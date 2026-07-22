117 mln funtlik transfer: Rojers nega «Chelsi»ni tanladi?

·38·Sport
117 mln funtlik transfer: Rojers nega «Chelsi»ni tanladi?

«Chelsi»ning yangi yarimhimoyachisi Morgan Rojers «Aston Villa»dan London klubiga o‘tganidan keyin ilk fikrlarini bildirdi. Angliyalik futbolchi «Chelsi»ni bolaligidan havas bilan kuzatib kelganini va klubning yangi loyihasi uning qaror qabul qilishida muhim o‘rin tutganini aytdi.

OAV ma’lumotlariga ko‘ra, londonliklar 23 yoshli futbolchi uchun 117 million funt sterling — taxminan 137 million yevro to‘lashi mumkin.

«Chelsi»ni Londondagi eng katta klub deb bilaman

Rojers yangi jamoasi rasmiy saytiga bergan izohida transferdan qattiq hayajonda ekanini yashirmadi.

«Juda hayajonlanyapman. Men uchun “Chelsi” Londondagi eng katta klub bo‘lib, bolaligimdan beri unga havasim kelardi», — dedi futbolchi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, «Chelsi» safiga qo‘shilish faqat sport nuqtayi nazaridan emas, balki shaxsiy orzusining amalga oshishi sifatida ham katta ahamiyatga ega.

Yangi loyiha Rojersni ishontirgan

Yarimhimoyachi klubning yangi murabbiyi, tarkibidagi futbolchilar va rahbariyat tanlagan rivojlanish yo‘nalishi uni qiziqtirganini ta’kidladi.

«Ushbu loyiha, yangi murabbiy, mavjud futbolchilar va klub tanlagan yo‘nalishdan juda xursandman. Aynan shuning uchun men shu yerdaman va ishni boshlashni sabrsizlik bilan kutyapman», — dedi Rojers.

Bu bayonotdan «Chelsi» futbolchiga jamoadagi o‘rni va kelgusi rejalarni aniq tushuntirganini anglash mumkin.

Transfer qiymati 117 million funtga yetgani aytilmoqda

Avvalroq Britaniya OAV «Chelsi» Morgan Rojersni 117 million funt sterlingga xarid qilishi haqida xabar bergandi.

Agar bu summa rasman tasdiqlansa, Rojers klub tarixidagi eng qimmat futbolchilardan biriga aylanadi. Katta transfer qiymati esa uning zimmasiga yuqori bosim va katta mas’uliyat yuklaydi.

Hozircha klub kelishuvning barcha moliyaviy tafsilotlarini ochiqlamagan. Shu bois 117 million funtlik summa OAV tarqatgan ma’lumot sifatida qolmoqda.

O‘tgan mavsumda 26 ta golli harakat

Rojers «Aston Villa»dagi so‘nggi mavsumini yuqori saviyada o‘tkazdi. U barcha musobaqalar doirasida 55 ta uchrashuvda maydonga tushdi.

Yarimhimoyachi ushbu bahslarda:

  • 14 ta gol urdi;

  • 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi;

  • jami 26 ta samarali harakat qayd etdi.

Uning markaz va qanotlarda o‘ynay olishi, to‘p bilan oldinga harakatlanishi hamda hujumlarni yakunlash qobiliyati «Chelsi» uchun muhim ustunlik bo‘lishi mumkin.

Endi asosiy sinov maydonda boshlanadi

Katta mablag‘ evaziga amalga oshirilgan transferdan keyin Rojersga nisbatan kutilmalar ham yuqori bo‘ladi. Undan «Aston Villa»dagi samaradorligini yangi jamoasida ham davom ettirish talab qilinadi.

Yarimhimoyachining «Chelsi» taktikasiga qanchalik tez moslashishi, asosiy tarkibdan joy olishi va katta bosim ostida o‘z imkoniyatlarini ko‘rsata bilishi uning Londondagi faoliyatini belgilab beradi.

Rojers esa o‘z so‘zlariga ko‘ra, yangi bosqichni boshlashga tayyor va klubdagi ilk o‘yinini sabrsizlik bilan kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...