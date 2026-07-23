Barselona Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi transferini eʼlon qildi

·56·Sport
Barselona Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi transferini eʼlon qildi

Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transfer oynasidagi eng kutilmagan yurishlardan birini amalga oshirdi. Klub rasmiy sayti Germaniyaning Borussiya Dortmund jamoasi hujumchisi Karim Adeyemi bilan shartnoma imzolanganini tasdiqladi. 24 yoshli futbolchi bilan tuzilgan kelishuv 2031-yilga qadar amal qilishi belgilangan. Ushbu transfer Yevropa futbol jamoatchiligi va mutaxassislar orasida koʻplab bahs-munozaralarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hansi Flick boshqaruvidagi jamoa uchun ushbu xarid strategik ahamiyatga ega deb koʻrilayotgan boʻlsa-da, futbolchining soʻnggi yillardagi barqaror boʻlmagan oʻyini shubhalarni uygʻotmoqda. Germaniyalik hujumchi bir vaqtlar oʻz mamlakatining eng iqtidorli yoshlaridan biri sifatida eʼtirof etilgan, biroq uning Dortmunddagi faoliyati kutilganidek silliq kechmadi. Bild nashri xabariga koʻra, ushbu transfer joriy mavsumning eng katta syurprizlaridan biriga aylandi.

Yangi Raphinha yoki Yamalning oʻrinbosari?

Mutaxassislar Karim Adeyemining jamoada qaysi pozitsiyani egallashi borasida turli taxminlarni ilgari surmoqda. Baʼzilar uni Lamine Yamal uchun munosib oʻrinbosar yoki raqobatchi sifatida koʻrsa, boshqalar uni Raphinha kabi koʻp funksiyali hujumchiga qiyoslamoqda. Biroq, statistik maʼlumotlar biroz xavotirli: oʻtgan mavsumning katta qismini zaxira oʻrindigʻida oʻtkazgan futbolchi faqat sanoqli oʻyinlardagina oʻzini koʻrsata oldi. Hatto bu holat uning Germaniya terma jamoasi bilan 2026-yilgi Jahon chempionatidan chetda qolishiga ham sabab boʻldi.

Adeyemining Barselonaga oʻtishidagi asosiy omillardan biri — uning bosh murabbiy Hansi Flick bilan yaqin munosabatlaridir. Flick oʻz hamyurtining salohiyatiga ishonadi va uni oʻzining yangi loyihasida muhim boʻlak deb biladi. Shunga qaramay, nemis matbuoti futbolchining jamoaviy oʻyinga moslashishi borasida tanqidiy fikrlar bildirmoqda. Bild nashrining yozishicha, Adeyemi mehnatsevarlikdan koʻra koʻproq individual mahoratga tayanadigan avlod vakili hisoblanadi.

Kataloniyalik muxlislar uchun bu transfer ham umid, ham xavotir uygʻotmoqda. Bir tomondan, Adeyemining yuqori tezligi va texnikasi La Liga uslubiga mos tushishi mumkin. Ikkinchi tomondan, uning intizomi va barqarorligi borasidagi savollar ochiq qolmoqda. Hansi Flick ushbu "olmos"ni qayta ishlay oladimi yoki yoʻq — buni vaqt koʻrsatadi. Hozircha esa Karim Adeyemi Barselona hujum chizigʻini kuchaytirish uchun navbatdagi katta qadam sifatida koʻrilmoqda.

BarselonaKarim AdeyemiTransferLa LigaFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...