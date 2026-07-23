Tramp aralashgan mojaro: Norvegiya FIFAga shikoyat qilmoqchi

·26·Sport
Tramp aralashgan mojaro: Norvegiya FIFAga shikoyat qilmoqchi

JCH–2026da Folarin Balogunga berilgan qizil kartochkadan keyin qabul qilingan kutilmagan qaror xalqaro futbolda yangi mojaroni boshlab berdi. Norvegiya futbol assotsiatsiyasi AQSH prezidenti Donald Trampning jarayonga ehtimoliy aralashuvi yuzasidan FIFA Etika qo‘mitasiga rasmiy shikoyat tayyorlamoqda.

Masalaning eng bahsli nuqtasi shundaki, maydondan chetlatilgan Balogun keyingi bosqichda yana o‘ynash imkoniga ega bo‘ldi. Endi Norvegiya tomoni qaror qanday va kimning ta’sirida qabul qilinganiga aniqlik kiritishni talab qilmoqchi.

Qizil kartochkadan keyin nima sodir bo‘ldi?

AQSH milliy jamoasi hujumchisi Folarin Balogun JCH–2026ning 1/16 finalida Bosniya va Hersegovinaga qarshi o‘yinda qizil kartochka olgandi.

AQSH mazkur uchrashuvda 2:0 hisobida g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, Balogunning maydondan chetlatilishi uning keyingi bosqichda ishtirok etishini shubha ostida qoldirgan edi.

Biroq keyinchalik futbolchiga berilgan diskvalifikatsiya jazosi bir yillik sinov muddati bilan shartli ravishda to‘xtatib turildi. Natijada Balogun Belgiyaga qarshi 1/8 final uchrashuvida maydonga tushdi.

AQSH bu bahsda 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi, ammo futbolchining o‘yinga qo‘yilishi atrofidagi savollar yo‘qolmadi.

Norvegiya nega norozi?

The Times jurnalisti Martin Ziglerning xabar berishicha, Norvegiya futbol assotsiatsiyasi ushbu holat yuzasidan FIFA Etika qo‘mitasiga murojaat qilishga tayyorlanmoqda.

Norvegiya tomonini qiziqtirayotgan asosiy masala — intizomiy qarorning odatiy tartib asosida qabul qilingani yoki unga tashqi ta’sir bo‘lgan-bo‘lmagani.

Shikoyatda quyidagi savollarga aniqlik kiritish talab qilinishi mumkin:

  • Balogunning diskvalifikatsiyasi nima uchun shartli ravishda to‘xtatildi?

  • Qaror qabul qilish jarayonida kimlar ishtirok etdi?

  • FIFAning intizomiy va etika qoidalariga to‘liq rioya qilinganmi?

  • Siyosiy shaxsning ehtimoliy ta’siri qarorga ta’sir ko‘rsatganmi?

Aynan so‘nggi savol mojaroni oddiy futbol intizomidan chiqarib, FIFA mustaqilligi bilan bog‘liq jiddiy masalaga aylantirdi.

Tramp o‘z ishtirokini tasdiqlagan

Avvalroq ommaviy axborot vositalarida Donald Tramp FIFA prezidenti Janni Infantino bilan gaplashib, Balogunning diskvalifikatsiyasini bekor qilishga ko‘ndirgani haqida xabarlar tarqalgandi.

Keyinchalik AQSH prezidenti jarayonda shaxsan ishtirok etganini tasdiqladi. Biroq uning aralashuvi qay darajada bo‘lgani va yakuniy qarorga bevosita ta’sir qilgan-qilmagani ochiq qolmoqda.

Bu holat FIFA uchun noqulay savollarni yuzaga keltirdi. Chunki tashkilotning intizomiy qarorlari siyosiy bosimdan xoli va barcha jamoalar uchun teng tartibda qabul qilinishi kerak.

FIFA Etika qo‘mitasi nimani tekshirishi mumkin?

Agar Norvegiya futbol assotsiatsiyasi rasmiy shikoyat kiritsa, Etika qo‘mitasi qaror qabul qilish jarayonidagi ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvini o‘rganishi mumkin.

Tekshiruv quyidagi shaxslar va tuzilmalar harakatlarini qamrab olishi ehtimol:

Tekshiriladigan yo‘nalish

Asosiy savol

FIFA intizomiy organlari

Jazo qaysi asosda to‘xtatilgan?

FIFA rahbariyati

Tashqi muloqot qarorga ta’sir qilganmi?

AQSH tomoni

Rasmiy yoki norasmiy bosim bo‘lganmi?

Hujjatlar va yozishmalar

Qarorning huquqiy asosi yetarlimi?

Hozircha Balogun ishida qoidabuzarlik sodir etilgani rasman isbotlangan emas. Norvegiyaning rejalashtirilayotgan murojaati ham ayblov emas, balki jarayonning shaffofligini tekshirish talabi hisoblanadi.

Oddiy diskvalifikatsiya katta siyosiy mojaroga aylandi

Balogunning qizil kartochkasi dastlab turnirdagi oddiy intizomiy holatlardan biri edi. Ammo jazoning to‘xtatilishi va Trampning jarayonda qatnashganini tan olishi voqeani xalqaro futboldagi eng bahsli masalalardan biriga aylantirdi.

Endi FIFA oldida nafaqat bitta futbolchining jazosini izohlash, balki o‘z qarorlari siyosiy ta’sirdan mustaqil qabul qilinishini isbotlash vazifasi turibdi.

Sizningcha, davlat rahbarining futboldagi intizomiy qarorga aralashishiga yo‘l qo‘yilishi kerakmi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu mojaroni futbol muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.

Donald TrumpFIFAFolarin BalogunNorwayBelgium
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...