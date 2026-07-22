AQSHda Wi-Fi va Bluetooth chastotalari sunʼiy yoʻldoshlar uchun bepul qilinishi kutilmoqda
AQSH Federal aloqa komissiyasi (FCC) joriy yilning 6-avgust kuni texnologiya olamida katta burilish yasashi kutilayotgan yangi tashabbusni koʻrib chiqadi. Mazkur loyihaga koʻra, Wi-Fi, Bluetooth va aqlli sensorlar kabi litsenziyalanmaydigan qurilmalar uchun moʻljallangan chastotalar endilikda toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldoshlar bilan maʼlumot almashish uchun ochib berilishi mumkin. Bu qaror oddiy maishiy elektronika vositalarining koinot bilan aloqa qilish imkoniyatlarini tubdan kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirda Wi-Fi va Bluetooth qurilmalari ishlaydigan "Part 15" diapazonidagi 225 MHz dan ortiq spektrni sunʼiy yoʻldosh aloqasi uchun bepul taqdim etish rejalashtirilmoqda. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, ushbu oʻzgarish amalga oshsa, foydalanuvchilar qoʻlidagi mavjud qurilmalar hech qanday qoʻshimcha litsenziyasiz, shunchaki dasturiy taʼminotni yangilash orqali sunʼiy yoʻldosh bilan bogʻlanish funksiyasiga ega boʻlishi mumkin. Bu esa global miqyosda aloqa qamrovini oshirishda muhim qadam boʻladi.
Yangi imkoniyatlar va IoT rivojiFCC mutaxassislarining fikricha, ushbu qaror yangi avlod sunʼiy yoʻldosh xizmatlarini rivojlantirishni tezlashtiradi. Xususan, Hubble Network va Spire kabi kompaniyalar endi maxsus ruxsatnomalar uchun vaqt va mablagʻ sarflamasdan, keng tarqalgan chastotalardan foydalana oladilar. Shuningdek, Vast kompaniyasining Haven-1 kabi tijoriy orbital stansiyalarida oddiy Wi-Fi qurilmalaridan foydalanish imkoniyati tugʻiladi.
Yangi qoidalar sunʼiy yoʻldoshli IoT (buyumlar interneti) tarmoqlari uchun ham yangi ufqlar ochadi. Bu texnologiya quyidagi sohalarda inqilobiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda:
- Atrof-muhitni masofadan turib monitoring qilish;
- Aniq dehqonchilik (smart farming) tizimlarini joriy etish;
- Xalqaro yuk tashish va logistikani real vaqt rejimida kuzatish;
- Favqulodda vaziyatlarda uzluksiz aloqani taʼminlash.
Bozor gigantlarining eʼtirozi va texnik xavflarBiroq, ushbu tashabbus barcha uchun birdek maʼqul kelayotgani yoʻq. SpaceX, AST SpaceMobile va Amazon kabi Direct-to-Device (D2D) texnologiyasiga milliardlab dollar sarmoya kiritgan kompaniyalar bepul muqobilning paydo boʻlishiga qarshi chiqishlari mumkin. Ular litsenziyalangan spektr uchun katta haq toʻlagan bir paytda, boshqalarga bepul imkoniyat berilishi raqobat muhitiga taʼsir koʻrsatishi tabiiy.
Shuningdek, radioastronomlar ham xavotir bildirishmoqda. 2,4 GGs diapazonidagi faollikning ortishi ilmiy kuzatuvlar va navigatsiya oʻlchovlarining sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shunga qaramay, FCC sunʼiy yoʻldosh operatorlariga qatʼiy talab qoʻymoqda: ular mavjud litsenziyalangan xizmatlarga xalaqit bermasligi va yuzaga kelishi mumkin boʻlgan har qanday shovqinlarga oʻzlari moslashishi shart. Hozircha sunʼiy yoʻldoshdan Yerga signal qaytarish masalasi ochiq qolmoqda, biroq avgustdagi yigʻilish koʻplab savollarga oydinlik kiritishi kutilmoqda.
…