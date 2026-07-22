Matteus Messining finalda nega yo‘qolib qolganini aytdi

·105·Sport
Matteus Messining finalda nega yo‘qolib qolganini aytdi

Germaniya milliy jamoasi va «Bavariya» klubining sobiq himoyachisi Lotar Matteus JCH–2026 finalida Lionel Messining odatdagidan ancha passiv ko‘ringani haqida fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, bu holat argentinalik futbolchining jismoniy tayyorgarligidan ko‘ra, Ispaniya terma jamoasining to‘g‘ri tanlangan taktikasi bilan bog‘liq bo‘lgan.

Matteus finalda Ispaniya raqibidan kuchliroq ko‘ringanini va Argentina chempionlikka munosib o‘yin namoyish eta olmaganini aytdi.

«Messi o‘zining soyasi kabi edi»

Lotar Matteus Bild nashriga bergan izohida Messining hal qiluvchi uchrashuvdagi harakatlarini keskin baholadi.

«Messi finalda o‘z soyasi kabi edi. Ammo bu, albatta, Ispaniya milliy jamoasining o‘yini bilan bog‘liq», — dedi u.

Sobiq futbolchining fikricha, ispaniyaliklar Argentina yetakchisini to‘p qabul qilish uchun qulay hududlardan mahrum qildi. Messi hujumlar orasidagi bog‘lovchi vazifasini bajara olmadi va darvoza oldida hal qiluvchi vaziyatlar yaratish imkoniga deyarli ega bo‘lmadi.

Ispaniya Messini o‘yindan qanday uzib qo‘ydi?

Finalda Ispaniya futbolchilari Messiga qarshi alohida bir himoyachi emas, balki jamoaviy tizim orqali harakat qilgani ta’kidlanmoqda.

Argentina sardori to‘pni qabul qilgan har bir vaziyatda unga bir necha futbolchi bosim o‘tkazgan. Ispanlar yarimhimoya va himoya chiziqlari orasida bo‘sh hudud qoldirmay, Messining erkin harakatlanishini cheklagan.

Natijada u:

  • hujumlarni tezlashtira olmadi;

  • jarima maydoni yaqinida erkin to‘p qabul qilmadi;

  • gol yoki golli uzatma bilan ajralib tura olmadi.

Matteusning bahosiga ko‘ra, Ispaniya aynan shu reja orqali Argentinaning eng xavfli qurolini zararsizlantirgan.

Mundial davomidagi eng samarasiz o‘yini

Finalgacha Messi JCH–2026da Argentina milliy jamoasining asosiy yetakchisi bo‘lib kelgandi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u yarimfinalga qadar ketma-ket har bir uchrashuvda gol urgan. Angliyaga qarshi yarimfinalda esa darvozani ishg‘ol qilmagan bo‘lsa-da, sheriklariga ikkita golli uzatma berib, jamoasining g‘alabasiga katta hissa qo‘shgan.

Faqat finalda Messi birorta ham samarali harakatni amalga oshira olmadi. Bu uning butun musobaqadagi eng passiv uchrashuvi bo‘ldi.

«Argentina g‘alabaga loyiq emasdi»

Matteus Ispaniyaning umumiy o‘yinini ham yuqori baholadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, finalda ispanlar to‘p nazorati, bosim va himoyaviy intizom bo‘yicha raqibdan ustun bo‘lgan.

Sobiq himoyachi Argentina hal qiluvchi bahsda chempionlikka loyiq darajada o‘ynamaganini ta’kidladi. Uning fikricha, Ispaniya g‘alabani tasodifiy epizod emas, balki butun uchrashuv davomidagi ustunligi bilan qo‘lga kiritgan.

Final Messi uchun og‘ir xotira bo‘lib qoldi

Argentina musobaqa davomida hujumkor va samarali futbol namoyish etib, finalgacha yetib keldi. Biroq hal qiluvchi bahsda jamoaning eng muhim futbolchisi o‘yindan uzib qo‘yildi.

Messi avvalgi uchrashuvlarda gollar va uzatmalar bilan natijaga ta’sir o‘tkazgan bo‘lsa, finalda Ispaniya unga bunday imkoniyat qoldirmadi. Matteusning fikricha, chempionlik bahsi taqdirini belgilagan asosiy omillardan biri ham aynan shu bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...