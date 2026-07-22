Xitoyda 47 turdagi smartfon uchun toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishga tushirildi

·52·Texno
Xitoyda 47 turdagi smartfon uchun toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasi ishga tushirildi

Xitoy texnologiya olamida navbatdagi ulkan qadamni tashladi: endilikda oddiy smartfon foydalanuvchilari hech qanday qoʻshimcha qurilmalarsiz toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh aloqasidan foydalanishlari mumkin. Pekin shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va China Telecom filiali hamkorligida yoʻlga qoʻyilgan ushbu tizim, hatto yer usti tayanch stansiyalari mavjud boʻlmagan hududlarda ham barqaror aloqani kafolatlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur innovatsiya mamlakatning oʻzida ishlab chiqilgan “Tiantong-1” sunʼiy yoʻldosh mobil aloqa tizimiga tayanadi. Uning asosiy afzalligi shundaki, 4G yoki 5G tarmoqlari ishlamaydigan tabiiy ofat hududlari, baland togʻli zonalar va chekka qishloqlarda ikki tomonlama ovozli qoʻngʻiroqlar hamda SMS xabarlarini amalga oshirish imkonini beradi. Bu esa favqulodda vaziyatlarda insonlar hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

SIM-kartani almashtirishga hojat yoʻq

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu xizmatdan foydalanish uchun foydalanuvchilardan yangi SIM-karta sotib olish yoki telefon raqamini oʻzgartirish talab etilmaydi. Shuningdek, maxsus sunʼiy yoʻldosh telefonlariga ham ehtiyoj qolmagan; smartfonning oʻzi ushbu texnologiyani qoʻllab-quvvatlasa kifoya. Hozirda China Telecom tarmogʻida Huawei, Honor va Xiaomi kabi yetakchi brendlarning 47 ta modeli ushbu tizimda ishlash imkoniyatiga ega.

Texnologiya Ilon Maskning Starlink Mobile (Direct to Cell nomi bilan ham mashhur) loyihasiga oʻxshash tamoyil asosida ishlaydi. Starlink tizimi kabi, Xitoyning ushbu yechimi ham smartfonlarni toʻgʻridan-toʻgʻri orbitadagi sunʼiy yoʻldoshlarga ulaydi. Bu esa tashqi antennalar yoki qoʻshimcha gadjetlarsiz oddiy mobil aloqa standartlari orqali muloqot qilish imkonini yaratadi.

Narxlar va foydalanish shartlari

Yangi xizmatni faollashtirish uchun foydalanuvchilar tegishli tarif rejasiga ulanishlari lozim. Ayni paytda tizimni ommalashtirish maqsadida maxsus chegirmalar eʼlon qilingan. Xususan, 2026-yilning 30-sentabriga qadar sunʼiy yoʻldosh orqali yuboriladigan bitta SMS xabari narxi 5 yuandan 1 yuanga tushirildi. Bu esa xizmatning nafaqat elita qatlami, balki keng omma uchun ham hamyonbop boʻlishini taʼminlaydi.

Oʻzbekiston sharoitida ham bunday texnologiyalarning joriy etilishi kelajakda aloqa sifatini tubdan oʻzgartirishi mumkin. Ayniqsa, respublikamizning togʻli hududlari va choʻl zonalarida mobil aloqa qamrovini kengaytirishda sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari eng samarali yechim boʻlib xizmat qiladi. Hozircha bu xizmat faqat Xitoy ichki bozori uchun amal qilsa-da, global texnologik poyga fonida boshqa mintaqalarda ham shunga oʻxshash tizimlar paydo boʻlishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, smartfonlarning sunʼiy yoʻldoshga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishi anʼanaviy telekommunikatsiya infratuzilmasiga boʻlgan bogʻliqlikni kamaytiradi. Huawei va Xiaomi kabi brendlarning ushbu yoʻnalishdagi faolligi, kelajakda barcha zamonaviy qurilmalar uchun sunʼiy yoʻldosh aloqasi standart funksiyaga aylanishidan dalolat beradi.

XitoySmartfonSunʼiy YoʻldoshHuaweiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob