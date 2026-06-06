O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdi
O‘zbekiston U-23 terma jamoasi bo‘lajak yirik xalqaro turnirlarga puxta hozirlik ko‘rish maqsadida Yevropa yashil maydonlarida o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarini davom ettirmoqda. Sloveniyada tashkil etilgan mazkur yig‘in doirasida Ravshan Haydarov shogirdlari qitqadoshimiz hamda azaliy raqiblarimizdan biri — Yaponiya yoshlar terma jamoasiga qarshi jiddiy sinov-nazorat bahsida maydonga tushishdi.
Har ikki jamoa uchun ham muhim taktik tajriba vazifasini o‘tab bergan ushbu uchrashuvda "Kunchiqar yurt" vakillari kichik (minimal) hisobdagi g‘alabani qo‘lga kiritishdi.
Maydondagi shiddatli kurash va murabbiylar tajribasi
Uchrashuv davomida bosh murabbiy Ravshan Haydarov tarkibdagi deyarli barcha futbolchilarning holatini ko‘zdan kechirib olish va yangi taktik sxemalarni sinab ko‘rish maqsadida keng qamrovli rotatsiyalardan foydalandi. Vakillarimiz maydonda bor kuchlari bilan harakat qilib, raqibga munosib qarshilik ko‘rsatishgan bo‘lsa-da, yaponiyaliklar tomonidan urilgan yagona gol bahs taqdirini hal qildi.
Quyida ushbu xalqaro nazorat bellashuvining batafsil bayoni va terma jamoamizning o‘yin qaydnomasi keltirilgan:
Musobaqa maqomi
Uchrashuv ishtirokchilari va yakuniy hisob
Navbatdagi raqib va sana
Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini
Yaponiya U-23 — O‘zbekiston U-23 1:0
AQSH U-23 (8 iyun)
Terma jamoamizning uchrashuvdagi to‘liq tarkibi
Ushbu o‘yinda vakillarimiz quyidagi tarkibda harakat qilishdi va o‘yin davomida bir qator almashtirishlar amalga oshirildi:
Darvozabon: Samandar Muratbayev
Himoyachilar: Saidxon Hamidov (Quvonch Xushvaqtov, 65), Dilshod Murtazoyev, G‘iyosjon Rizaqulov, Ravshan Xayrullayev (Ollobergan Karimov, 72).
Yarimhimoyachilar: Asilbek Jumayev (Oybek O‘rmonjonov, 72), Ro‘ziboy Fayzullayev (Diyor Abdunazarov, 65), Rustam Fomin (Firdavs Abdurahmonov, 46), Nurlan Ibraimov (Muhammadali Reimov, 72).
Hujumchilar: Amirbek Saidov (Azizbek To‘lqinbekov, 46), Saidumarxon Saidnurullayev (Jo‘rabek Jo‘rayev, 81).
Oldinda okean orti vakillariga qarshi jiddiy imtihon
O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi mazkur mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda Sloveniyadagi yig‘inni tig‘iz grafikda davom ettiradi. Vakillarimiz uzoq kutishmaydi — navbatdagi og‘ir va qiziqarli to‘qnashuv joriy yilning 8 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Ravshan Haydarov boshqaruvidagi jamoamiz bu safar AQSH U-23 terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi.
Zamin sharhi: O‘rtoqlik uchrashuvlarida qayd etilgan natija hech qachon birinchi planga chiqmaydi. Ravshan Haydarov uchun ayni damda Sloveniya yig‘ini orqali jamoaning zaif nuqtalarini aniqlab olish va futbolchilarning jismoniy holatini yuqori darajaga ko‘tarish muhimroq. Yaponiyadek kuchli jamoaga qarshi minimal mag‘lubiyat — bu bo‘lajak rasmiy turnirlar oldidan foydali sovuq dush vazifasini o‘taydi. 8 iyun kungi AQSHga qarshi bahsda yoshlarimizdan yanada mazmunli o‘yin va chiroyli g‘alaba kutib qolamiz!
O‘zbek futboli olamidagi eng so‘nggi qaynoq yangiliklar, terma jamoalarimizning xorijdagi yig‘inlari tafsilotlari va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…