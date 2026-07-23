Barselona Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi transferini eʼlon qildi
Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi eng kutilmagan yurishlardan birini amalga oshirdi. Klub rasmiy sayti Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasi hujumchisi Karim Adeyemi bilan shartnoma imzolanganini tasdiqladi. 24 yoshli futbolchi bilan tuzilgan kelishuv 2031-yilga qadar amal qilishi belgilangan. Ushbu transfer Yevropa futbol jamoatchiligi va mutaxassislar orasida koʻplab bahs-munozaralarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hansi Flick boshqaruvidagi jamoa uchun ushbu xarid strategik ahamiyatga ega deb koʻrilayotgan boʻlsa-da, futbolchining soʻnggi yillardagi barqaror boʻlmagan oʻyini shubhalarni uygʻotmoqda. Germaniyalik hujumchi bir vaqtlar oʻz mamlakatining eng iqtidorli yoshlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan, biroq uning Dortmunddagi faoliyati kutilganidek silliq kechmadi. Bild nashri xabariga koʻra, ushbu transfer joriy mavsumning eng katta syurprizlaridan biriga aylandi.
Yangi Raphinha yoki Yamalning oʻrinbosari?Mutaxassislar Karim Adeyemining jamoada qaysi pozitsiyani egallashi borasida turli taxminlarni ilgari surmoqda. Baʼzilar uni Lamine Yamal uchun munosib oʻrinbosar yoki raqobatchi sifatida koʻrsa, boshqalar uni Raphinha kabi koʻp funksiyali hujumchiga qiyoslamoqda. Biroq, statistik maʼlumotlar biroz xavotirli: oʻtgan mavsumning katta qismini zaxira oʻrindigʻida oʻtkazgan futbolchi faqat sanoqli oʻyinlardagina oʻzini koʻrsata oldi. Hatto bu holat uning Germaniya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatidan chetda qolishiga ham sabab boʻldi.
Adeyemining Barselonaga oʻtishidagi asosiy omillardan biri — uning bosh murabbiy Hansi Flick bilan yaqin munosabatlaridir. Flick oʻz hamyurtining salohiyatiga ishonadi va uni oʻzining yangi loyihasida muhim boʻlak deb biladi. Shunga qaramay, nemis matbuoti futbolchining jamoaviy oʻyinga moslashishi borasida tanqidiy fikrlar bildirmoqda. Bild nashrining yozishicha, Adeyemi mehnatsevarlikdan koʻra koʻproq individual mahoratga tayanadigan avlod vakili hisoblanadi.
Kataloniyalik muxlislar uchun bu transfer ham umid, ham xavotir uygʻotmoqda. Bir tomondan, Adeyemining yuqori tezligi va texnikasi La Liga uslubiga mos tushishi mumkin. Ikkinchi tomondan, uning intizomi va barqarorligi borasidagi savollar ochiq qolmoqda. Hansi Flick ushbu "olmos"ni qayta ishlay oladimi yoki yoʻq — buni vaqt koʻrsatadi. Hozircha esa Karim Adeyemi Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun navbatdagi katta qadam sifatida koʻrilmoqda.
…