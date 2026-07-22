«Al-Hilol» Harri Keyn transferi uchun harakatni boshladi

·38·Sport
«Al-Hilol» Harri Keyn transferi uchun harakatni boshladi

Yaqin bir necha soat ichida Saudiya Arabistonining «Al-Hilol» klubi transfer bozorida navbatdagi yirik syurprizni taqdim etishi mumkin. Unchalik muvaffaqiyatli kechmagan 2025/26 yilgi mavsumdan so‘ng Riyod klubi tarkibni «almashtirish va yangilash» hamda «Bavariya»ning ingliz hujumchisi Harri Keynni o‘z safiga qo‘shib olish uchun jiddiy harakat boshladi.

Zamin.uz Al-Midan Al-Riyadi nashriga tayanib, kutilayotgan shov-shuvli transfer tafsilotlarini taqdim etadi.

Simon Frensis Londonda: Muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi

Xabarlarga ko‘ra, hozirda «Al-Hilol»ning yozgi transfer kampaniyasiga mas’ul bo‘lgan sport direktori Simon Frensis shartnomani rasman yakunlash uchun Londonga yo‘l olgan.

  • Muzokaralar manzili: Frensis Londonda 32 yoshli hujumchining agenti hamda uning atrofidagi insonlar bilan uchrashuv o‘tkazadi.

  • Asosiy maqsad: Bu uchrashuv orqali Keynning moliyaviy talablarini va u rozi bo‘ladigan yon berishlarni aniqlab olish hamda ularni bajarib, uni rasman «Al-Hilol» tarkibiga o‘tkazish rejalashtirilgan.

  • Bo‘lajak o‘zgarish: Yaqin haftalarda klubda sport direktori vazifasini shotlandiyalik mutaxassis Richard Xyuz o‘z zimmasiga olishi kutilmoqda.

Londondagi ushbu muzokaralar «Al-Hilol»ning «Bavariya» klubi bilan keyingi muloqoti qay tarzda kechishini va transfer formatini belgilab beradi.

Harri Keynning «Bavariya»dagi hayratlanarli ko‘rsatkichlari

Harri Keyn 2023 yilning yozida «Tottenhem»ni tark etib, «Bavariya»ga taxminan 95 million yevro evaziga transfer qilingan edi. Uning Myunxen klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027 yilning 30 iyuniga qadar mo‘ljallangan.

Ingliz hujumchisi Germaniyada o‘tgan vaqti davomida fenomenal statistika va natijalar qayd etdi:

  • Maydonga tushgan o‘yinlari: 147 ta rasmiy bahs (barcha musobaqalarda);

  • Urgan gollari: 146 ta gol;

  • Golli uzatmalari: 33 ta assist.

Keynning Myunxendagi sovrinlari:

Myunxenliklar safida Keyn 4 ta rasmiy chempionlikni qo‘lga kiritdi:

  1. Germaniya chempioni (Bundesliga) — 2 marta;

  2. Germaniya kubogi — 1 marta;

  3. Germaniya Superkubogi — 1 marta.

Harri Keyn transferi bo‘yicha qisqacha ma’lumotnoma

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

Tafsilotlar

Futbolchi

Harri Keyn (32 yosh, Angliya terma jamoasi)

Amaldagi klubi

«Bavariya» (Shartnoma 2027 yil 30 iyungacha)

Qiziqayotgan klub

«Al-Hilol» (Saudiya Arabistoni)

Asosiy muzokarachi

Simon Frensis (Sport direktori)

Muzokara manzili

London, Buyuk Britaniya

«Bavariya»dagi statistikasi

147 o‘yin / 146 gol / 33 assist

Qo‘lga kiritgan sovrinlari

4 ta rasmiy titul

Agar Simon Frensis Londondagi muzokaralarni muvaffaqiyatli yakunlasa, «Al-Hilol» tez orada «Bavariya» bilan rasmiy kelishuv bosqichiga o‘tadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...