Barselona ayollar futboli tarixidagi uchinchi eng qimmat transferni amalga oshirmoqda
Kataloniyaning Barselona klubi ayollar futboli olamida navbatdagi shov-shuvli transferga yaqin turibdi. Ispaniya grandi Angliyaning Manchester Siti jamoasi hamda Braziliya terma jamoasi yulduzi Kerolin transferi boʻyicha kelishuvga erishdi. Ushbu kelishuv ayollar futboli tarixidagi eng qimmat uchinchi transfer sifatida qayd etilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klublar oʻrtasidagi muzokaralar bir necha hafta davom etdi. Dastlabki ikki taklifi rad etilgan Barselona, nihoyat 1,5 million yevro (taxminan 1,28 million funt sterling) miqdoridagi tovon puli boʻyicha kelishuvga erishdi. Victoria Leite bergan maʻlumotlarga koʻra, braziliyalik hujumchi shu haftada Kataloniyada toʻrt yillik shartnomaga imzo chekadi.
Ushbu transfer summasi ayollar futboli uchun ulkan koʻrsatkich hisoblanadi. Kerolin faqatgina London City Lionesses jamoasiga oʻtgan Grace Geyoro va yaqinda Real Madrid tarkibiga qoʻshilgan Felicia Schroderdan keyin dunyoning eng qimmat futbolchilari roʻyxatida uchinchi oʻrinni egallaydi. Bu Barselona uchun 2022-yilda Keira Walsh uchun toʻlangan 400 ming funtlik rekordni bir necha barobar yangilash demakdir.
Tarkibdagi yoʻqotishlar va yangi qadamlarBarselona uchun ushbu transfer zaruriy choradir. Jamoa joriy yozda oʻzining eng yorqin yulduzlarini boy berdi. Xususan, ikki karra "Oltin toʻp" sohibasi Alexia Putellas London City Lionesses safiga yoʻl oldi. Shuningdek, Chempionlar ligasi finalida dubl qayd etgan Salma Paralluelo ham yangi shartnomani rad etib, erkin agent sifatida klubni tark etdi.
Bunday yoʻqotishlardan soʻng, hujum chizigʻini kuchaytirish kataloniyaliklar uchun ustuvor vazifaga aylandi. Kerolin oʻtgan mavsumda Manchester Siti safida ajoyib oʻyin koʻrsatib, 14 ta golda bevosita ishtirok etdi va jamoasining 10 yillik tanaffusdan soʻng Angliya chempioni boʻlishiga ulkan hissa qoʻshdi.
Manchester Siti uchun 26 yoshli iqtidorli futbolchini sotish oson qaror boʻlmadi, biroq moliyaviy jihatdan manfaatli taklif va tarkibdagi raqobat bu transferga yoʻl ochdi. Hozirda Siti ixtiyorida Khadija Shaw, Vivianne Miedema va yangi kelib qoʻshilgan Beth Mead kabi kuchli hujumchilar bor. Kerolinning ketishi jamoa uchun katta yoʻqotish boʻlsa-da, tushgan mablagʻlar yangi transferlar uchun zamin yaratadi.
Kataloniya klubi muxlislari Kerolinning kelishi bilan jamoaning hujum salohiyati yanada ortishiga umid qilmoqda. Ewa Pajor, Kika Nazareth va shartnomasini uzaytirgan Caroline Graham Hansen kabi yulduzlar bilan birga, braziliyalik futbolchi Barselonaning Yevropadagi gegemonligini saqlab qolishiga yordam berishi kutilmoqda.
…