Chelsi rekord narxga Morgan Rogersni sotib oldi: Xabi Alonso va Cole Palmer omili

·36·Sport
Chelsi rekord narxga Morgan Rogersni sotib oldi: Xabi Alonso va Cole Palmer omili

Londonning Chelsi klubi navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirdi. Aston Villa hujumchisi Morgan Rogers 117 million funt sterling evaziga "aristokratlar" safiga kelib qoʻshildi. Bu kelishuv Britaniya futboli tarixidagi eng qimmat transfer sifatida qayd etildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchining ushbu qarorni qabul qilishida jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso va uning yaqin doʻsti Cole Palmer asosiy rolni oʻynagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

22 yoshli futbolchi London klubi bilan 2033-yilga qadar moʻljallangan etti yillik shartnoma imzoladi. Transfer summasi boʻyicha u Moises Caicedo (115 mln funt) va Elliot Andersonni (116 mln funt) ortda qoldirib, klub va mamlakat tarixidagi yangi rekordchini oʻrnatdi. Rogersning soʻzlariga koʻra, Xabi Alonso bilan boʻlgan taktik suhbatlar uning kelajagi borasidagi shubhalariga yakun yasagan.

Xabi Alonso va taktik erkinlik

Morgan Rogers oʻzining ilk intervyusida nima uchun aynan Chelsi loyihasini tanlaganiga toʻxtalib oʻtdi. Uning taʼkidlashicha, Xabi Alonsoning oʻyin uslubi va futbolchilarga maydonda beradigan erkinligi uning qarashlariga toʻla mos keladi. "Murabbiy bilan bir necha bor gaplashdim, uning futbolga boʻlgan falsafasi va meni qanday ampluada koʻrayotgani juda muhim edi. Uning loyihasining bir qismi boʻlish men uchun katta sharaf", — deydi futbolchi.

Maʼlumot oʻrnida, Rogersning professional faoliyatida soʻnggi yillarda keskin oʻsish kuzatildi. Midlsbro jamoasidan Aston Villa safiga oʻtgan hujumchi Unai Emery qoʻl ostida haqiqiy yulduz darajasiga koʻtarildi. Uning Angliya terma jamoasi tarkibida 2026-yilgi Jahon chempionatida koʻrsatgan yorqin oʻyinlari, xususan, Argentina bilan yarim finaldagi samarali harakatlari Chelsi skautlarining eʼtiborini tortgan edi.

Cole Palmer bilan qadrdonlik rishtalari

Transferning yana bir muhim jihati — Morgan Rogers va Cole Palmer oʻrtasidagi doʻstlikdir. Har ikki futbolchi Manchester Siti akademiyasida birga tahsil olgan va 14 yoshidan buyon Angliya yoshlar terma jamoalarida birga toʻp surib kelishgan. Rogersning aytishicha, Palmer muzokaralar davomida unga tinimsiz qoʻngʻiroq qilib, London jamoasiga oʻtishga undagan.

"Cole bilan bir jamoada oʻynashni doim orzu qilganmiz. U transfer hal boʻlmaguncha menga tinimsiz xabarlar yozdi. Eng yaqin doʻstingiz bilan har kuni birga mashgʻulot oʻtkazish va maydonga tushish — bu futbolchi uchun eng ajoyib his tuygʻu", — deya qoʻshimcha qildi Rogers. Endilikda ushbu duet Chelsi hujum chizigʻining asosiy kuchi boʻlishi kutilmoqda.

Ushbu transfer Angliya Premer-ligasidagi kuchlar nisbatiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Chelsi oʻz tarkibini yosh va iqtidorli futbolchilar bilan kuchaytirishda davom etmoqda. Rogersning koʻp qirraliligi — uning ham markazda, ham qanotlarda birdek samarali oʻynay olishi Xabi Alonso uchun yangi mavsumda keng taktik imkoniyatlar yaratadi.

ChelsiMorgan RogersXabi AlonsoTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...