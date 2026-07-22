Batutdagi oddiy sakrash 13 yoshli bolani insultga olib keldi

·89·Dunyo
Batutdagi oddiy sakrash 13 yoshli bolani insultga olib keldi

Buyuk Britaniyada sodir bo‘lgan noodatiy holat ko‘plab ota-onalarni hushyor torttirdi. 13 yoshli o‘smir batutda sakrab yiqilganidan so‘ng insult va 19 marta mikroinsultni boshdan kechirdi. Shifokorlar bu og‘ir holatga bo‘yin qismidagi uyqu arteriyasining jarohatlanishi sabab bo‘lganini ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, o‘smir batutdan yiqilganidan keyin dastlab o‘zini yaxshi his qilgan. Biroq oradan bir hafta o‘tib, uning ota-onasi Endi va Shantal Shirz o‘g‘lini vannaxonada hushsiz holda topgan. Bolaning yuzining chap qismi osilib qolgan, tanasining chap tomoni harakatlanmay qolgan va nutqi ham buzilgan.

Ota-ona zudlik bilan tez yordam chaqirgan. Shifokorlar kompyuter tomografiyasi natijalariga asoslanib, bolaga insult tashxisini qo‘ygan. Tekshiruvlar davomida batutdan yiqilish vaqtida bo‘yindagi uyqu arteriyasi yorilgani va shu joyda tromb hosil bo‘lgani aniqlangan.

Shifoxonada davolanish jarayonida o‘smir yana 19 ta mikroinsultni boshdan kechirgan. Bu holat tromb bo‘laklarining miya qon tomirlariga borib qolishi oqibatida yuzaga kelgan.

Shifokorlar bolaning hayotini saqlab qolish uchun to‘rt soatlik murakkab jarrohlik amaliyotini o‘tkazdi. Amaliyot davomida ikki dona tromb olib tashlangan bo‘lib, ulardan biri 2,5 santimetr uzunlikda bo‘lgan.

Besh hafta davom etgan davolanishdan so‘ng o‘smir uyiga javob berildi. Shifokorlar yordami bilan u harakatlanish qobiliyatini deyarli to‘liq tiklagan. Biroq hozirgacha tez charchash va nutqning sekinlashishi kabi asoratlar saqlanib qolmoqda.

Bolaning otasi bu holatni haqiqiy mo‘jiza deb atadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, shifokorlar miyadagi qon aylanishi boshqa qon tomirlari orqali ta’minlangani tufayli o‘smirning hayoti saqlab qolinganini aytgan.

Mutaxassislar eslatishicha, batutda sakrash xavfsiz ko‘rinsa-da, noto‘g‘ri qo‘nish yoki bo‘yin qismiga kuchli zarba tushishi og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois bolalar bunday attraksionlardan foydalanganda kattalar nazorati va xavfsizlik qoidalariga qat’iy amal qilinishi muhim hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi