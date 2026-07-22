Samarqandda YPX xodimi piyodani urib, o‘limga sabab bo‘ldi

·124·Jamiyat
Samarqandda YPX xodimi piyodani urib, o‘limga sabab bo‘ldi

Samarqand shahrida yo‘l-patrul xizmatiga tegishli xizmat avtomobili ishtirokida fojiali yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Halokat oqibatida bir nafar piyoda voqea joyining o‘zida hayotdan ko‘z yumdi. Bu haqda viloyat Yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, hodisa 21 iyul kuni soat 18:15 atrofida shaharning «Shabbod» ko‘chasida yuz bergan. YPX xodimi o‘ziga biriktirilgan Tracker rusumli patrul avtomobilini boshqarib ketayotgan vaqtda, belgilanmagan joydan yo‘lni kesib o‘tayotgan 1951 yilda tug‘ilgan S.A.ni urib yuborgan.

Yo‘l chetida YPX xodimi va tez yordam xodimlari oq mato bilan yopilgan jasad atrofida turibdi.

Og‘ir tan jarohatlari olgan piyodaga ko‘rsatilgan yordam samara bermagan va u voqea joyida vafot etgan.

Hodisa joyidan olingan suratlarda patrul avtomobilining old qismiga jiddiy shikast yetganini ko‘rish mumkin.

Ko‘chada oq choyshab bilan yopilgan jasad atrofida odamlar to‘planib turibdi.

Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi — transport vositalaridan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish oqibatida odam o‘limiga sabab bo‘lish holati bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Ayni paytda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan voqeaning barcha holatlarini aniqlashga qaratilgan tergov harakatlari olib borilmoqda.

SamarkandTrackerSamarkand City Prosecutor's Office
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umraga yuborishni va’da qilgan shaxs 1500 dollar olayotganda ushlandiUmraga yuborishni va’da qilgan shaxs 1500 dollar olayotganda ushlandiBugun, 02:08Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Qo‘qon muzeyida 500 ga yaqin eksponat topilmadi...Bugun, 00:39Tibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiTibbiyot xodimlariga uy-joy subsidiyasi uchun ariza qabul qilish boshlandiBugun, 00:32Ipoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiIpoteka subsidiyasi uchun arizalar 27 iyulda ochiladiBugun, 00:17Tanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiTanishini shaxsiy siri bilan qo‘rqitib pul talab qilgan ayol ushlandiKecha, 20:14Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Andijonda uyini qimorxonaga aylantirgan erkak qo‘lga olindi (video)Kecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi