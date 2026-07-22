Xitoyda 47 turdagi smartfon uchun toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishga tushirildi
Xitoy texnologiya olamida navbatdagi ulkan qadamni tashladi: endilikda oddiy smartfon foydalanuvchilari hech qanday qoʻshimcha qurilmalarsiz toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasidan foydalanishlari mumkin. Pekin shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va China Telecom filiali hamkorligida yoʻlga qoʻyilgan ushbu tizim, hatto yer usti tayanch stansiyalari mavjud boʻlmagan hududlarda ham barqaror aloqani kafolatlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur innovatsiya mamlakatning oʻzida ishlab chiqilgan “Tiantong-1” sunʼiy yoʻldosh mobil aloqa tizimiga tayanadi. Uning asosiy afzalligi shundaki, 4G yoki 5G tarmoqlari ishlamaydigan tabiiy ofat hududlari, baland togʻli zonalar va chekka qishloqlarda ikki tomonlama ovozli qoʻngʻiroqlar hamda SMS xabarlarini amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa favqulodda vaziyatlarda insonlar hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
SIM-kartani almashtirishga hojat yoʻqixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchilardan yangi SIM-karta sotib olish yoki telefon raqamini oʻzgartirish talab etilmaydi. Shuningdek, maxsus sunʼiy yoʻldosh telefonlariga ham ehtiyoj qolmagan; smartfonning oʻzi ushbu texnologiyani qoʻllab-quvvatlasa kifoya. Hozirda China Telecom tarmogʻida Huawei, Honor va Xiaomi kabi yetakchi brendlarning 47 ta modeli ushbu tizimda ishlash imkoniyatiga ega.
Texnologiya Ilon Maskning Starlink Mobile (Direct to Cell nomi bilan ham mashhur) loyihasiga oʻxshash tamoyil asosida ishlaydi. Starlink tizimi kabi, Xitoyning ushbu yechimi ham smartfonlarni toʻgʻridan-toʻgʻri orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlarga ulaydi. Bu esa tashqi antennalar yoki qoʻshimcha gadjetlarsiz oddiy mobil aloqa standartlari orqali muloqot qilish imkonini yaratadi.
Narxlar va foydalanish shartlariYangi xizmatni faollashtirish uchun foydalanuvchilar tegishli tarif rejasiga ulanishlari lozim. Ayni paytda tizimni ommalashtirish maqsadida maxsus chegirmalar eʼlon qilingan. Xususan, 2026-yilning 30-sentabriga qadar sunʼiy yoʻldosh orqali yuboriladigan bitta SMS xabari narxi 5 yuandan 1 yuanga tushirildi. Bu esa xizmatning nafaqat elita qatlami, balki keng omma uchun ham hamyonbop boʻlishini taʼminlaydi.
Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarning joriy etilishi kelajakda aloqa sifatini tubdan oʻzgartirishi mumkin. Ayniqsa, respublikamizning togʻli hududlari va choʻl zonalarida mobil aloqa qamrovini kengaytirishda sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari eng samarali yechim boʻlib xizmat qiladi. Hozircha bu xizmat faqat Xitoy ichki bozori uchun amal qilsa-da, global texnologik poyga fonida boshqa mintaqalarda ham shunga oʻxshash tizimlar paydo boʻlishi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, smartfonlarning sunʼiy yoʻldoshga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishi anʼanaviy telekommunikatsiya infratuzilmasiga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytiradi. Huawei va Xiaomi kabi brendlarning ushbu yoʻnalishdagi faolligi, kelajakda barcha zamonaviy qurilmalar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasi standart funksiyaga aylanishidan dalolat beradi.
…