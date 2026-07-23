Barselona Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi transferini eʼlon qildi

·23·Sport
Barselona Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi transferini eʼlon qildi

Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi eng kutilmagan yurishlardan birini amalga oshirdi. Klub rasmiy sayti Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasi hujumchisi Karim Adeyemi bilan shartnoma imzolanganini tasdiqladi. Ushbu transfer Yevropa futbol jamoatchiligi orasida turli bahs-munozaralarga sabab boʻlmoqda, chunki futbolchining soʻnggi mavsumlardagi koʻrsatkichlari barqaror emas edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub bergan maʼlumotga koʻra, 24 yoshli germaniyalik hujumchi bilan 2031-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli bitim imzolangan. Karim Adeyemi koʻp yillar davomida Germaniya futbolining eng iqtidorli vakillaridan biri sifatida eʼtirof etib kelingan boʻlsa-da, uning Dortmunddagi faoliyati koʻtarilish va pasayishlardan iborat boʻldi. Endilikda u Hansi Flick qoʻl ostida oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytishga harakat qiladi.

Transfer ortidagi shubhalar va savollar

Germaniyaning nufuzli Bild nashri ushbu transferni joriy mavsumning eng katta syurprizlaridan biri deb atadi. Nashr jurnalistlari oʻz fikrlarini aniq raqamlar bilan asoslagan: Adeyemi oʻtgan mavsumning katta qismini zaxira oʻrindigʻida oʻtkazdi va faqat sanoqli oʻyinlardagina jamoasiga yordam bera oldi. Shuningdek, u Germaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun tarkibidan ham chetda qolgan edi.

Mutaxassislarni oʻylantirayotgan yana bir jihat — futbolchining maydondagi pozitsiyasi. Karim Adeyemi Lamine Yamal oʻrnini bosuvchi futbolchi sifatida koʻriladimi yoki u Raphinha kabi universal hujumchiga aylanadimi, degan savol ochiq qolmoqda. Bild tahliliga koʻra, futbolchining jamoaviy oʻyinga moslashishi va mehnatsevarligi borasida ham maʼlum kamchiliklar mavjud boʻlib, u koʻproq individual mahoratga tayanadigan oʻyinchilar sirasiga kiradi.

Hansi Flick omili va yangi umidlar

Shunga qaramay, Barselona rahbariyati va muxlislari ushbu transferdan ijobiy natija kutishmoqda. Bunga asosiy sabab — bosh murabbiy Hansi Flick. Murabbiy oʻz hamyurtining imkoniyatlarini yaxshi biladi va u bilan avval ham hamkorlik qilgan. Flickning qattiqqoʻl tizimi Adeyemi kabi iqtidorli, ammo intizom borasida muammosi bor futbolchilarni qayta shakllantirishda yordam berishi mumkin.

Kataloniyaliklar uchun ushbu transfer hujum chizigʻini kuchaytirish va rotatsiya imkoniyatlarini kengaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Adeyemining tezkorligi va chap oyoqdagi aniq zarbalari Barselonaning qarshi hujumlardagi xavfliligini oshirishi kutilmoqda. Biroq, uning Barselona kabi bosim yuqori boʻlgan klubda qanchalik tez moslashib ketishi va oʻziga bildirilgan ishonchni oqlashi vaqt hukmiga havola.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, boisi Barselonaning har bir yangi aʼzosi doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Adeyemi La Ligada oʻz soʻzini ayta olsa, u jamoaning kelgusi yillardagi asosiy tayanchlaridan biriga aylanishi shubhasiz.

BarselonaKarim AdeyemiHansi FlickTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...