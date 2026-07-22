Barselona ayollar futboli tarixidagi uchinchi eng qimmat transferni amalga oshirmoqda

·57·Sport
Barselona ayollar futboli tarixidagi uchinchi eng qimmat transferni amalga oshirmoqda

Kataloniyaning Barselona klubi ayollar futboli olamida navbatdagi shov-shuvli transferga yaqin turibdi. Ispaniya grandi Angliyaning Manchester Siti jamoasi hamda Braziliya terma jamoasi yulduzi Kerolin transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Ushbu kelishuv ayollar futboli tarixidagi eng qimmat uchinchi transfer sifatida qayd etilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klublar oʻrtasidagi muzokaralar bir necha hafta davom etdi. Dastlabki ikki taklifi rad etilgan Barselona, nihoyat 1,5 million yevro (taxminan 1,28 million funt sterling) miqdoridagi tovon puli boʻyicha kelishuvga erishdi. Victoria Leite bergan maʻlumotlarga koʻra, braziliyalik hujumchi shu haftada Kataloniyada toʻrt yillik shartnomaga imzo chekadi.

Ushbu transfer summasi ayollar futboli uchun ulkan koʻrsatkich hisoblanadi. Kerolin faqatgina London City Lionesses jamoasiga oʻtgan Grace Geyoro va yaqinda Real Madrid tarkibiga qoʻshilgan Felicia Schroderdan keyin dunyoning eng qimmat futbolchilari roʻyxatida uchinchi oʻrinni egallaydi. Bu Barselona uchun 2022-yilda Keira Walsh uchun toʻlangan 400 ming funtlik rekordni bir necha barobar yangilash demakdir.

Tarkibdagi yoʻqotishlar va yangi qadamlar

Barselona uchun ushbu transfer zaruriy choradir. Jamoa joriy yozda oʻzining eng yorqin yulduzlarini boy berdi. Xususan, ikki karra "Oltin toʻp" sohibasi Alexia Putellas London City Lionesses safiga yoʻl oldi. Shuningdek, Chempionlar ligasi finalida dubl qayd etgan Salma Paralluelo ham yangi shartnomani rad etib, erkin agent sifatida klubni tark etdi.

Bunday yoʻqotishlardan soʻng, hujum chizigʻini kuchaytirish kataloniyaliklar uchun ustuvor vazifaga aylandi. Kerolin oʻtgan mavsumda Manchester Siti safida ajoyib oʻyin koʻrsatib, 14 ta golda bevosita ishtirok etdi va jamoasining 10 yillik tanaffusdan soʻng Angliya chempioni boʻlishiga ulkan hissa qoʻshdi.

Manchester Siti uchun 26 yoshli iqtidorli futbolchini sotish oson qaror boʻlmadi, biroq moliyaviy jihatdan manfaatli taklif va tarkibdagi raqobat bu transferga yoʻl ochdi. Hozirda Siti ixtiyorida Khadija Shaw, Vivianne Miedema va yangi kelib qoʻshilgan Beth Mead kabi kuchli hujumchilar bor. Kerolinning ketishi jamoa uchun katta yoʻqotish boʻlsa-da, tushgan mablagʻlar yangi transferlar uchun zamin yaratadi.

Kataloniya klubi muxlislari Kerolinning kelishi bilan jamoaning hujum salohiyati yanada ortishiga umid qilmoqda. Ewa Pajor, Kika Nazareth va shartnomasini uzaytirgan Caroline Graham Hansen kabi yulduzlar bilan birga, braziliyalik futbolchi Barselonaning Yevropadagi gegemonligini saqlab qolishiga yordam berishi kutilmoqda.

BarselonaManchester SitiKerolinTransferAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...