Chelsi rekord narxga Morgan Rogersni sotib oldi: Xabi Alonso va Cole Palmer omili
Londonning Chelsi klubi navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirdi. Aston Villa hujumchisi Morgan Rogers 117 million funt sterling evaziga "aristokratlar" safiga kelib qoʻshildi. Bu kelishuv Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat transfer sifatida qayd etildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchining ushbu qarorni qabul qilishida jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso va uning yaqin doʻsti Cole Palmer asosiy rolni oʻynagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
22 yoshli futbolchi London klubi bilan 2033-yilga qadar moʻljallangan etti yillik shartnoma imzoladi. Transfer summasi boʻyicha u Moises Caicedo (115 mln funt) va Elliot Andersonni (116 mln funt) ortda qoldirib, klub va mamlakat tarixidagi yangi rekordchini oʻrnatdi. Rogersning soʻzlariga koʻra, Xabi Alonso bilan boʻlgan taktik suhbatlar uning kelajagi borasidagi shubhalariga yakun yasagan.
Xabi Alonso va taktik erkinlikMorgan Rogers oʻzining ilk intervyusida nima uchun aynan Chelsi loyihasini tanlaganiga toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, Xabi Alonsoning oʻyin uslubi va futbolchilarga maydonda beradigan erkinligi uning qarashlariga toʻla mos keladi. "Murabbiy bilan bir necha bor gaplashdim, uning futbolga boʻlgan falsafasi va meni qanday ampluada koʻrayotgani juda muhim edi. Uning loyihasining bir qismi boʻlish men uchun katta sharaf", — deydi futbolchi.
Maʼlumot oʻrnida, Rogersning professional faoliyatida soʻnggi yillarda keskin oʻsish kuzatildi. Midlsbro jamoasidan Aston Villa safiga oʻtgan hujumchi Unai Emery qoʻl ostida haqiqiy yulduz darajasiga koʻtarildi. Uning Angliya terma jamoasi tarkibida 2026-yilgi Jahon chempionatida koʻrsatgan yorqin oʻyinlari, xususan, Argentina bilan yarim finaldagi samarali harakatlari Chelsi skautlarining eʼtiborini tortgan edi.
Cole Palmer bilan qadrdonlik rishtalariTransferning yana bir muhim jihati — Morgan Rogers va Cole Palmer oʻrtasidagi doʻstlikdir. Har ikki futbolchi Manchester Siti akademiyasida birga tahsil olgan va 14 yoshidan buyon Angliya yoshlar terma jamoalarida birga toʻp surib kelishgan. Rogersning aytishicha, Palmer muzokaralar davomida unga tinimsiz qoʻngʻiroq qilib, London jamoasiga oʻtishga undagan.
"Cole bilan bir jamoada oʻynashni doim orzu qilganmiz. U transfer hal boʻlmaguncha menga tinimsiz xabarlar yozdi. Eng yaqin doʻstingiz bilan har kuni birga mashgʻulot oʻtkazish va maydonga tushish — bu futbolchi uchun eng ajoyib his tuygʻu", — deya qoʻshimcha qildi Rogers. Endilikda ushbu duet Chelsi hujum chizigʻining asosiy kuchi boʻlishi kutilmoqda.
Ushbu transfer Angliya Premer-ligasidagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Chelsi oʻz tarkibini yosh va iqtidorli futbolchilar bilan kuchaytirishda davom etmoqda. Rogersning koʻp qirraliligi — uning ham markazda, ham qanotlarda birdek samarali oʻynay olishi Xabi Alonso uchun yangi mavsumda keng taktik imkoniyatlar yaratadi.
…