Luis Suarez Lionel Messi darajasida: Inter Miami ustozi afsonaviy hujumchini koʻklarga koʻtardi

·54·Sport
Luis Suarez Lionel Messi darajasida: Inter Miami ustozi afsonaviy hujumchini koʻklarga koʻtardi

AQSHning Inter Miami klubi bosh murabbiyi Guillermo Hoyos jamoa hujumchisi Luis Suarezning oʻyiniga yuqori baho berib, uni afsonaviy Lionel Messi bilan bir qatorga qoʻydi. MLS doirasida Chicago Fire jamoasiga qarshi kechgan bahsda urugvaylik faxriy futbolchi oʻzining mahorati bilan barchani hayratda qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati munosabati bilan yuzaga kelgan yetti haftalik tanaffusdan soʻng, Inter Miami oʻz maydonida Chicago Fire jamoasini qabul qildi va 3:2 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuvda Lionel Messi taʼtilda boʻlgani sababli ishtirok etmadi, biroq uning oʻrnini Luis Suarez munosib tarzda toʻldirdi. Urugvaylik hujumchi sardorlik bogʻichini taqqan holda maydonga tushib, dubl qayd etishga muvaffaq boʻldi.

Robert Lewandowski debyutida magʻlubiyatga uchradi

Mazkur oʻyin Chicago Fire safida debyut qilgan polshalik yulduz Robert Lewandowski uchun omadsiz yakunlandi. Barselona safidan MLSga koʻchib oʻtgan tajribali hujumchi yangi jamoasida 62 daqiqa harakat qildi. Uchrashuvdan soʻng Lewandowski jamoadoshlari bilan bor-yoʻgʻi ikki kun mashgʻulot oʻtkazganini va toʻliq moslashish uchun vaqt kerakligini taʼkidladi.

Inter Miami safida gʻalaba golini 87-daqiqada akademiya tarbiyalanuvchisi Preston Plambeck kiritdi. Yosh futbolchi oʻzining MLSdagi debyut golidan soʻng hayajonini yashira olmadi va jamoasiga uch ochko keltirganidan baxtiyor ekanini maʼlum qildi.

Hoyos: "Bunday futbolchilarni almashtirib boʻlmaydi"

Oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Guillermo Hoyos 39 yoshli Luis Suarezning taktik zakovatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy Suarez va Messini oʻziga xos darajadagi oʻyinchilar deb hisoblaydi.

"Xuddi bizning 10-raqamimiz (Messi) kabi, Luis ham maydonda katta farqni yuzaga keltira oladigan oʻyinchi. Ular oʻz tajribalari orqali taktik jihatdan juda aqlli oʻyin namoyish etishadi. Ular oʻz tanasi va imkoniyatlarini murabbiylar shtabidan ham yaxshiroq bilishadi. Kelajakda bunday saviyadagi futbolchilarning oʻrnini bosadigan boshqa ijrochilarni topish qiyin boʻladi", — dedi Hoyos.

Ushbu gʻalaba Inter Miami uchun turnir jadvalidagi oʻrnini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega boʻldi. Jamoa yulduzlari yoʻqligida ham natija koʻrsata olishini isbotladi, bu esa chempionlik poygasida klubning imkoniyatlarini yanada oshiradi.

Inter MiamiLuis SuarezLionel MessiRobert LewandowskiMLS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...