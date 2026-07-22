«Al-Hilol» Harri Keyn transferi uchun harakatni boshladi
Yaqin bir necha soat ichida Saudiya Arabistonining «Al-Hilol» klubi transfer bozorida navbatdagi yirik syurprizni taqdim etishi mumkin. Unchalik muvaffaqiyatli kechmagan 2025/26 yilgi mavsumdan so‘ng Riyod klubi tarkibni «almashtirish va yangilash» hamda «Bavariya»ning ingliz hujumchisi Harri Keynni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy harakat boshladi.
Zamin.uz Al-Midan Al-Riyadi nashriga tayanib, kutilayotgan shov-shuvli transfer tafsilotlarini taqdim etadi.
Simon Frensis Londonda: Muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi
Xabarlarga ko‘ra, hozirda «Al-Hilol»ning yozgi transfer kampaniyasiga mas’ul bo‘lgan sport direktori Simon Frensis shartnomani rasman yakunlash uchun Londonga yo‘l olgan.
Muzokaralar manzili: Frensis Londonda 32 yoshli hujumchining agenti hamda uning atrofidagi insonlar bilan uchrashuv o‘tkazadi.
Asosiy maqsad: Bu uchrashuv orqali Keynning moliyaviy talablarini va u rozi bo‘ladigan yon berishlarni aniqlab olish hamda ularni bajarib, uni rasman «Al-Hilol» tarkibiga o‘tkazish rejalashtirilgan.
Bo‘lajak o‘zgarish: Yaqin haftalarda klubda sport direktori vazifasini shotlandiyalik mutaxassis Richard Xyuz o‘z zimmasiga olishi kutilmoqda.
Londondagi ushbu muzokaralar «Al-Hilol»ning «Bavariya» klubi bilan keyingi muloqoti qay tarzda kechishini va transfer formatini belgilab beradi.
Harri Keynning «Bavariya»dagi hayratlanarli ko‘rsatkichlari
Harri Keyn 2023 yilning yozida «Tottenhem»ni tark etib, «Bavariya»ga taxminan 95 million yevro evaziga transfer qilingan edi. Uning Myunxen klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan.
Ingliz hujumchisi Germaniyada o‘tgan vaqti davomida fenomenal statistika va natijalar qayd etdi:
Maydonga tushgan o‘yinlari: 147 ta rasmiy bahs (barcha musobaqalarda);
Urgan gollari: 146 ta gol;
Golli uzatmalari: 33 ta assist.
Keynning Myunxendagi sovrinlari:
Myunxenliklar safida Keyn 4 ta rasmiy chempionlikni qo‘lga kiritdi:
Germaniya chempioni (Bundesliga) — 2 marta;
Germaniya kubogi — 1 marta;
Germaniya Superkubogi — 1 marta.
Harri Keyn transferi bo‘yicha qisqacha ma’lumotnoma
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Futbolchi
Harri Keyn (32 yosh, Angliya terma jamoasi)
Amaldagi klubi
«Bavariya» (Shartnoma 2027 yil 30 iyungacha)
Qiziqayotgan klub
«Al-Hilol» (Saudiya Arabistoni)
Asosiy muzokarachi
Simon Frensis (Sport direktori)
Muzokara manzili
London, Buyuk Britaniya
«Bavariya»dagi statistikasi
147 o‘yin / 146 gol / 33 assist
Qo‘lga kiritgan sovrinlari
4 ta rasmiy titul
Agar Simon Frensis Londondagi muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlasa, «Al-Hilol» tez orada «Bavariya» bilan rasmiy kelishuv bosqichiga o‘tadi.
…