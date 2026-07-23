«Barselona»ning yangi quroli: Adeyemi 2031 yilgacha imzo chekdi
«Barselona» Dortmundning «Borussiya» klubi hujumchisi Karim Adeyemi transferini rasman e’lon qildi. 24 yoshli germaniyalik futbolchi Kataloniya klubi bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.
Klub yangi futbolchining eng muhim ikki xususiyatini alohida urg‘uladi: yuqori tezlik va hujumning bir nechta nuqtasida samarali harakat qilish qobiliyati. Endi asosiy savol — Adeyemi «Barselona» hujumlariga qanday o‘zgarish olib kiradi?
«Barselona» uzoq muddatli rejasini ko‘rsatdi
Kataloniya klubi va «Borussiya» futbolchining transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishganini ma’lum qildi.
Adeyemining shartnomasi 2031 yilgacha amal qiladi. Bunday uzoq muddatli bitim «Barselona» uni faqat bir mavsumlik yechim emas, balki kelgusi yillarda hujum chizig‘ining muhim futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotganini anglatadi.
Transferning moliyaviy shartlari klubning taqdim etilgan bayonotida ochiqlanmagan.
Klub nima uchun aynan Adeyemini tanladi?
«Barselona» rasmiy bayonotida germaniyalik futbolchining universalligi va tezligiga alohida e’tibor qaratildi.
«Karim Adeyemi jamoamizga tezkor va serqirra hujum salohiyatini olib keladi. U faoliyati davomida qanotlarda ham, markaziy hujumda ham samarali harakat qila olishini namoyish etdi».
Klub, shuningdek, uning kuchli chap oyog‘i raqib himoyasiga qarshi muhim qurol bo‘lishini ta’kidladi.
Adeyemi hujumning har ikki qanotida hamda markaziy forvard sifatida o‘ynay oladi. Bu esa murabbiyga uchrashuv davomida taktikani tarkibni keskin o‘zgartirmasdan yangilash imkonini beradi.
O‘tgan mavsumdagi natijalari qanday?
Karim Adeyemi 2025/26 yilgi mavsumda «Borussiya» safida Germaniya chempionati va Chempionlar ligasida samarali ko‘rsatkichlar qayd etdi.
Bundesligada:
28 ta uchrashuv;
7 ta gol;
4 ta golli uzatma.
Chempionlar ligasida:
9 ta o‘yin;
3 ta gol;
2 ta golli uzatma.
Shu tariqa, futbolchi ikki yirik musobaqada jami 10 ta gol va 6 ta samarali uzatma qayd etgan.
Adeyemi «Barselona»ga nima beradi?
Kataloniya klubi so‘nggi mavsumlarda to‘p nazoratiga asoslangan hujumlarda raqib ortidagi bo‘sh hududlarga tez yorib kirishga qodir futbolchilarga ehtiyoj sezib kelmoqda.
Adeyemining asosiy ustunliklari:
yuqori start tezligi;
ochiq hududda xavfli harakat qilish;
qanotdan markazga siljish;
chap oyoqda kuchli zarba yo‘llash;
bir nechta hujum pozitsiyasida o‘ynash.
Uning kelishi «Barselona»ga to‘pni uzoq vaqt nazorat qilish bilan birga, tezkor qarshi hujumlarda ham xavfliroq bo‘lish imkonini berishi mumkin.
Myunxendan Kataloniyagacha
Karim Adeyemi Myunxen shahrida nigeriyalik ota va ruminiyalik ona oilasida dunyoga kelgan. U Germaniya futbol maktabida tarbiyalanib, tezligi va hujumdagi harakatchanligi bilan tanildi.
Endi u faoliyatidagi yangi bosqichni Ispaniyada boshlaydi. Adeyemi «Barselona»ning yozgi transferlar oynasidagi eng muhim xaridlaridan biri sifatida baholanmoqda.
24 yoshli hujumchining Kataloniyadagi ilk mavsumi uning yuqori tezligi «Barselona»ning texnik va kombinatsion uslubiga qanchalik mos tushishini ko‘rsatib beradi.
Sizningcha, Karim Adeyemi «Barselona» hujumini kuchaytira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va yangilikni kataloniyaliklar muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.
…