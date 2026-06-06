Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!

·325·Sport
Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!

Dunyo tennis olamida yilning eng nufuzli va mashaqqatli musobaqalaridan biri hisoblangan Fransiya ochiq chempionati — «Rolan Garros-2026» o‘z yakuniga yetdi. Parijdagi qizg‘in va murosasiz kechgan bahslar yakunida ayollar o‘rtasidagi yakkalik bahslarida bosh sovrin sohibasi aniqlandi. Sayyoramizning sakkizinchi raketkasi, rossiyalik yosh va iqtidorli tennis malikasi Mirra Andreyeva Parij kortlarida chinakam kashfiyotga aylanib, o‘zining tarixiy zafarini rasmiylashtirdi.

Bosh sovrin uchun kechgan hal qiluvchi final uchrashuvida unga Polsha vakilasi, jahon tasnifida 114-o‘rinni band etib turgan Mayya Xvalinska raqiblik qildi.

Final bahsi va tarixiy «Katta dubulg‘a» kubogi

Grand kortdagi final uchrashuvi Mirra Andreyevaning to‘liq ustunligi ostida o‘tdi. Raqibasiga hech qanday imkoniyat qoldirmagan rossiyalik sportchi go‘zal va shiddatli o‘yin namoyish etdi:

  • Finaldagi yakuniy hisob: Andreyeva raqibasini 6:3, 6:2 hisoblarida ortiqcha muammosiz mag‘lub etdi.

  • Faoliyatdagi yangi bekat: Ayni paytda 19 yoshni qarshi olgan Andreyeva ushbu g‘alaba orqali o‘z faoliyatidagi oltinchi sovrinni qo‘lga kiritdi. Eng muhimi, bu uning faoliyatidagi ilk «Katta dubulg‘a» (Grand Slam) turkumiga kiruvchi oliy darajadagi bosh mukofotdir.

Finalgacha bo‘lgan mashaqqatli va zafarli yo‘l

Har ikki tennischining ham final ostonasigacha bosib o‘tgan yo‘li oson kechgani yo‘q. Quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali yarim finaldagi shiddatli bahslar va ularning natijalari bilan tanishishingiz mumkin:

Bosqich maqomi

Tennischilar to‘qnashuvi

Natija va ahamiyati

Yarim final (1-juftlik)

Mirra Andreyeva — Sorana Kirstiya

Andreyeva ruminiyalik tajribali raqibasini mag‘lub etib, final yo‘llanmasini naqd qildi.

Yarim final (2-juftlik)

Mayya Xvalinska — Diana Shnayder

Polshalik tennischi kutilmaganda boshqa bir rossiyalik yulduzni turnirdan chiqarib yubordi.

Xvalinska yarim finalda Diana Shnayder to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, bosh sovringa yaqinlashgan bo‘lsa-da, finalda Andreyevaning kuchli va taktik zarbalari qarshisida ojiz qoldi.

Zamin sharhi: 19 yoshli Mirra Andreyevaning «Rolan Garros» shohsupasiga ko‘tarilishi jahon tennisida yangi davr, yangi yulduz yetishib chiqqanidan dalolat beradi. Parijning tuproqli kortlarida bunday barqaror va sovuqqon o‘yin ko‘rsatish har qanday sportchiga ham nasib etavermaydi. Faoliyatidagi ilk «Katta dubulg‘a» sovrinini aynan Parijda nishonlagan Andreyeva kelajakda Uimbldon va AQSH ochiq chempionatlarida ham asosiy favoritga aylanishi shubhasiz. Maftunkor sportchiga kelgusi bahslarda ham zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!

Dunyo tennisi olamidagi eng qaynoq yangiliklar, «Rolan Garros» turnirining eksklyuziv tahlillari va yulduzlar hayotiga oid qiziqarli reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Mirra AndreevaRoland GarrosParisMaya ChwalinskaFrance
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Patris Evra Lamin Yamal haqida:a «Uni tiriklayin yeb qo‘ygan bo‘lardim!»Kecha, 14:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi