Tramp aralashgan mojaro: Norvegiya FIFAga shikoyat qilmoqchi
JCH–2026da Folarin Balogunga berilgan qizil kartochkadan keyin qabul qilingan kutilmagan qaror xalqaro futbolda yangi mojaroni boshlab berdi. Norvegiya futbol assotsiatsiyasi AQSH prezidenti Donald Trampning jarayonga ehtimoliy aralashuvi yuzasidan FIFA Etika qo‘mitasiga rasmiy shikoyat tayyorlamoqda.
Masalaning eng bahsli nuqtasi shundaki, maydondan chetlatilgan Balogun keyingi bosqichda yana o‘ynash imkoniga ega bo‘ldi. Endi Norvegiya tomoni qaror qanday va kimning ta’sirida qabul qilinganiga aniqlik kiritishni talab qilmoqchi.
Qizil kartochkadan keyin nima sodir bo‘ldi?
AQSH milliy jamoasi hujumchisi Folarin Balogun JCH–2026ning 1/16 finalida Bosniya va Hersegovinaga qarshi o‘yinda qizil kartochka olgandi.
AQSH mazkur uchrashuvda 2:0 hisobida g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, Balogunning maydondan chetlatilishi uning keyingi bosqichda ishtirok etishini shubha ostida qoldirgan edi.
Biroq keyinchalik futbolchiga berilgan diskvalifikatsiya jazosi bir yillik sinov muddati bilan shartli ravishda to‘xtatib turildi. Natijada Balogun Belgiyaga qarshi 1/8 final uchrashuvida maydonga tushdi.
AQSH bu bahsda 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi, ammo futbolchining o‘yinga qo‘yilishi atrofidagi savollar yo‘qolmadi.
Norvegiya nega norozi?
The Times jurnalisti Martin Ziglerning xabar berishicha, Norvegiya futbol assotsiatsiyasi ushbu holat yuzasidan FIFA Etika qo‘mitasiga murojaat qilishga tayyorlanmoqda.
Norvegiya tomonini qiziqtirayotgan asosiy masala — intizomiy qarorning odatiy tartib asosida qabul qilingani yoki unga tashqi ta’sir bo‘lgan-bo‘lmagani.
Shikoyatda quyidagi savollarga aniqlik kiritish talab qilinishi mumkin:
Balogunning diskvalifikatsiyasi nima uchun shartli ravishda to‘xtatildi?
Qaror qabul qilish jarayonida kimlar ishtirok etdi?
FIFAning intizomiy va etika qoidalariga to‘liq rioya qilinganmi?
Siyosiy shaxsning ehtimoliy ta’siri qarorga ta’sir ko‘rsatganmi?
Aynan so‘nggi savol mojaroni oddiy futbol intizomidan chiqarib, FIFA mustaqilligi bilan bog‘liq jiddiy masalaga aylantirdi.
Tramp o‘z ishtirokini tasdiqlagan
Avvalroq ommaviy axborot vositalarida Donald Tramp FIFA prezidenti Janni Infantino bilan gaplashib, Balogunning diskvalifikatsiyasini bekor qilishga ko‘ndirgani haqida xabarlar tarqalgandi.
Keyinchalik AQSH prezidenti jarayonda shaxsan ishtirok etganini tasdiqladi. Biroq uning aralashuvi qay darajada bo‘lgani va yakuniy qarorga bevosita ta’sir qilgan-qilmagani ochiq qolmoqda.
Bu holat FIFA uchun noqulay savollarni yuzaga keltirdi. Chunki tashkilotning intizomiy qarorlari siyosiy bosimdan xoli va barcha jamoalar uchun teng tartibda qabul qilinishi kerak.
FIFA Etika qo‘mitasi nimani tekshirishi mumkin?
Agar Norvegiya futbol assotsiatsiyasi rasmiy shikoyat kiritsa, Etika qo‘mitasi qaror qabul qilish jarayonidagi ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvini o‘rganishi mumkin.
Tekshiruv quyidagi shaxslar va tuzilmalar harakatlarini qamrab olishi ehtimol:
Tekshiriladigan yo‘nalish
Asosiy savol
FIFA intizomiy organlari
Jazo qaysi asosda to‘xtatilgan?
FIFA rahbariyati
Tashqi muloqot qarorga ta’sir qilganmi?
AQSH tomoni
Rasmiy yoki norasmiy bosim bo‘lganmi?
Hujjatlar va yozishmalar
Qarorning huquqiy asosi yetarlimi?
Hozircha Balogun ishida qoidabuzarlik sodir etilgani rasman isbotlangan emas. Norvegiyaning rejalashtirilayotgan murojaati ham ayblov emas, balki jarayonning shaffofligini tekshirish talabi hisoblanadi.
Oddiy diskvalifikatsiya katta siyosiy mojaroga aylandi
Balogunning qizil kartochkasi dastlab turnirdagi oddiy intizomiy holatlardan biri edi. Ammo jazoning to‘xtatilishi va Trampning jarayonda qatnashganini tan olishi voqeani xalqaro futboldagi eng bahsli masalalardan biriga aylantirdi.
Endi FIFA oldida nafaqat bitta futbolchining jazosini izohlash, balki o‘z qarorlari siyosiy ta’sirdan mustaqil qabul qilinishini isbotlash vazifasi turibdi.
Sizningcha, davlat rahbarining futboldagi intizomiy qarorga aralashishiga yo‘l qo‘yilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu mojaroni futbol muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.
…