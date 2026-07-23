Manchester Yunayted Eduardo Camavinga transferida muammoga duch keldi: Mourinyo omili
Angliyaning Manchester Yunayted klubi Madridning Real Madrid jamoasi yarim himoyachisi Eduardo Camavinga transferi boʻyicha olib borayotgan muzokaralarida jiddiy toʻsiqqa duch keldi. Garchi "qizil iblislar" fransiyalik iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olishga katta qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi Ispaniya poytaxtida qolishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati va bosh murabbiy Michael Carrick Chempionlar ligasiga qaytish oldidan tarkibni kuchaytirish maqsadida Eduardo Camavinga vakillari bilan aloqaga chiqqan edi. Andrey Santos va Youri Tielemans kabi futbolchilarning transferidan soʻng, INEOS rahbariyati jamoaning "dvigateli" hisoblangan yarim himoya chizigʻiga elit darajadagi ijrochini qoʻshib olishni niyat qilgan. Biroq, taniqli insayder Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalida maʼlum qilishicha, futbolchi hozircha Premyer-ligaga koʻchib oʻtish niyatida emas.
Joze Mourinyo va futbolchining qaroriManchester Yunayted rejalari barbod boʻlishining asosiy sabablaridan biri sifatida Real Madrid boshqaruviga Joze Mourinyoning kelishi koʻrsatilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis Camavinga kabi yuqori intensivlikka ega va jismonan baquvvat yarim himoyachilarni qadrlashi bilan mashhur. Eduardo Camavinga aynan Mourinyo qoʻl ostida oʻzining haqiqiy salohiyatini namoyish etish va asosiy tarkibdagi oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan.
Fabrizio Romanoning taʼkidlashicha, Camavinga Madridda qolishni qatʼiy istaydi. Garchi oʻtgan mavsum futbolchi uchun biroz murakkab kechgan boʻlsa-da — jarohatlar va barqarorlikning yoʻqligi sababli u Fransiya terma jamoasining Jahon chempionati qaydnomasidan chetda qolgan edi — bu omillar uning irodasini yanada mustahkamlagan. Futbolchi hatto tanaffus vaqtida Harvard biznes maktabida taʼlim olib, oʻz dunyoqarashini kengaytirishga ham ulgurgan.
Manchester Yunayted esa vaziyatni diqqat bilan kuzatishda davom etmoqda. Klub rahbariyati transfer oynasi yopilgunga qadar har qanday oʻzgarishga tayyor turishni rejalashtirgan. Carrick uchun tayanch yarim himoyachisi sotib olish jamoaning Premyer-ligada chempionlik uchun kurashish imkoniyatlarini oshirishda hayotiy muhim ahamiyatga ega deb hisoblanadi.
Mutaxassislar fikricha, agar kelajakda Eduardo Camavinga Madridni tark etishga qaror qilsa, Angliya Premyer-ligasi u uchun eng ehtimoliy yoʻnalish boʻlib qoladi. Biroq, hozirgi kunda Mourinyo omili va futbolchining shaxsiy ambitsiyalari Manchester Yunaytedning bu transfer boʻyicha urinishlarini samarasiz qoldirmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transferning amalga oshishi qiziqarli boʻlar edi, sababi Camavinga kabi universal oʻyinchilar har qanday jamoa oʻyinini yangi bosqichga olib chiqa oladi.
…