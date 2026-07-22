Neymar Kopa Sudamerikana oʻyinini oʻtkazib yuborib, poker turnirida ishtirok etdi

·49·Sport
Neymar Kopa Sudamerikana oʻyinini oʻtkazib yuborib, poker turnirida ishtirok etdi

Braziliyaning Santos klubi yulduzi Neymar Kopa Sudamerikana doirasidagi muhim uchrashuvda jamoasiga yordam bera olmadi. Braziliyalik hujumchi klubi Venesuelada gʻalaba qozonayotgan bir vaqtda, San-Pauluda oʻtkazilayotgan professional poker turnirida ishtirok etayotgani maʼlum boʻldi. Bu holat muxlislar orasida turli muhokamalarga sabab boʻlgan boʻlsa-da, futbolchining maydonga tushmagani murabbiylar shtabi bilan kelishilgan holda amalga oshirilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN Brazil nashrining xabar berishicha, Neymar San-Pauludagi WTC majmuasida oʻtayotgan Braziliya poker seriyasining (BSOP) qishki bosqichida qatnashgan. Futbolchi oʻzining ushbu karta oʻyiniga boʻlgan ishtiyoqi bilan tanilgan boʻlib, u avvalroq xuddi shu turnirda 50 ming Braziliya realidan ortiq miqdorda yutuq qoʻlga kiritgan edi. Uning turnirdagi ishtiroki Santosning Venesueladagi oʻyini bilan bir vaqtga toʻgʻri kelishi koʻpchilikda savollar uygʻotdi.

Murabbiyning qarori va Neymar uchun maxsus reja

Santos bosh murabbiyi Cuca oʻyindan soʻng vaziyatga oydinlik kiritib, Neymarning tarkibda yoʻqligi intizomiy chora emas, balki strategik qaror ekanini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, futbolchi Jahon chempionatidan soʻng toʻliq dam olmagani va jismoniy holatini tiklashga muhtoj boʻlgani sababli safardan qoldirilgan. Jamoa yetakchisi Venesuelaga borish oʻrniga klub bazasida maxsus tayyorgarlik dasturi asosida mashgʻulot oʻtkazgan.

"Neymar bir necha kun maydondan tashqarida boʻldi va uning taʼtili ham qisqa edi. Biz uni yanada kuchliroq boʻlishi va ketma-ket oʻyinlarda qatnasha olishi uchun mashgʻulotlarda qoldirishga qaror qildik. Oldimizda oʻn kun ichida toʻrtta muhim bahs kutib turibdi. Uni uzoq va charchatuvchi safarga olib borishdan hech qanday naf yoʻq edi", — deya tushuntirdi Cuca 4:1 hisobidagi gʻalabadan soʻng.

Neymar poker stolida vaqt oʻtkazishiga qaramay, mashgʻulotlarda faol ekanini ijtimoiy tarmoqlar orqali namoyish etib kelmoqda. U oʻz sahifalarida mashgʻulot jarayonidan videolar joylab, jismoniy holati joyida ekanini koʻrsatdi. Hujumchi bilan birga yana bir necha tajribali oʻyinchilar — Willian Arao, Joao Schmidt va Igor Vinicius ham ushbu safardan qoldirilib, ichki chempionat bahslariga tayyorgarlik koʻrishgan.

Santos jamoasi Neymar yoʻqligida ham Universidad Central ustidan ishonchli gʻalabaga erishdi. Venesuelada qoʻlga kiritilgan 4:1 hisobidagi muvaffaqiyat Braziliya klubiga Kopa Sudamerikana nimchorak finali yoʻlida katta ustunlik beradi. Endilikda jamoa javob uchrashuvini oʻz maydoni — Vila Belmiroda oʻtkazadi. Agar Santos keyingi bosqichga yoʻl olsa, ularni Ekvadorning Macara jamoasi kutmoqda.

Hozirda Santos uchun asosiy eʼtibor Braziliya chempionatiga qaratilgan, chunki jamoa turnir jadvalida 15-oʻrinda bormoqda. Murabbiy Cucaning tasdiqlashicha, Neymar jamoaning navbatdagi Chapecoensega qarshi oʻyinida maydonga qaytadi. Muxlislar oʻz yulduzidan nafaqat poker stoli, balki yashil maydonda ham yorqin oʻyinlar kutishmoqda.

NeymarSantosBraziliyaFutbolPoker
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...