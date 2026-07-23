Manchester Yunayted Eduardo Camavinga transferida muammoga duch keldi: Mourinyo omili

·30·Sport
Manchester Yunayted Eduardo Camavinga transferida muammoga duch keldi: Mourinyo omili

Angliyaning Manchester Yunayted klubi Madridning Real Madrid jamoasi yarim himoyachisi Eduardo Camavinga transferi boʻyicha olib borayotgan muzokaralarida jiddiy toʻsiqqa duch keldi. Garchi "qizil iblislar" fransiyalik iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olishga katta qiziqish bildirayotgan boʻlsa-da, futbolchining oʻzi Ispaniya poytaxtida qolishni ustuvor vazifa deb bilmoqda. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati va bosh murabbiy Michael Carrick Chempionlar ligasiga qaytish oldidan tarkibni kuchaytirish maqsadida Eduardo Camavinga vakillari bilan aloqaga chiqqan edi. Andrey Santos va Youri Tielemans kabi futbolchilarning transferidan soʻng, INEOS rahbariyati jamoaning "dvigateli" hisoblangan yarim himoya chizigʻiga elit darajadagi ijrochini qoʻshib olishni niyat qilgan. Biroq, taniqli insayder Fabrizio Romano oʻzining YouTube kanalida maʼlum qilishicha, futbolchi hozircha Premyer-ligaga koʻchib oʻtish niyatida emas.

Joze Mourinyo va futbolchining qarori

Manchester Yunayted rejalari barbod boʻlishining asosiy sabablaridan biri sifatida Real Madrid boshqaruviga Joze Mourinyoning kelishi koʻrsatilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis Camavinga kabi yuqori intensivlikka ega va jismonan baquvvat yarim himoyachilarni qadrlashi bilan mashhur. Eduardo Camavinga aynan Mourinyo qoʻl ostida oʻzining haqiqiy salohiyatini namoyish etish va asosiy tarkibdagi oʻrnini mustahkamlashni maqsad qilgan.

Fabrizio Romanoning taʼkidlashicha, Camavinga Madridda qolishni qatʼiy istaydi. Garchi oʻtgan mavsum futbolchi uchun biroz murakkab kechgan boʻlsa-da — jarohatlar va barqarorlikning yoʻqligi sababli u Fransiya terma jamoasining Jahon chempionati qaydnomasidan chetda qolgan edi — bu omillar uning irodasini yanada mustahkamlagan. Futbolchi hatto tanaffus vaqtida Harvard biznes maktabida taʼlim olib, oʻz dunyoqarashini kengaytirishga ham ulgurgan.

Manchester Yunayted esa vaziyatni diqqat bilan kuzatishda davom etmoqda. Klub rahbariyati transfer oynasi yopilgunga qadar har qanday oʻzgarishga tayyor turishni rejalashtirgan. Carrick uchun tayanch yarim himoyachisi sotib olish jamoaning Premyer-ligada chempionlik uchun kurashish imkoniyatlarini oshirishda hayotiy muhim ahamiyatga ega deb hisoblanadi.

Mutaxassislar fikricha, agar kelajakda Eduardo Camavinga Madridni tark etishga qaror qilsa, Angliya Premyer-ligasi u uchun eng ehtimoliy yoʻnalish boʻlib qoladi. Biroq, hozirgi kunda Mourinyo omili va futbolchining shaxsiy ambitsiyalari Manchester Yunaytedning bu transfer boʻyicha urinishlarini samarasiz qoldirmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transferning amalga oshishi qiziqarli boʻlar edi, sababi Camavinga kabi universal oʻyinchilar har qanday jamoa oʻyinini yangi bosqichga olib chiqa oladi.

Manchester YunaytedReal MadridEduardo CamavingaJose MourinhoTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...