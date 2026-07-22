Oʻrta toifa smartfonlar «kushandasi»: Huawei 10 000 mA/soat sigʻimli akkumulyator tayyorlamoqda
Smartfonlar bozorida avtonomlik masalasi hamon eng ogʻriqli nuqtalardan biri boʻlib qolmoqda. Biroq Xitoy texnologiya gigantlari bu muammoni tubdan hal qilishga kirishgan koʻrinadi. Taniqli insayder Digital Chat Station bergan maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda Xitoy brendlaridan biri oʻrta toifadagi qurilmalar bozorini ostun-ustun qilib yuboradigan, rekord darajadagi 10 000 mA/soat sigʻimli akkumulyatorga ega smartfon ustida ishlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu qurilma nafaqat quvvati, balki texnik xususiyatlari bilan ham hayratlantirishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi model 6,84 dyuymli, 1,5K aniqlikdagi yassi OLED displey bilan jihozlanadi. Shuningdek, unga Qualcomm kompaniyasining «8-seriyali» protsessori oʻrnatilishi aytilmoqda. Bu esa qurilmaning nafaqat uzoq vaqt ishlashi, balki yuqori unumdorlikka ega boʻlishidan dalolat beradi.
Huawei Nova 16 SE yoki Enjoy 90?Hozircha insayderlar ushbu «energiya monsteri» qaysi brendga tegishli ekanini ochiq aytishmagan boʻlsa-da, koʻplab tahlilchilar gap Huawei haqida ketayotganini taxmin qilishmoqda. Xususan, yana bir nufuzli manba Fixed Focus Digital kompaniya yangi Huawei Nova 16 SE modelini taqdimotga tayyorlayotganini bildirdi. Taxminlarga koʻra, aynan shu model yoki kompaniyaning Enjoy 90 turkumidagi yangi vakili rekord darajadagi batareyaga ega boʻlishi mumkin.
Huawei Nova 16 SE haqidagi maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, ushbu turkumda ilk bor multispektral tasvir sensori qoʻllanilishi kutilmoqda. Bu texnologiya ranglarni yanada aniqroq va tabiiyroq tasvirlash imkonini beradi. Qurilmaning narxi esa 2000 dan 3000 yuangacha (taxminan 280–420 AQSH dollari) boʻlishi kutilmoqda, bu esa uni oʻrta toifadagi raqobatchilari uchun jiddiy xavfga aylantiradi.
Yangi smartfonning tashqi koʻrinishi borasida ham baʼzi tafsilotlar maʼlum. U qora, oq, koʻk va toʻq sariq ranglarda sotuvga chiqarilishi aytilmoqda. ixbt.com nashrining yozishicha, agar ushbu maʼlumotlar tasdiqlansa, Huawei oʻzining bozordagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlab, quvvatlash qurilmasiga bogʻlanib qolgan foydalanuvchilarning asosiy tanloviga aylanishi mumkin.
Taʼkidlash joizki, Digital Chat Station avval ham Xiaomi 15 va Xiaomi 15 Pro xususiyatlarini, shuningdek, Realme GT 7 Pro displeyi haqidagi maʼlumotlarni birinchilardan boʻlib aniq eʼlon qilgan ishonchli manba hisoblanadi. Fixed Focus Digital esa iPhone 16 ranglari va HarmonyOS operatsion tizimining kompyuter versiyasi haqidagi maʼlumotlari bilan tanilgan. Shu sababli, ushbu insaydlar haqiqatga yaqin deb baholanmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham bunday qurilmaning kirib kelishi katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda Huawei mahsulotlari, ayniqsa, Nova turkumi oʻzining dizayni va kamerasi bilan yoshlar orasida ommalashgan. 10 000 mA/soat sigʻimli batareya esa, ayniqsa, uzoq safarlarda va faol ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun misli koʻrilmagan qulaylik yaratishi shubhasiz.
…