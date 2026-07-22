Synthesia korporativ oʻqitishda inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt xodimlar bilan muloqot qiladi

·34·Texno
Synthesia korporativ oʻqitishda inqilob qilmoqda: Endi sunʼiy intellekt xodimlar bilan muloqot qiladi

Britaniyaning mashhur Synthesia startapi korporativ taʼlim sohasida yangi davrni boshlab beruvchi Roleplay Sessions platformasini taqdim etdi. Endilikda sunʼiy intellekt nafaqat oʻquv videolarini yaratish, balki xodimlar bilan jonli muloqotga kirishish va ularning malakasini real vaqt rejimida sinovdan oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu texnologiya kompaniyalarga oʻz xodimlarining amaliy koʻnikmalarini masofaviy va arzon usulda shakllantirishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Roleplay Sessions loyihasi doirasida xodimlar maxsus AI-avatarlar bilan turli stsenariylar asosida suhbatlashishlari mumkin. Masalan, savdo menejerlari mahsulotni mijozga sotish jarayonini, rahbarlar esa xodimlar bilan qiyin suhbatlarni yoki yillik hisobotlarni muhokama qilishni mashq qiladilar. Sunʼiy intellekt shunchaki tinglovchi boʻlib qolmay, oʻz eʼtirozlarini bildiradi va suhbat yakunida xodimning faoliyatini belgilangan mezonlar asosida baholaydi.

Nazariyadan amaliyotga oʻtish

Synthesia bosh direktori va hammuassisi Victor Riparbelli taʼkidlashicha, anʼanaviy korporativ treninglar, hatto ular video koʻrinishida boʻlsa ham, koʻpincha xodimlarning xulq-atvorini oʻzgartirishga ojizlik qiladi. "Video matndan koʻra samaraliroq, lekin inson biror narsani oʻqish yoki koʻrishdan koʻra, uni amalda bajarib koʻrsa, eng yaxshi natijaga erishadi", — deydi u. Yangi platforma aynan "bajarish orqali oʻrganish" tamoyiliga asoslangan.

Platformaning texnik asosi qiziqarli yechimga ega: Synthesia oʻzining xususiy avatar va ovoz texnologiyalaridan foydalangan boʻlsa-da, muloqotning mantiqiy qismi OpenAI neyrotarmoqlari yordamida ishlaydi. Bu esa avatarlarga inson nutqini chuqur tushunish va unga mos ravishda, kutilmagan javoblar qaytarish imkonini beradi. Kompaniya oʻzini shunchaki video yaratuvchi emas, balki boshqaruv va tahliliy platforma sifatida koʻrsatmoqda.

Katta biznes uchun yangi imkoniyatlar

Hozirda Roleplay Sessions xizmatidan bir qator yirik mijozlar foydalanishni boshlagan. Ular orasida Yevropaning bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yirik uchta kompaniyasidan biri, Fortune 100 roʻyxatidagi gigantlar va dunyodagi eng yirik rekruting agentliklaridan biri bor. Kompaniyalar bu tizim orqali oʻz xodimlarining "yumshoq koʻnikmalari"ni (soft skills) rivojlantirishni maqsad qilgan.

Synthesia kelajakda ushbu platformani yanada kengaytirishni rejalashtirmoqda. Kelgusida Sessions tizimi quyidagi yoʻnalishlarda ham qoʻllanilishi kutilmoqda:

  • Ishga qabul qilish jarayonidagi dastlabki suhbatlar;
  • Nomzodlarni saralash va ularning professional layoqatini tekshirish;
  • Mijozlar bilan ishlash boʻlimi xodimlari uchun nizoli vaziyatlar simulyatsiyasi.
Ushbu texnologiya Oʻzbekiston bozoridagi yirik korporatsiyalar, banklar va telekommunikatsiya kompaniyalari uchun ham juda qoʻl kelishi mumkin. Ayniqsa, xizmat koʻrsatish sifati muhim boʻlgan sohalarda sunʼiy intellekt yordamida xodimlarni oʻqitish inson omili bilan bogʻliq xatolarni kamaytirishga va oʻquv kurslari uchun sarflanadigan xarajatlarni sezilarli darajada tejashga yordam beradi.

SynthesiaSunʼiy IntellektOpenAITexnologiyaKorporativ Taʼlim
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob