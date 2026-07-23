40 yoshida ham «Milan» ishonchini qozondi: Modrich yangi bitim tuzdi
Luka Modrich 40 yoshida ham yuqori darajadagi futboldan ketish niyatida emas. Xorvatiyalik yarimhimoyachi «Milan» bilan yangi shartnoma imzolashga yaqin turibdi va klub uni yana bir mavsum tarkibda saqlab qolishga qaror qilgan.
Insayder Nikolo Skira ma’lumotiga ko‘ra, tomonlar asosiy shartlar bo‘yicha kelishib bo‘lgan. Yangi bitim Modrichning faoliyatidagi so‘nggi katta shartnomalardan biriga aylanishi mumkin.
Shartnoma 2027 yilgacha amal qiladi
Avvalroq «Milan» va Luka Modrich 2027 yil yozigacha mo‘ljallangan shartnoma bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgani xabar qilingan edi.
Skiraning yozishicha, yangi bitim imzolanishi arafasida turibdi. Biroq klub hozircha muzokaralar natijasini rasman e’lon qilmagan.
Shartnoma tafsiloti
Ma’lumot
Futbolchi
Luka Modrich
Yoshi
40
Yangi bitim muddati
2027 yil yozigacha
Yillik maosh
4,5 mln yevro
Agar kelishuv rasmiylashsa, xorvatiyalik futbolchi kamida yana bir mavsum Italiya chempionatida harakat qiladi.
Modrichning maoshi qancha bo‘ladi?
Manbaga ko‘ra, Modrich yangi shartnoma asosida yiliga 4,5 million yevro maosh oladi.
Bu summa «Milan» futbolchining tajribasi, maydondagi ta’siri va jamoa ichidagi yetakchilik xususiyatlarini hali ham yuqori baholayotganini ko‘rsatadi.
40 yoshli yarimhimoyachi har bir uchrashuvda asosiy tarkibda o‘ynamasa ham, uning to‘p bilan muomalasi, vaziyatni oldindan ko‘ra bilishi va katta bahslardagi tajribasi jamoa uchun muhim ahamiyatga ega.
Ilk mavsumda 37 ta o‘yin o‘tkazdi
Luka Modrich 2025 yil yozida «Milan» safiga qo‘shilgan edi. Yoshi katta bo‘lishiga qaramay, u ilk mavsumida jamoaning faol futbolchilaridan biriga aylandi.
U barcha musobaqalarda:
37 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
2 ta gol urdi;
3 ta golli uzatma berdi.
Bu raqamlar Modrichning Italiya futboli sur’atiga tez moslashganini va mavsum davomida jamoaga muntazam yordam berganini ko‘rsatadi.
«Milan» nega uni saqlab qolmoqda?
Modrichning klub uchun ahamiyati faqat gol va uzatmalar bilan cheklanmaydi. U o‘yin sur’atini boshqarish, yosh futbolchilarga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish va bosimli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilishda katta tajribaga ega.
«Milan» tarkibidagi yosh yarimhimoyachilar uchun bunday futbolchi bilan birga mashg‘ulot o‘tkazishning o‘zi ham muhim maktab bo‘lishi mumkin.
Shu sabab yangi shartnoma klubning faqat maydondagi natijalarni emas, balki jamoa ichidagi muvozanat va yetakchilikni ham hisobga olayotganini anglatadi.
40 yosh — yakunimi yoki yangi bosqich?
Ko‘p futbolchilar bu yoshga yetmasdan faoliyatini yakunlaydi. Modrich esa hali ham Yevropaning eng katta klublaridan birida o‘ynab, yuqori darajada raqobat qilishda davom etmoqda.
Endi asosiy savol — u yangi mavsumda ham avvalgidek barqaror o‘ynay oladimi? Rasmiy e’londan keyin shartnomaning boshqa tafsilotlari ham ma’lum bo‘lishi kutilmoqda.
Sizningcha, «Milan» 40 yoshli Modrich bilan shartnomani uzaytirib to‘g‘ri qaror qilyaptimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…