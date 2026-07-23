40 yoshida ham «Milan» ishonchini qozondi: Modrich yangi bitim tuzdi

·37·Sport
40 yoshida ham «Milan» ishonchini qozondi: Modrich yangi bitim tuzdi

Luka Modrich 40 yoshida ham yuqori darajadagi futboldan ketish niyatida emas. Xorvatiyalik yarimhimoyachi «Milan» bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi va klub uni yana bir mavsum tarkibda saqlab qolishga qaror qilgan.

Insayder Nikolo Skira ma’lumotiga ko‘ra, tomonlar asosiy shartlar bo‘yicha kelishib bo‘lgan. Yangi bitim Modrichning faoliyatidagi so‘nggi katta shartnomalardan biriga aylanishi mumkin.

Shartnoma 2027 yilgacha amal qiladi

Avvalroq «Milan» va Luka Modrich 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan shartnoma bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgani xabar qilingan edi.

Skiraning yozishicha, yangi bitim imzolanishi arafasida turibdi. Biroq klub hozircha muzokaralar natijasini rasman e’lon qilmagan.

Shartnoma tafsiloti

Ma’lumot

Futbolchi

Luka Modrich

Yoshi

40

Yangi bitim muddati

2027 yil yozigacha

Yillik maosh

4,5 mln yevro

Agar kelishuv rasmiylashsa, xorvatiyalik futbolchi kamida yana bir mavsum Italiya chempionatida harakat qiladi.

Modrichning maoshi qancha bo‘ladi?

Manbaga ko‘ra, Modrich yangi shartnoma asosida yiliga 4,5 million yevro maosh oladi.

Bu summa «Milan» futbolchining tajribasi, maydondagi ta’siri va jamoa ichidagi yetakchilik xususiyatlarini hali ham yuqori baholayotganini ko‘rsatadi.

40 yoshli yarimhimoyachi har bir uchrashuvda asosiy tarkibda o‘ynamasa ham, uning to‘p bilan muomalasi, vaziyatni oldindan ko‘ra bilishi va katta bahslardagi tajribasi jamoa uchun muhim ahamiyatga ega.

Ilk mavsumda 37 ta o‘yin o‘tkazdi

Luka Modrich 2025 yil yozida «Milan» safiga qo‘shilgan edi. Yoshi katta bo‘lishiga qaramay, u ilk mavsumida jamoaning faol futbolchilaridan biriga aylandi.

U barcha musobaqalarda:

  • 37 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 2 ta gol urdi;

  • 3 ta golli uzatma berdi.

Bu raqamlar Modrichning Italiya futboli sur’atiga tez moslashganini va mavsum davomida jamoaga muntazam yordam berganini ko‘rsatadi.

«Milan» nega uni saqlab qolmoqda?

Modrichning klub uchun ahamiyati faqat gol va uzatmalar bilan cheklanmaydi. U o‘yin sur’atini boshqarish, yosh futbolchilarga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish va bosimli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishda katta tajribaga ega.

«Milan» tarkibidagi yosh yarimhimoyachilar uchun bunday futbolchi bilan birga mashg‘ulot o‘tkazishning o‘zi ham muhim maktab bo‘lishi mumkin.

Shu sabab yangi shartnoma klubning faqat maydondagi natijalarni emas, balki jamoa ichidagi muvozanat va yetakchilikni ham hisobga olayotganini anglatadi.

40 yosh — yakunimi yoki yangi bosqich?

Ko‘p futbolchilar bu yoshga yetmasdan faoliyatini yakunlaydi. Modrich esa hali ham Yevropaning eng katta klublaridan birida o‘ynab, yuqori darajada raqobat qilishda davom etmoqda.

Endi asosiy savol — u yangi mavsumda ham avvalgidek barqaror o‘ynay oladimi? Rasmiy e’londan keyin shartnomaning boshqa tafsilotlari ham ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.

Sizningcha, «Milan» 40 yoshli Modrich bilan shartnomani uzaytirib to‘g‘ri qaror qilyaptimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...