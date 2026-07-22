AQSHda Wi-Fi va Bluetooth chastotalari sunʼiy yoʻldoshlar uchun bepul qilinishi kutilmoqda

·41·Texno
AQSHda Wi-Fi va Bluetooth chastotalari sunʼiy yoʻldoshlar uchun bepul qilinishi kutilmoqda

AQSH Federal aloqa komissiyasi (FCC) joriy yilning 6-avgust kuni texnologiya olamida katta burilish yasashi kutilayotgan yangi tashabbusni koʻrib chiqadi. Mazkur loyihaga koʻra, Wi-Fi, Bluetooth va aqlli sensorlar kabi litsenziyalanmaydigan qurilmalar uchun moʻljallangan chastotalar endilikda toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshlar bilan maʼlumot almashish uchun ochib berilishi mumkin. Bu qaror oddiy maishiy elektronika vositalarining koinot bilan aloqa qilish imkoniyatlarini tubdan kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirda Wi-Fi va Bluetooth qurilmalari ishlaydigan "Part 15" diapazonidagi 225 MHz dan ortiq spektrni sunʼiy yoʻldosh aloqasi uchun bepul taqdim etish rejalashtirilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu oʻzgarish amalga oshsa, foydalanuvchilar qoʻlidagi mavjud qurilmalar hech qanday qoʻshimcha litsenziyasiz, shunchaki dasturiy taʼminotni yangilash orqali sunʼiy yoʻldosh bilan bogʻlanish funksiyasiga ega boʻlishi mumkin. Bu esa global miqyosda aloqa qamrovini oshirishda muhim qadam boʻladi.

Yangi imkoniyatlar va IoT rivoji

FCC mutaxassislarining fikricha, ushbu qaror yangi avlod sunʼiy yoʻldosh xizmatlarini rivojlantirishni tezlashtiradi. Xususan, Hubble Network va Spire kabi kompaniyalar endi maxsus ruxsatnomalar uchun vaqt va mablagʻ sarflamasdan, keng tarqalgan chastotalardan foydalana oladilar. Shuningdek, Vast kompaniyasining Haven-1 kabi tijoriy orbital stansiyalarida oddiy Wi-Fi qurilmalaridan foydalanish imkoniyati tugʻiladi.

Yangi qoidalar sunʼiy yoʻldoshli IoT (buyumlar interneti) tarmoqlari uchun ham yangi ufqlar ochadi. Bu texnologiya quyidagi sohalarda inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda:

  • Atrof-muhitni masofadan turib monitoring qilish;
  • Aniq dehqonchilik (smart farming) tizimlarini joriy etish;
  • Xalqaro yuk tashish va logistikani real vaqt rejimida kuzatish;
  • Favqulodda vaziyatlarda uzluksiz aloqani taʼminlash.

Bozor gigantlarining eʼtirozi va texnik xavflar

Biroq, ushbu tashabbus barcha uchun birdek maʼqul kelayotgani yoʻq. SpaceX, AST SpaceMobile va Amazon kabi Direct-to-Device (D2D) texnologiyasiga milliardlab dollar sarmoya kiritgan kompaniyalar bepul muqobilning paydo boʻlishiga qarshi chiqishlari mumkin. Ular litsenziyalangan spektr uchun katta haq toʻlagan bir paytda, boshqalarga bepul imkoniyat berilishi raqobat muhitiga taʼsir koʻrsatishi tabiiy.

Shuningdek, radioastronomlar ham xavotir bildirishmoqda. 2,4 GGs diapazonidagi faollikning ortishi ilmiy kuzatuvlar va navigatsiya oʻlchovlarining sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, FCC sunʼiy yoʻldosh operatorlariga qatʼiy talab qoʻymoqda: ular mavjud litsenziyalangan xizmatlarga xalaqit bermasligi va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan har qanday shovqinlarga oʻzlari moslashishi shart. Hozircha sunʼiy yoʻldoshdan Yerga signal qaytarish masalasi ochiq qolmoqda, biroq avgustdagi yigʻilish koʻplab savollarga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

TexnologiyaWi-FiBluetoothSunʼiy YoʻldoshFCC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob