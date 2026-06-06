O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdi

·20·Sport
O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdi

O‘zbekiston U-23 terma jamoasi bo‘lajak yirik xalqaro turnirlarga puxta hozirlik ko‘rish maqsadida Yevropa yashil maydonlarida o‘quv-mashg‘ulot yig‘inlarini davom ettirmoqda. Sloveniyada tashkil etilgan mazkur yig‘in doirasida Ravshan Haydarov shogirdlari qitqadoshimiz hamda azaliy raqiblarimizdan biri — Yaponiya yoshlar terma jamoasiga qarshi jiddiy sinov-nazorat bahsida maydonga tushishdi.

Har ikki jamoa uchun ham muhim taktik tajriba vazifasini o‘tab bergan ushbu uchrashuvda "Kunchiqar yurt" vakillari kichik (minimal) hisobdagi g‘alabani qo‘lga kiritishdi.

Maydondagi shiddatli kurash va murabbiylar tajribasi

Uchrashuv davomida bosh murabbiy Ravshan Haydarov tarkibdagi deyarli barcha futbolchilarning holatini ko‘zdan kechirib olish va yangi taktik sxemalarni sinab ko‘rish maqsadida keng qamrovli rotatsiyalardan foydalandi. Vakillarimiz maydonda bor kuchlari bilan harakat qilib, raqibga munosib qarshilik ko‘rsatishgan bo‘lsa-da, yaponiyaliklar tomonidan urilgan yagona gol bahs taqdirini hal qildi.

Quyida ushbu xalqaro nazorat bellashuvining batafsil bayoni va terma jamoamizning o‘yin qaydnomasi keltirilgan:

Musobaqa maqomi

Uchrashuv ishtirokchilari va yakuniy hisob

Navbatdagi raqib va sana

Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini

Yaponiya U-23 — O‘zbekiston U-23 1:0

AQSH U-23 (8 iyun)

Terma jamoamizning uchrashuvdagi to‘liq tarkibi

Ushbu o‘yinda vakillarimiz quyidagi tarkibda harakat qilishdi va o‘yin davomida bir qator almashtirishlar amalga oshirildi:

  • Darvozabon: Samandar Muratbayev

  • Himoyachilar: Saidxon Hamidov (Quvonch Xushvaqtov, 65), Dilshod Murtazoyev, G‘iyosjon Rizaqulov, Ravshan Xayrullayev (Ollobergan Karimov, 72).

  • Yarimhimoyachilar: Asilbek Jumayev (Oybek O‘rmonjonov, 72), Ro‘ziboy Fayzullayev (Diyor Abdunazarov, 65), Rustam Fomin (Firdavs Abdurahmonov, 46), Nurlan Ibraimov (Muhammadali Reimov, 72).

  • Hujumchilar: Amirbek Saidov (Azizbek To‘lqinbekov, 46), Saidumarxon Saidnurullayev (Jo‘rabek Jo‘rayev, 81).

Oldinda okean orti vakillariga qarshi jiddiy imtihon

O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi mazkur mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda Sloveniyadagi yig‘inni tig‘iz grafikda davom ettiradi. Vakillarimiz uzoq kutishmaydi — navbatdagi og‘ir va qiziqarli to‘qnashuv joriy yilning 8 iyun kuni bo‘lib o‘tadi. Ravshan Haydarov boshqaruvidagi jamoamiz bu safar AQSH U-23 terma jamoasiga qarshi yashil maydonga tushadi.

Zamin sharhi: O‘rtoqlik uchrashuvlarida qayd etilgan natija hech qachon birinchi planga chiqmaydi. Ravshan Haydarov uchun ayni damda Sloveniya yig‘ini orqali jamoaning zaif nuqtalarini aniqlab olish va futbolchilarning jismoniy holatini yuqori darajaga ko‘tarish muhimroq. Yaponiyadek kuchli jamoaga qarshi minimal mag‘lubiyat — bu bo‘lajak rasmiy turnirlar oldidan foydali sovuq dush vazifasini o‘taydi. 8 iyun kungi AQSHga qarshi bahsda yoshlarimizdan yanada mazmunli o‘yin va chiroyli g‘alaba kutib qolamiz!

O‘zbek futboli olamidagi eng so‘nggi qaynoq yangiliklar, terma jamoalarimizning xorijdagi yig‘inlari tafsilotlari va eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonYaponiyaRavshan HaydarovSloveniyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Lionel Messi va Angliya: Tarixiy toʻqnashuv vaqti keldimi?Kecha, 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi