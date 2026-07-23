Arsenal yangi transferni e’lon qildi: Leandro Trossard oʻrniga 40 million yevrolik xarid

·63·Sport
Arsenal yangi transferni e’lon qildi: Leandro Trossard oʻrniga 40 million yevrolik xarid

Londonning Arsenal klubi transfer bozorida faollik koʻrsatib, jamoani tark etgan Leandro Trossardning oʻrniga munosib nomzod topdi. Angliya chempioni gretsiyalik iqtidorli hujumchi Christos Tzolis bilan rasmiy shartnoma imzolaganini e’lon qildi. Ushbu transfer London klubi uchun hujum chizigʻini yoshartirish va raqobatni kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Arsenal 2002-yilda tugʻilgan futbolchi uchun Belgiya chempioni Club Brugge jamoasiga jami 40 million yevro toʻlaydi. Bir necha kun avval Leandro Trossard 18 million yevro evaziga Turkiyaning Beshiktosh klubiga oʻtganidan soʻng, Mikel Arteta jamoasi tezkorlik bilan uning oʻrnini toʻldirishga qaror qildi. Tzolis tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtib, klub bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnomaga imzo chekdi.

Yevropaning eng yaxshi assistenti

Christos Tzolis oʻtgan 2025/2026-yilgi mavsumda oʻzini koʻrsatib, mutaxassislar e’tiborini tortdi. Statistik ma’lumotlarga koʻra, Yevropaning kuchli oʻnta chempionati doirasida hech bir futbolchi Tzolis kabi koʻp golli uzatmani amalga oshira olmagan. U mavsum davomida 23 ta assist qayd etib, bu borada qit’ada yetakchilik qildi. Shuningdek, u Belgiya ligasida 97 ta aniq kross (uzatma) bilan eng yaxshi natijani qayd etgan.

Gretsiya terma jamoasi a’zosi boʻlgan ushbu vinger uchun Angliya futboli begona emas. U 2021-yilda PAOK jamoasidan 11 million yevro evaziga Norwich City safiga kelib qoʻshilgan edi. Oʻshanda u "kanareyalar" safida 30 ta oʻyinda maydonga tushib, 3 ta gol urishga ulgurgan. Keyinchalik u Twente va Fortuna Dusseldorf klublarida ijara asosida toʻp surib, oʻz mahoratini oshirib bordi.

Uning faoliyatidagi haqiqiy yuksalish Club Brugge safiga oʻtganidan soʻng boshlandi. 2024-yilning yozidan buyon Belgiya klubi libosida 108 ta uchrashuvda qatnashgan Tzolis 43 ta gol va 45 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻydi. Bunday samaradorlik Arsenal skautlarini befarq qoldirmadi va ular futbolchini bir necha hafta davomida kuzatib borishdi.

Arsenal muxlislari uchun ushbu transfer jamoaning kelajakdagi ambitsiyalaridan dalolat beradi. Christos Tzolis nafaqat chap qanotda, balki hujumning boshqa nuqtalarida ham harakat qila olishi bilan Mikel Arteta taktik sxemalariga mos tushadi. Angliya Premer-ligasining yangi mavsumida ushbu yosh yulduzning qanday debyut qilishi koʻpchilikning diqqat markazida boʻlishi aniq.

ArsenalTransferChristos TzolisAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...