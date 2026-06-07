Portugaliya terma jamoasi Chiliga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondi
Okean ortida boshlanishi arafasida turgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati (JCH-2026) oldidan kuchli milliy terma jamoalar o‘z muxlislarini xursand qilish va sport formasini yuqori darajaga keltirish maqsadida nazorat uchrashuvlarini o‘tkazishni davom ettirmoqda. Ana shunday shiddatli va yuqori notadagi nazorat o‘yinlaridan biri Yevropa grandi — Portugaliya hamda Janubiy Amerikaning jangovar vakili — Chili terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.
Portugaliya yashil maydonlari mezbonlik qilgan ushbu qarama-qarshilik muxlislar kutganidek o‘ta keskin, hissiyotlarga boy va jangovar ruhda o‘tdi. Qiziqarli kechgan uchrashuvda Roberto Martines boshqaruvidagi mezbonlar 2:1 hisobida zafar quchib, bo‘lajak Mundial oldidan o‘z kuchlarini yana bir bor namoyish etishdi.
Hissiyotlar jangi: Birinchi bo‘limdagi qo‘shma chetlatish
Uchrashuv shunchaki o‘rtoqlik maqomida bo‘lishiga qaramay, maydondagi ehtiroslar olovlandi. Bahsning birinchi bo‘limiga qo‘shib berilgan daqiqalarda (45+2') portugaliyalik yulduz Rafael Leau hamda Chili vakili Ivan Roman o‘rtasida juda keskin tortishuv va janjal yuzaga keldi. Vaziyatni nazoratga olishni istagan bosh hakam hech qanday ayab o‘tirmasdan, har ikki futbolchiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatdi va ularni maydondan badarg‘a qildi. Natijada ikkala jamoa ham o‘yinning qolgan qismini 10 kishi bo‘lib davom ettirishga majbur bo‘ldi.
Gollar xronikasi va Brununing hal qiluvchi zarbasi
Ikkinchi bo‘limda esa Portugaliya terma jamoasi o‘z "klass"i va mahoratini ko‘rsata oldi. Vaziyatlar ketma-ketligi quyidagicha tus oldi:
Gonsalu Gedeshdan super gol: Uchrashuvning 58-daqiqasida hujum chizig‘i vakili Gonsalu Gedesh chililik posbonni ojiz qoldirib, bahsda hisobni ochdi.
Brunu Fernandesh ustunlikni mustahkamladi: Mezbonlarning tinimsiz hujumlari 75-daqiqada o‘z mevasini berdi. Jamoa pleymeykeri Brunu Fernandesh ajoyib gol muallifiga aylanib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Chilining so‘nggi hujumi: Chililik futbolchilar taslim bo‘lishni istashmadi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada Sepeda (Kepeda) hisobni qisqartirishga erishdi, biroq bu gol mehmonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi.
Nazorat uchrashuvining umumiy tafsilotlari
Mazkur uchrashuvning yakuniy natijasi va terma jamoalar tarkibidagi o‘zgarishlarni quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali batafsil ko‘rishingiz mumkin:
O‘yin maqomi va natijasi
Kiritilgan gollar va daqiqalar
Maydondagi tarkiblar va almashtirishlar (Portugaliya)
O‘rtoqlik uchrashuvi
Portugaliya — Chili
( 2 : 1 )
G. Gedesh (58')
B. Fernandesh (75')
Sepeda (90+2')
Darvoza: Sa (R. Silva, 46).
Himoya: Semedu (Dalot, 46), Diash (Arauxo, 87), Veyga (Inasio, 46), Kanselu.
Yarim himoya: Koshta (R. Nevesh, 46), B. Silva (Netu, 46), Fernandesh.
Hujum: Konseysau (Feliks, 76), Leau (45+2'), Ronaldu (Ronaldu, 46).
Eslatma: Portugaliya safida Rafael Leau 45+2-daqiqada, Chili tarkibida esa Ivan Roman xuddi shu daqiqada qizil kartochka olib, maydonni tark etgan.
Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rayotgan terma jamoalarning eng so‘nggi natijalari, Mundial-2026 oldidagi qiziqarli insaydlar va futbol yulduzlari hayotiga oid qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…