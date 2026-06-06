Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdi

·36·Sport
Tottenxemda yangi davr: Daniel Levy klubning 25 foiz ulushini sotdi

Londonning Tottenxem klubi egalik tuzilmasida jiddiy oʻzgarishlar yuz bermoqda. Eight Sports Capital firmasi klubning bosh kompaniyasi hisoblangan Enic’ning 24,99 foiz ulushini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur aksiyalar Daniel Levy oilaviy trastlari tomonidan sotilmoqda, biroq bu kelishuv Lyuislar oilasining klub ustidan nazoratiga taʼsir qilmaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Telegraph nashrining xabar berishicha, Eight Sports Capital Limited juma kuni Enic Sports and Developments Holdings Limited kompaniyasining chorak qismini sotib olish boʻyicha shartnoma imzolagan. Ushbu ulush bevosita Daniel Levy farzandlari manfaatlari uchun tashkil etilgan trastlarga tegishli kompaniyalar orqali sotilmoqda. Tranzaksiya yakunlangach, Levyning Enic’dagi ulushi 4,89 foizgacha kamayadi.

Eight Sports Capital oʻz bayonotida Tottenxem rivoji va muvaffaqiyati uchun klub aksiyadorlari, rahbariyati va muxlislari bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Biroq, ushbu eʼlon Enic va Tottenxem rahbariyati uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Klub vakillari hozircha Daniel Levy oilaviy trasti tomonidan amalga oshirilgan bunday savdodan xabarsiz ekanliklarini maʼlum qilishdi.

Shuni taʼkidlash joizki, ushbu bitim Tottenxem boshqaruvini oʻzgartirmaydi. Lyuislar oilasi hamon nazorat paketi egasi boʻlib qoladi. Sotilayotgan minoritar ulush direktorlar kengashida ovoz berish yoki ijroiya qoʻmitasida vakillik qilish huquqini bermaydi. Klub rahbariyati esa mavsum yakunida muxlislarga berilgan vaʼdalarni bajarishga eʼtibor qaratishini taʼkidlamoqda.

TottenxemDaniel LevyAngliya Premer-ligasiFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLamine Yamal La Liga mavsumining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 08:15Bavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBavariya himoya chizigʻini kuchaytirish uchun Tomas Araujo variantiga qaytdiBugun, 08:15Futbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiFutbol qirolining tarixiy futbolkasi rekord narxda auksionga chiqarildiBugun, 08:08Jurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiJurgen Kloppning agenti Real Madrid bilan bogʻliq xabarlarga munosabat bildirdiBugun, 07:54Skaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiSkaloni Messining sog‘lig‘i va tiklanish jarayoni xususida bayonot berdiBugun, 07:23Soʻnggi raqs: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo JCH-2026da qatnashadimi?Soʻnggi raqs: Lionel Messi va Cristiano Ronaldo JCH-2026da qatnashadimi?Bugun, 07:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi