117 mln funtlik transfer: Rojers nega «Chelsi»ni tanladi?
«Chelsi»ning yangi yarimhimoyachisi Morgan Rojers «Aston Villa»dan London klubiga o‘tganidan keyin ilk fikrlarini bildirdi. Angliyalik futbolchi «Chelsi»ni bolaligidan havas bilan kuzatib kelganini va klubning yangi loyihasi uning qaror qabul qilishida muhim o‘rin tutganini aytdi.
OAV ma’lumotlariga ko‘ra, londonliklar 23 yoshli futbolchi uchun 117 million funt sterling — taxminan 137 million yevro to‘lashi mumkin.
«Chelsi»ni Londondagi eng katta klub deb bilaman
Rojers yangi jamoasi rasmiy saytiga bergan izohida transferdan qattiq hayajonda ekanini yashirmadi.
«Juda hayajonlanyapman. Men uchun “Chelsi” Londondagi eng katta klub bo‘lib, bolaligimdan beri unga havasim kelardi», — dedi futbolchi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, «Chelsi» safiga qo‘shilish faqat sport nuqtayi nazaridan emas, balki shaxsiy orzusining amalga oshishi sifatida ham katta ahamiyatga ega.
Yangi loyiha Rojersni ishontirgan
Yarimhimoyachi klubning yangi murabbiyi, tarkibidagi futbolchilar va rahbariyat tanlagan rivojlanish yo‘nalishi uni qiziqtirganini ta’kidladi.
«Ushbu loyiha, yangi murabbiy, mavjud futbolchilar va klub tanlagan yo‘nalishdan juda xursandman. Aynan shuning uchun men shu yerdaman va ishni boshlashni sabrsizlik bilan kutyapman», — dedi Rojers.
Bu bayonotdan «Chelsi» futbolchiga jamoadagi o‘rni va kelgusi rejalarni aniq tushuntirganini anglash mumkin.
Transfer qiymati 117 million funtga yetgani aytilmoqda
Avvalroq Britaniya OAV «Chelsi» Morgan Rojersni 117 million funt sterlingga xarid qilishi haqida xabar bergandi.
Agar bu summa rasman tasdiqlansa, Rojers klub tarixidagi eng qimmat futbolchilardan biriga aylanadi. Katta transfer qiymati esa uning zimmasiga yuqori bosim va katta mas’uliyat yuklaydi.
Hozircha klub kelishuvning barcha moliyaviy tafsilotlarini ochiqlamagan. Shu bois 117 million funtlik summa OAV tarqatgan ma’lumot sifatida qolmoqda.
O‘tgan mavsumda 26 ta golli harakat
Rojers «Aston Villa»dagi so‘nggi mavsumini yuqori saviyada o‘tkazdi. U barcha musobaqalar doirasida 55 ta uchrashuvda maydonga tushdi.
Yarimhimoyachi ushbu bahslarda:
14 ta gol urdi;
12 ta golli uzatmani amalga oshirdi;
jami 26 ta samarali harakat qayd etdi.
Uning markaz va qanotlarda o‘ynay olishi, to‘p bilan oldinga harakatlanishi hamda hujumlarni yakunlash qobiliyati «Chelsi» uchun muhim ustunlik bo‘lishi mumkin.
Endi asosiy sinov maydonda boshlanadi
Katta mablag‘ evaziga amalga oshirilgan transferdan keyin Rojersga nisbatan kutilmalar ham yuqori bo‘ladi. Undan «Aston Villa»dagi samaradorligini yangi jamoasida ham davom ettirish talab qilinadi.
Yarimhimoyachining «Chelsi» taktikasiga qanchalik tez moslashishi, asosiy tarkibdan joy olishi va katta bosim ostida o‘z imkoniyatlarini ko‘rsata bilishi uning Londondagi faoliyatini belgilab beradi.
Rojers esa o‘z so‘zlariga ko‘ra, yangi bosqichni boshlashga tayyor va klubdagi ilk o‘yinini sabrsizlik bilan kutmoqda.
…