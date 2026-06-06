Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!
Dunyo tennis olamida yilning eng nufuzli va mashaqqatli musobaqalaridan biri hisoblangan Fransiya ochiq chempionati — «Rolan Garros-2026» o‘z yakuniga yetdi. Parijdagi qizg‘in va murosasiz kechgan bahslar yakunida ayollar o‘rtasidagi yakkalik bahslarida bosh sovrin sohibasi aniqlandi. Sayyoramizning sakkizinchi raketkasi, rossiyalik yosh va iqtidorli tennis malikasi Mirra Andreyeva Parij kortlarida chinakam kashfiyotga aylanib, o‘zining tarixiy zafarini rasmiylashtirdi.
Bosh sovrin uchun kechgan hal qiluvchi final uchrashuvida unga Polsha vakilasi, jahon tasnifida 114-o‘rinni band etib turgan Mayya Xvalinska raqiblik qildi.
Final bahsi va tarixiy «Katta dubulg‘a» kubogi
Grand kortdagi final uchrashuvi Mirra Andreyevaning to‘liq ustunligi ostida o‘tdi. Raqibasiga hech qanday imkoniyat qoldirmagan rossiyalik sportchi go‘zal va shiddatli o‘yin namoyish etdi:
Finaldagi yakuniy hisob: Andreyeva raqibasini 6:3, 6:2 hisoblarida ortiqcha muammosiz mag‘lub etdi.
Faoliyatdagi yangi bekat: Ayni paytda 19 yoshni qarshi olgan Andreyeva ushbu g‘alaba orqali o‘z faoliyatidagi oltinchi sovrinni qo‘lga kiritdi. Eng muhimi, bu uning faoliyatidagi ilk «Katta dubulg‘a» (Grand Slam) turkumiga kiruvchi oliy darajadagi bosh mukofotdir.
Finalgacha bo‘lgan mashaqqatli va zafarli yo‘l
Har ikki tennischining ham final ostonasigacha bosib o‘tgan yo‘li oson kechgani yo‘q. Quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali yarim finaldagi shiddatli bahslar va ularning natijalari bilan tanishishingiz mumkin:
Bosqich maqomi
Tennischilar to‘qnashuvi
Natija va ahamiyati
Yarim final (1-juftlik)
Mirra Andreyeva — Sorana Kirstiya
Andreyeva ruminiyalik tajribali raqibasini mag‘lub etib, final yo‘llanmasini naqd qildi.
Yarim final (2-juftlik)
Mayya Xvalinska — Diana Shnayder
Polshalik tennischi kutilmaganda boshqa bir rossiyalik yulduzni turnirdan chiqarib yubordi.
Xvalinska yarim finalda Diana Shnayder to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, bosh sovringa yaqinlashgan bo‘lsa-da, finalda Andreyevaning kuchli va taktik zarbalari qarshisida ojiz qoldi.
Zamin sharhi: 19 yoshli Mirra Andreyevaning «Rolan Garros» shohsupasiga ko‘tarilishi jahon tennisida yangi davr, yangi yulduz yetishib chiqqanidan dalolat beradi. Parijning tuproqli kortlarida bunday barqaror va sovuqqon o‘yin ko‘rsatish har qanday sportchiga ham nasib etavermaydi. Faoliyatidagi ilk «Katta dubulg‘a» sovrinini aynan Parijda nishonlagan Andreyeva kelajakda Uimbldon va AQSH ochiq chempionatlarida ham asosiy favoritga aylanishi shubhasiz. Maftunkor sportchiga kelgusi bahslarda ham zafarlar yor bo‘lishini tilaymiz!
Dunyo tennisi olamidagi eng qaynoq yangiliklar, «Rolan Garros» turnirining eksklyuziv tahlillari va yulduzlar hayotiga oid qiziqarli reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…