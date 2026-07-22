Donkervoort F800: Niderlandiyaning 500 ot kuchiga ega sportkari Britaniya bozoriga chiqmoqda
Niderlandiyaning mashhur Donkervoort brendi oʻzining eng yangi va quvvatli modeli — F22 RS bilan xalqaro kengayishning yangi bosqichiga qadam qoʻymoqda. Kompaniya oʻz tarixida ilk bor oʻng rul boshqaruviga ega boʻlgan avtomobillarni ishlab chiqarishni va ularni Buyuk Britaniya bozoriga yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Bu qadam nafaqat brend uchun, balki yengil vaznli sportkarlar ishqibozlari uchun ham muhim voqelikdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Donkervoort brendining asosi oʻtgan asrning 70-yillarida Joop Donkervoort tomonidan qoʻyilgan. Qiziqarli jihati shundaki, kompaniya dastlab Lotus Seven kit-karlarini import qilish bilan shugʻullanishni maqsad qilgan edi. Biroq, Niderlandiya yoʻllarida harakatlanish uchun ushbu mashinalarga kiritilgan koʻplab texnik oʻzgartirishlar natijasida Joop oʻzining shaxsiy brendiga asos solishga qaror qilgan. Bugungi kunda ushbu brend Lotus vataniga oʻzining eng mukammal texnologiyalari bilan qaytmoqda.
Texnik imkoniyatlar va oʻziga xoslikYangi Donkervoort F22 RS modeli oʻzining vazni va quvvati nisbati bilan hayratga soladi. Avtomobil 500 ot kuchidan ortiq quvvatga ega boʻlib, u juda yengil kuzov bilan birlashtirilgan. Bu esa unga superkarlar darajasidagi dinamikani taʼminlaydi. Garchi bu ekstremal sportkar boʻlsa-da, ishlab chiqaruvchilar uning amaliyligiga ham eʼtibor qaratishgan: masalan, avtomobil 298 litrli yukxonaga ega, bu esa oʻz toifasidagi mashinalar uchun kutilmagan koʻrsatkichdir.
Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, Donkervoort kompaniyasi Britaniya bozoriga kirishga juda masʼuliyat bilan yondashmoqda. Sababi, Buyuk Britaniya dunyodagi eng kuchli yengil sportkarlar ishlab chiqaruvchi markazlardan biri hisoblanadi. Niderlandiyalik muhandislar oʻz mahsulotlarining sifatiga va haydash jarayonidagi oʻzgacha hissiyotlarga tayanib, mahalliy mijozlar koʻnglini zabt etishni maqsad qilgan.
Sotuvlar va kelajakdagi rejalarGʻarbiy Sasseksdagi Premier GT dilerlik markazi Donkervoort brendining Britaniyadagi rasmiy va yagona vakili etib tayinlandi. Ilk oʻng rulli modellar mijozlarga 2027-yilning boshida yetkazib berilishi kutilmoqda. Bu esa kompaniya uchun ishlab chiqarish jarayonini sezilarli darajada qayta koʻrib chiqishni talab qiladi, chunki oʻng rulli konfiguratsiya koʻplab muhandislik yechimlarini oʻzgartirishni taqozo etadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun bunday turdagi eksklyuziv sportkarlar hali yangilik boʻlsa-da, Donkervoort kabi brendlarning global miqyosda kengayishi avtosanoatdagi muhandislik yutuqlari chegaralanmaganini koʻrsatadi. Ushbu avtomobil nafaqat tezlik, balki haydovchi va mashina oʻrtasidagi uzviy bogʻliqlikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan sanʼat asaridir.
…