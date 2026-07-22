Matteus Messining finalda nega yo‘qolib qolganini aytdi
Germaniya milliy jamoasi va «Bavariya» klubining sobiq himoyachisi Lotar Matteus JCH–2026 finalida Lionel Messining odatdagidan ancha passiv ko‘ringani haqida fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, bu holat argentinalik futbolchining jismoniy tayyorgarligidan ko‘ra, Ispaniya terma jamoasining to‘g‘ri tanlangan taktikasi bilan bog‘liq bo‘lgan.
Matteus finalda Ispaniya raqibidan kuchliroq ko‘ringanini va Argentina chempionlikka munosib o‘yin namoyish eta olmaganini aytdi.
«Messi o‘zining soyasi kabi edi»
Lotar Matteus Bild nashriga bergan izohida Messining hal qiluvchi uchrashuvdagi harakatlarini keskin baholadi.
«Messi finalda o‘z soyasi kabi edi. Ammo bu, albatta, Ispaniya milliy jamoasining o‘yini bilan bog‘liq», — dedi u.
Sobiq futbolchining fikricha, ispaniyaliklar Argentina yetakchisini to‘p qabul qilish uchun qulay hududlardan mahrum qildi. Messi hujumlar orasidagi bog‘lovchi vazifasini bajara olmadi va darvoza oldida hal qiluvchi vaziyatlar yaratish imkoniga deyarli ega bo‘lmadi.
Ispaniya Messini o‘yindan qanday uzib qo‘ydi?
Finalda Ispaniya futbolchilari Messiga qarshi alohida bir himoyachi emas, balki jamoaviy tizim orqali harakat qilgani ta’kidlanmoqda.
Argentina sardori to‘pni qabul qilgan har bir vaziyatda unga bir necha futbolchi bosim o‘tkazgan. Ispanlar yarimhimoya va himoya chiziqlari orasida bo‘sh hudud qoldirmay, Messining erkin harakatlanishini cheklagan.
Natijada u:
hujumlarni tezlashtira olmadi;
jarima maydoni yaqinida erkin to‘p qabul qilmadi;
gol yoki golli uzatma bilan ajralib tura olmadi.
Matteusning bahosiga ko‘ra, Ispaniya aynan shu reja orqali Argentinaning eng xavfli qurolini zararsizlantirgan.
Mundial davomidagi eng samarasiz o‘yini
Finalgacha Messi JCH–2026da Argentina milliy jamoasining asosiy yetakchisi bo‘lib kelgandi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, u yarimfinalga qadar ketma-ket har bir uchrashuvda gol urgan. Angliyaga qarshi yarimfinalda esa darvozani ishg‘ol qilmagan bo‘lsa-da, sheriklariga ikkita golli uzatma berib, jamoasining g‘alabasiga katta hissa qo‘shgan.
Faqat finalda Messi birorta ham samarali harakatni amalga oshira olmadi. Bu uning butun musobaqadagi eng passiv uchrashuvi bo‘ldi.
«Argentina g‘alabaga loyiq emasdi»
Matteus Ispaniyaning umumiy o‘yinini ham yuqori baholadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, finalda ispanlar to‘p nazorati, bosim va himoyaviy intizom bo‘yicha raqibdan ustun bo‘lgan.
Sobiq himoyachi Argentina hal qiluvchi bahsda chempionlikka loyiq darajada o‘ynamaganini ta’kidladi. Uning fikricha, Ispaniya g‘alabani tasodifiy epizod emas, balki butun uchrashuv davomidagi ustunligi bilan qo‘lga kiritgan.
Final Messi uchun og‘ir xotira bo‘lib qoldi
Argentina musobaqa davomida hujumkor va samarali futbol namoyish etib, finalgacha yetib keldi. Biroq hal qiluvchi bahsda jamoaning eng muhim futbolchisi o‘yindan uzib qo‘yildi.
Messi avvalgi uchrashuvlarda gollar va uzatmalar bilan natijaga ta’sir o‘tkazgan bo‘lsa, finalda Ispaniya unga bunday imkoniyat qoldirmadi. Matteusning fikricha, chempionlik bahsi taqdirini belgilagan asosiy omillardan biri ham aynan shu bo‘lgan.
…