Donkervoort F800: Niderlandiyaning 500 ot kuchiga ega sportkari Britaniya bozoriga chiqmoqda

·35·Avto
Donkervoort F800: Niderlandiyaning 500 ot kuchiga ega sportkari Britaniya bozoriga chiqmoqda

Niderlandiyaning mashhur Donkervoort brendi oʻzining eng yangi va quvvatli modeli — F22 RS bilan xalqaro kengayishning yangi bosqichiga qadam qoʻymoqda. Kompaniya oʻz tarixida ilk bor oʻng rul boshqaruviga ega boʻlgan avtomobillarni ishlab chiqarishni va ularni Buyuk Britaniya bozoriga yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Bu qadam nafaqat brend uchun, balki yengil vaznli sportkarlar ishqibozlari uchun ham muhim voqelikdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Donkervoort brendining asosi oʻtgan asrning 70-yillarida Joop Donkervoort tomonidan qoʻyilgan. Qiziqarli jihati shundaki, kompaniya dastlab Lotus Seven kit-karlarini import qilish bilan shugʻullanishni maqsad qilgan edi. Biroq, Niderlandiya yoʻllarida harakatlanish uchun ushbu mashinalarga kiritilgan koʻplab texnik oʻzgartirishlar natijasida Joop oʻzining shaxsiy brendiga asos solishga qaror qilgan. Bugungi kunda ushbu brend Lotus vataniga oʻzining eng mukammal texnologiyalari bilan qaytmoqda.

Texnik imkoniyatlar va oʻziga xoslik

Yangi Donkervoort F22 RS modeli oʻzining vazni va quvvati nisbati bilan hayratga soladi. Avtomobil 500 ot kuchidan ortiq quvvatga ega boʻlib, u juda yengil kuzov bilan birlashtirilgan. Bu esa unga superkarlar darajasidagi dinamikani taʼminlaydi. Garchi bu ekstremal sportkar boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchilar uning amaliyligiga ham eʼtibor qaratishgan: masalan, avtomobil 298 litrli yukxonaga ega, bu esa oʻz toifasidagi mashinalar uchun kutilmagan koʻrsatkichdir.

Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, Donkervoort kompaniyasi Britaniya bozoriga kirishga juda masʼuliyat bilan yondashmoqda. Sababi, Buyuk Britaniya dunyodagi eng kuchli yengil sportkarlar ishlab chiqaruvchi markazlardan biri hisoblanadi. Niderlandiyalik muhandislar oʻz mahsulotlarining sifatiga va haydash jarayonidagi oʻzgacha hissiyotlarga tayanib, mahalliy mijozlar koʻnglini zabt etishni maqsad qilgan.

Sotuvlar va kelajakdagi rejalar

Gʻarbiy Sasseksdagi Premier GT dilerlik markazi Donkervoort brendining Britaniyadagi rasmiy va yagona vakili etib tayinlandi. Ilk oʻng rulli modellar mijozlarga 2027-yilning boshida yetkazib berilishi kutilmoqda. Bu esa kompaniya uchun ishlab chiqarish jarayonini sezilarli darajada qayta koʻrib chiqishni talab qiladi, chunki oʻng rulli konfiguratsiya koʻplab muhandislik yechimlarini oʻzgartirishni taqozo etadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun bunday turdagi eksklyuziv sportkarlar hali yangilik boʻlsa-da, Donkervoort kabi brendlarning global miqyosda kengayishi avtosanoatdagi muhandislik yutuqlari chegaralanmaganini koʻrsatadi. Ushbu avtomobil nafaqat tezlik, balki haydovchi va mashina oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan sanʼat asaridir.

DonkervoortSportkarAvtomobilTexnologiyaNiderlandiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdiLada Azimut ilk bor yon tomondan zarba datchiklari bilan jihozlandi va sinovdan oʻtdiBugun, 01:53KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan