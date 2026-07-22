Synthesia korporativ oʻqitishda inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt xodimlar bilan muloqot qiladi
Britaniyaning mashhur Synthesia startapi korporativ taʼlim sohasida yangi davrni boshlab beruvchi Roleplay Sessions platformasini taqdim etdi. Endilikda sunʼiy intellekt nafaqat oʻquv videolarini yaratish, balki xodimlar bilan jonli muloqotga kirishish va ularning malakasini real vaqt rejimida sinovdan oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu texnologiya kompaniyalarga oʻz xodimlarining amaliy koʻnikmalarini masofaviy va arzon usulda shakllantirishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Roleplay Sessions loyihasi doirasida xodimlar maxsus AI-avatarlar bilan turli stsenariylar asosida suhbatlashishlari mumkin. Masalan, savdo menejerlari mahsulotni mijozga sotish jarayonini, rahbarlar esa xodimlar bilan qiyin suhbatlarni yoki yillik hisobotlarni muhokama qilishni mashq qiladilar. Sunʼiy intellekt shunchaki tinglovchi boʻlib qolmay, oʻz eʼtirozlarini bildiradi va suhbat yakunida xodimning faoliyatini belgilangan mezonlar asosida baholaydi.
Nazariyadan amaliyotga oʻtishSynthesia bosh direktori va hammuassisi Victor Riparbelli taʼkidlashicha, anʼanaviy korporativ treninglar, hatto ular video koʻrinishida boʻlsa ham, koʻpincha xodimlarning xulq-atvorini oʻzgartirishga ojizlik qiladi. "Video matndan koʻra samaraliroq, lekin inson biror narsani oʻqish yoki koʻrishdan koʻra, uni amalda bajarib koʻrsa, eng yaxshi natijaga erishadi", — deydi u. Yangi platforma aynan "bajarish orqali oʻrganish" tamoyiliga asoslangan.
Platformaning texnik asosi qiziqarli yechimga ega: Synthesia oʻzining xususiy avatar va ovoz texnologiyalaridan foydalangan boʻlsa-da, muloqotning mantiqiy qismi OpenAI neyrotarmoqlari yordamida ishlaydi. Bu esa avatarlarga inson nutqini chuqur tushunish va unga mos ravishda, kutilmagan javoblar qaytarish imkonini beradi. Kompaniya oʻzini shunchaki video yaratuvchi emas, balki boshqaruv va tahliliy platforma sifatida koʻrsatmoqda.
Katta biznes uchun yangi imkoniyatlarHozirda Roleplay Sessions xizmatidan bir qator yirik mijozlar foydalanishni boshlagan. Ular orasida Yevropaning bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yirik uchta kompaniyasidan biri, Fortune 100 roʻyxatidagi gigantlar va dunyodagi eng yirik rekruting agentliklaridan biri bor. Kompaniyalar bu tizim orqali oʻz xodimlarining "yumshoq koʻnikmalari"ni (soft skills) rivojlantirishni maqsad qilgan.
Synthesia kelajakda ushbu platformani yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kelgusida Sessions tizimi quyidagi yoʻnalishlarda ham qoʻllanilishi kutilmoqda:
- Ishga qabul qilish jarayonidagi dastlabki suhbatlar;
- Nomzodlarni saralash va ularning professional layoqatini tekshirish;
- Mijozlar bilan ishlash boʻlimi xodimlari uchun nizoli vaziyatlar simulyatsiyasi.
…