tajribali oʻyinchilar — Willian Arao, Joao Schmidt va Igor Vinicius ham ushbu safardan qoldirilib, ichki chempionat bahslariga tayyorgarlik koʻrishgan.
Santos jamoasi Neymar yoʻqligida ham Universidad Central ustidan ishonchli gʻalabaga erishdi. Venesuelada qoʻlga kiritilgan 4:1 hisobidagi muvaffaqiyat Braziliya klubiga Kopa Sudamerikana nimchorak finali yoʻlida katta ustunlik beradi. Endilikda jamoa javob uchrashuvini oʻz maydoni — Vila Belmiroda oʻtkazadi. Agar Santos keyingi bosqichga yoʻl olsa, ularni Ekvadorning Macara jamoasi kutmoqda.
Hozirda Santos uchun asosiy eʼtibor Braziliya chempionatiga qaratilgan, chunki jamoa turnir jadvalida 15-oʻrinda bormoqda. Murabbiy Cucaning tasdiqlashicha, Neymar jamoaning navbatdagi Chapecoensega qarshi oʻyinida maydonga qaytadi. Muxlislar oʻz yulduzidan nafaqat poker stoli, balki yashil maydonda ham yorqin oʻyinlar kutishmoqda.
…