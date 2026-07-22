Oʻrta toifa smartfonlar «kushandasi»: Huawei 10 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlamoqda

·240·Texno
Oʻrta toifa smartfonlar «kushandasi»: Huawei 10 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlamoqda

Smartfonlar bozorida avtonomlik masalasi hamon eng ogʻriqli nuqtalardan biri boʻlib qolmoqda. Biroq Xitoy texnologiya gigantlari bu muammoni tubdan hal qilishga kirishgan koʻrinadi. Taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda Xitoy brendlaridan biri oʻrta toifadagi qurilmalar bozorini ostun-ustun qilib yuboradigan, rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon ustida ishlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu qurilma nafaqat quvvati, balki texnik xususiyatlari bilan ham hayratlantirishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi model 6,84 dyuymli, 1,5K aniqlikdagi yassi OLED displey bilan jihozlanadi. Shuningdek, unga Qualcomm kompaniyasining «8-seriyali» protsessori oʻrnatilishi aytilmoqda. Bu esa qurilmaning nafaqat uzoq vaqt ishlashi, balki yuqori unumdorlikka ega boʻlishidan dalolat beradi.

Huawei Nova 16 SE yoki Enjoy 90?

Hozircha insayderlar ushbu «energiya monsteri» qaysi brendga tegishli ekanini ochiq aytishmagan boʻlsa-da, koʻplab tahlilchilar gap Huawei haqida ketayotganini taxmin qilishmoqda. Xususan, yana bir nufuzli manba Fixed Focus Digital kompaniya yangi Huawei Nova 16 SE modelini taqdimotga tayyorlayotganini bildirdi. Taxminlarga koʻra, aynan shu model yoki kompaniyaning Enjoy 90 turkumidagi yangi vakili rekord darajadagi batareyaga ega boʻlishi mumkin.

Huawei Nova 16 SE haqidagi maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, ushbu turkumda ilk bor multispektral tasvir sensori qoʻllanilishi kutilmoqda. Bu texnologiya ranglarni yanada aniqroq va tabiiyroq tasvirlash imkonini beradi. Qurilmaning narxi esa 2000 dan 3000 yuangacha (taxminan 280–420 AQSH dollari) boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni oʻrta toifadagi raqobatchilari uchun jiddiy xavfga aylantiradi.

Yangi smartfonning tashqi koʻrinishi borasida ham baʼzi tafsilotlar maʼlum. U qora, oq, koʻk va toʻq sariq ranglarda sotuvga chiqarilishi aytilmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, agar ushbu maʼlumotlar tasdiqlansa, Huawei oʻzining bozordagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlab, quvvatlash qurilmasiga bogʻlanib qolgan foydalanuvchilarning asosiy tanloviga aylanishi mumkin.

Taʼkidlash joizki, Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro displeyi haqidagi maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib aniq eʼlon qilgan ishonchli manba hisoblanadi. Fixed Focus Digital esa iPhone 16 ranglari va HarmonyOS operatsion tizimining kompyuter versiyasi haqidagi maʼlumotlari bilan tanilgan. Shu sababli, ushbu insaydlar haqiqatga yaqin deb baholanmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday qurilmaning kirib kelishi katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Huawei mahsulotlari, ayniqsa, Nova turkumi oʻzining dizayni va kamerasi bilan yoshlar orasida ommalashgan. 10 000 mA/soat sigʻimli batareya esa, ayniqsa, uzoq safarlarda va faol ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun misli koʻrilmagan qulaylik yaratishi shubhasiz.

HuaweiSmartfonTexnologiyaAkkumulyatorGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob