«Barselona»ning yangi quroli: Adeyemi 2031 yilgacha imzo chekdi

·28·Sport
«Barselona»ning yangi quroli: Adeyemi 2031 yilgacha imzo chekdi

«Barselona» Dortmundning «Borussiya» klubi hujumchisi Karim Adeyemi transferini rasman e’lon qildi. 24 yoshli germaniyalik futbolchi Kataloniya klubi bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi.

Klub yangi futbolchining eng muhim ikki xususiyatini alohida urg‘uladi: yuqori tezlik va hujumning bir nechta nuqtasida samarali harakat qilish qobiliyati. Endi asosiy savol — Adeyemi «Barselona» hujumlariga qanday o‘zgarish olib kiradi?

«Barselona» uzoq muddatli rejasini ko‘rsatdi

Kataloniya klubi va «Borussiya» futbolchining transferi bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishganini ma’lum qildi.

Adeyemining shartnomasi 2031 yilgacha amal qiladi. Bunday uzoq muddatli bitim «Barselona» uni faqat bir mavsumlik yechim emas, balki kelgusi yillarda hujum chizig‘ining muhim futbolchilaridan biri sifatida ko‘rayotganini anglatadi.

Transferning moliyaviy shartlari klubning taqdim etilgan bayonotida ochiqlanmagan.

Klub nima uchun aynan Adeyemini tanladi?

«Barselona» rasmiy bayonotida germaniyalik futbolchining universalligi va tezligiga alohida e’tibor qaratildi.

«Karim Adeyemi jamoamizga tezkor va serqirra hujum salohiyatini olib keladi. U faoliyati davomida qanotlarda ham, markaziy hujumda ham samarali harakat qila olishini namoyish etdi».

Klub, shuningdek, uning kuchli chap oyog‘i raqib himoyasiga qarshi muhim qurol bo‘lishini ta’kidladi.

Adeyemi hujumning har ikki qanotida hamda markaziy forvard sifatida o‘ynay oladi. Bu esa murabbiyga uchrashuv davomida taktikani tarkibni keskin o‘zgartirmasdan yangilash imkonini beradi.

O‘tgan mavsumdagi natijalari qanday?

Karim Adeyemi 2025/26 yilgi mavsumda «Borussiya» safida Germaniya chempionati va Chempionlar ligasida samarali ko‘rsatkichlar qayd etdi.

Bundesligada:

  • 28 ta uchrashuv;

  • 7 ta gol;

  • 4 ta golli uzatma.

Chempionlar ligasida:

  • 9 ta o‘yin;

  • 3 ta gol;

  • 2 ta golli uzatma.

Shu tariqa, futbolchi ikki yirik musobaqada jami 10 ta gol va 6 ta samarali uzatma qayd etgan.

Adeyemi «Barselona»ga nima beradi?

Kataloniya klubi so‘nggi mavsumlarda to‘p nazoratiga asoslangan hujumlarda raqib ortidagi bo‘sh hududlarga tez yorib kirishga qodir futbolchilarga ehtiyoj sezib kelmoqda.

Adeyemining asosiy ustunliklari:

  • yuqori start tezligi;

  • ochiq hududda xavfli harakat qilish;

  • qanotdan markazga siljish;

  • chap oyoqda kuchli zarba yo‘llash;

  • bir nechta hujum pozitsiyasida o‘ynash.

Uning kelishi «Barselona»ga to‘pni uzoq vaqt nazorat qilish bilan birga, tezkor qarshi hujumlarda ham xavfliroq bo‘lish imkonini berishi mumkin.

Myunxendan Kataloniyagacha

Karim Adeyemi Myunxen shahrida nigeriyalik ota va ruminiyalik ona oilasida dunyoga kelgan. U Germaniya futbol maktabida tarbiyalanib, tezligi va hujumdagi harakatchanligi bilan tanildi.

Endi u faoliyatidagi yangi bosqichni Ispaniyada boshlaydi. Adeyemi «Barselona»ning yozgi transferlar oynasidagi eng muhim xaridlaridan biri sifatida baholanmoqda.

24 yoshli hujumchining Kataloniyadagi ilk mavsumi uning yuqori tezligi «Barselona»ning texnik va kombinatsion uslubiga qanchalik mos tushishini ko‘rsatib beradi.

Sizningcha, Karim Adeyemi «Barselona» hujumini kuchaytira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va yangilikni kataloniyaliklar muxlisi bo‘lgan do‘stingizga yuboring.

BarcelonaKarim AdeyemiBorussia DortmundBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...