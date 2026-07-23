Barselona Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi transferini eʼlon qildi
Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi eng kutilmagan yurishlardan birini amalga oshirdi. Klub rasmiy sayti Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasi hujumchisi Karim Adeyemi bilan shartnoma imzolanganini tasdiqladi. Ushbu transfer Yevropa futbol jamoatchiligi orasida turli bahs-munozaralarga sabab boʻlmoqda, chunki futbolchining soʻnggi mavsumlardagi koʻrsatkichlari barqaror emas edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub bergan maʼlumotga koʻra, 24 yoshli germaniyalik hujumchi bilan 2031-yilga qadar moʻljallangan uzoq muddatli bitim imzolangan. Karim Adeyemi koʻp yillar davomida Germaniya futbolining eng iqtidorli vakillaridan biri sifatida eʼtirof etib kelingan boʻlsa-da, uning Dortmunddagi faoliyati koʻtarilish va pasayishlardan iborat boʻldi. Endilikda u Hansi Flick qoʻl ostida oʻzining eng yaxshi sport formasiga qaytishga harakat qiladi.
Transfer ortidagi shubhalar va savollarGermaniyaning nufuzli Bild nashri ushbu transferni joriy mavsumning eng katta syurprizlaridan biri deb atadi. Nashr jurnalistlari oʻz fikrlarini aniq raqamlar bilan asoslagan: Adeyemi oʻtgan mavsumning katta qismini zaxira oʻrindigʻida oʻtkazdi va faqat sanoqli oʻyinlardagina jamoasiga yordam bera oldi. Shuningdek, u Germaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionati uchun tarkibidan ham chetda qolgan edi.
Mutaxassislarni oʻylantirayotgan yana bir jihat — futbolchining maydondagi pozitsiyasi. Karim Adeyemi Lamine Yamal oʻrnini bosuvchi futbolchi sifatida koʻriladimi yoki u Raphinha kabi universal hujumchiga aylanadimi, degan savol ochiq qolmoqda. Bild tahliliga koʻra, futbolchining jamoaviy oʻyinga moslashishi va mehnatsevarligi borasida ham maʼlum kamchiliklar mavjud boʻlib, u koʻproq individual mahoratga tayanadigan oʻyinchilar sirasiga kiradi.
Hansi Flick omili va yangi umidlarShunga qaramay, Barselona rahbariyati va muxlislari ushbu transferdan ijobiy natija kutishmoqda. Bunga asosiy sabab — bosh murabbiy Hansi Flick. Murabbiy oʻz hamyurtining imkoniyatlarini yaxshi biladi va u bilan avval ham hamkorlik qilgan. Flickning qattiqqoʻl tizimi Adeyemi kabi iqtidorli, ammo intizom borasida muammosi bor futbolchilarni qayta shakllantirishda yordam berishi mumkin.
Kataloniyaliklar uchun ushbu transfer hujum chizigʻini kuchaytirish va rotatsiya imkoniyatlarini kengaytirish yoʻlidagi muhim qadamdir. Adeyemining tezkorligi va chap oyoqdagi aniq zarbalari Barselonaning qarshi hujumlardagi xavfliligini oshirishi kutilmoqda. Biroq, uning Barselona kabi bosim yuqori boʻlgan klubda qanchalik tez moslashib ketishi va oʻziga bildirilgan ishonchni oqlashi vaqt hukmiga havola.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer qiziqarli, boisi Barselonaning har bir yangi aʼzosi doimo diqqat markazida boʻlib kelgan. Adeyemi La Ligada oʻz soʻzini ayta olsa, u jamoaning kelgusi yillardagi asosiy tayanchlaridan biriga aylanishi shubhasiz.
…