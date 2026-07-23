Luis Suarez Lionel Messi darajasida: Inter Miami ustozi afsonaviy hujumchini koʻklarga koʻtardi
AQSHning Inter Miami klubi bosh murabbiyi Guillermo Hoyos jamoa hujumchisi Luis Suarezning oʻyiniga yuqori baho berib, uni afsonaviy Lionel Messi bilan bir qatorga qoʻydi. MLS doirasida Chicago Fire jamoasiga qarshi kechgan bahsda urugvaylik faxriy futbolchi oʻzining mahorati bilan barchani hayratda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati munosabati bilan yuzaga kelgan yetti haftalik tanaffusdan soʻng, Inter Miami oʻz maydonida Chicago Fire jamoasini qabul qildi va 3:2 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuvda Lionel Messi taʼtilda boʻlgani sababli ishtirok etmadi, biroq uning oʻrnini Luis Suarez munosib tarzda toʻldirdi. Urugvaylik hujumchi sardorlik bogʻichini taqqan holda maydonga tushib, dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi.
Robert Lewandowski debyutida magʻlubiyatga uchradiMazkur oʻyin Chicago Fire safida debyut qilgan polshalik yulduz Robert Lewandowski uchun omadsiz yakunlandi. Barselona safidan MLSga koʻchib oʻtgan tajribali hujumchi yangi jamoasida 62 daqiqa harakat qildi. Uchrashuvdan soʻng Lewandowski jamoadoshlari bilan bor-yoʻgʻi ikki kun mashgʻulot oʻtkazganini va toʻliq moslashish uchun vaqt kerakligini taʼkidladi.
Inter Miami safida gʻalaba golini 87-daqiqada akademiya tarbiyalanuvchisi Preston Plambeck kiritdi. Yosh futbolchi oʻzining MLSdagi debyut golidan soʻng hayajonini yashira olmadi va jamoasiga uch ochko keltirganidan baxtiyor ekanini maʼlum qildi.
Hoyos: "Bunday futbolchilarni almashtirib boʻlmaydi"Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Guillermo Hoyos 39 yoshli Luis Suarezning taktik zakovatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy Suarez va Messini oʻziga xos darajadagi oʻyinchilar deb hisoblaydi.
"Xuddi bizning 10-raqamimiz (Messi) kabi, Luis ham maydonda katta farqni yuzaga keltira oladigan oʻyinchi. Ular oʻz tajribalari orqali taktik jihatdan juda aqlli oʻyin namoyish etishadi. Ular oʻz tanasi va imkoniyatlarini murabbiylar shtabidan ham yaxshiroq bilishadi. Kelajakda bunday saviyadagi futbolchilarning oʻrnini bosadigan boshqa ijrochilarni topish qiyin boʻladi", — dedi Hoyos.
Ushbu gʻalaba Inter Miami uchun turnir jadvalidagi oʻrnini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega boʻldi. Jamoa yulduzlari yoʻqligida ham natija koʻrsata olishini isbotladi, bu esa chempionlik poygasida klubning imkoniyatlarini yanada oshiradi.
…