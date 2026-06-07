Portugaliya terma jamoasi Chiliga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondi

·84·Sport
Portugaliya terma jamoasi Chiliga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondi

Okean ortida boshlanishi arafasida turgan futbol bo‘yicha Jahon chempionati (JCH-2026) oldidan kuchli milliy terma jamoalar o‘z muxlislarini xursand qilish va sport formasini yuqori darajaga keltirish maqsadida nazorat uchrashuvlarini o‘tkazishni davom ettirmoqda. Ana shunday shiddatli va yuqori notadagi nazorat o‘yinlaridan biri Yevropa grandi — Portugaliya hamda Janubiy Amerikaning jangovar vakili — Chili terma jamoalari o‘rtasida bo‘lib o‘tdi.

Portugaliya yashil maydonlari mezbonlik qilgan ushbu qarama-qarshilik muxlislar kutganidek o‘ta keskin, hissiyotlarga boy va jangovar ruhda o‘tdi. Qiziqarli kechgan uchrashuvda Roberto Martines boshqaruvidagi mezbonlar 2:1 hisobida zafar quchib, bo‘lajak Mundial oldidan o‘z kuchlarini yana bir bor namoyish etishdi.

Hissiyotlar jangi: Birinchi bo‘limdagi qo‘shma chetlatish

Uchrashuv shunchaki o‘rtoqlik maqomida bo‘lishiga qaramay, maydondagi ehtiroslar olovlandi. Bahsning birinchi bo‘limiga qo‘shib berilgan daqiqalarda (45+2') portugaliyalik yulduz Rafael Leau hamda Chili vakili Ivan Roman o‘rtasida juda keskin tortishuv va janjal yuzaga keldi. Vaziyatni nazoratga olishni istagan bosh hakam hech qanday ayab o‘tirmasdan, har ikki futbolchiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatdi va ularni maydondan badarg‘a qildi. Natijada ikkala jamoa ham o‘yinning qolgan qismini 10 kishi bo‘lib davom ettirishga majbur bo‘ldi.

Gollar xronikasi va Brununing hal qiluvchi zarbasi

Ikkinchi bo‘limda esa Portugaliya terma jamoasi o‘z "klass"i va mahoratini ko‘rsata oldi. Vaziyatlar ketma-ketligi quyidagicha tus oldi:

  • Gonsalu Gedeshdan super gol: Uchrashuvning 58-daqiqasida hujum chizig‘i vakili Gonsalu Gedesh chililik posbonni ojiz qoldirib, bahsda hisobni ochdi.

  • Brunu Fernandesh ustunlikni mustahkamladi: Mezbonlarning tinimsiz hujumlari 75-daqiqada o‘z mevasini berdi. Jamoa pleymeykeri Brunu Fernandesh ajoyib gol muallifiga aylanib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.

  • Chilining so‘nggi hujumi: Chililik futbolchilar taslim bo‘lishni istashmadi. Hakam tomonidan qo‘shib berilgan 90+2-daqiqada Sepeda (Kepeda) hisobni qisqartirishga erishdi, biroq bu gol mehmonlarni mag‘lubiyatdan qutqarib qola olmadi.

Nazorat uchrashuvining umumiy tafsilotlari

Mazkur uchrashuvning yakuniy natijasi va terma jamoalar tarkibidagi o‘zgarishlarni quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali batafsil ko‘rishingiz mumkin:

O‘yin maqomi va natijasi

Kiritilgan gollar va daqiqalar

Maydondagi tarkiblar va almashtirishlar (Portugaliya)

O‘rtoqlik uchrashuvi



Portugaliya — Chili


( 2 : 1 )

G. Gedesh (58')


B. Fernandesh (75')



Sepeda (90+2')

Darvoza: Sa (R. Silva, 46).


Himoya: Semedu (Dalot, 46), Diash (Arauxo, 87), Veyga (Inasio, 46), Kanselu.


Yarim himoya: Koshta (R. Nevesh, 46), B. Silva (Netu, 46), Fernandesh.


Hujum: Konseysau (Feliks, 76), Leau (45+2'), Ronaldu (Ronaldu, 46).

Eslatma: Portugaliya safida Rafael Leau 45+2-daqiqada, Chili tarkibida esa Ivan Roman xuddi shu daqiqada qizil kartochka olib, maydonni tark etgan.

Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko‘rayotgan terma jamoalarning eng so‘nggi natijalari, Mundial-2026 oldidagi qiziqarli insaydlar va futbol yulduzlari hayotiga oid qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

PortugaliyaChiliJahon chempionatiRoberto MartinesRafael Leau
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiDmitriy Kuznetsov JCH-2026da O‘zbekiston terma jamoasiga muxlislik qiladiBugun, 03:55Xames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiXames Rodriges Kolumbiya prezidentining qizidan uzr so‘radiBugun, 03:37Andoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiAndoni Iraola «Liverpul» klubidagi asosiy maqsadlari haqida gapirdiBugun, 03:30Rodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiRodri Gvardiola qo‘l ostida to‘p surgan davrlarini yodga oldiBugun, 03:23Germaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiGermaniya terma jamoasi AQSHga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondiBugun, 03:16Bernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBernardu Silva faoliyatini «Real Madrid» klubida davom ettirishi mumkinBugun, 03:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Portugaliya terma jamoasi Chiliga qarshi kechgan bahsda g‘alaba qozondi – Zamin.uz, 07.06.2026