Yaponiya Moriyasuni qoldirdi: uning vorisi ham ma’lum bo‘ldi
Yaponiya futbol assotsiatsiyasi milliy jamoa bosh murabbiyi Hajime Moriyasu bilan hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi. Mutaxassis 2027 yil boshida o‘tkaziladigan Osiyo kubogi yakunlanguniga qadar terma jamoani boshqaradi.
Shu bilan birga, JFA Moriyasudan keyin lavozimni kim egallashini ham oldindan belgilab qo‘ydi. Milliy jamoadagi murabbiylar almashinuvi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.
Moriyasu Osiyo kubogigacha ishlaydi
Yaponiya futbol assotsiatsiyasining rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Hajime Moriyasu 2027 yil yanvar–fevral oylarida o‘tadigan Osiyo kubogi yakuniga qadar bosh murabbiylik lavozimida qoladi.
Shu tariqa, mutaxassis navbatdagi yirik qit’a musobaqasida ham Yaponiya terma jamoasiga rahbarlik qiladi.
Assotsiatsiyaning bu qarori jamoada keskin o‘zgarish qilmasdan, keyingi musobaqaga amaldagi murabbiy bilan tayyorgarlik ko‘rish rejasi tanlanganini ko‘rsatadi.
Moriyasudan keyin jamoani kim boshqaradi?
Osiyo kubogidan so‘ng Yaponiya milliy jamoasi bosh murabbiyligi Go Oivaga topshiriladi.
U hozirda mamlakatning 21 yoshgacha bo‘lgan terma jamoasini boshqarmoqda. JFA rejasiga ko‘ra, Oiva ma’lum muddat davomida bir vaqtning o‘zida ikki lavozimda faoliyat yuritadi.
Murabbiy
Lavozimi
Rejalashtirilgan muddat
Hajime Moriyasu
Yaponiya milliy jamoasi bosh murabbiyi
2027 yilgi Osiyo kubogi yakunigacha
Go Oiva
Yaponiya U21 va keyinchalik milliy jamoa murabbiyi
Osiyo kubogidan keyin
Bu qaror yoshlar terma jamoasi bilan ishlayotgan mutaxassisni asosiy jamoaga bosqichma-bosqich olib o‘tish imkonini beradi.
Jahon chempionatidagi natija qanday bo‘ldi?
Yaponiya so‘nggi Jahon chempionatida F guruhida ishtirok etib, uchrashuvlar yakunida 5 ochko to‘pladi.
Jamoa guruhda ikkinchi o‘rinni egallab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Biroq 1/16 finalda Braziliyaga qarshi bahsda 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.
Mazkur natijaga qaramay, futbol assotsiatsiyasi Moriyasuga yana bir yirik musobaqada jamoani boshqarish imkoniyatini berishga qaror qildi.
Yaponiyada murabbiylar almashinuvi oldindan rejalashtirildi
Ko‘plab terma jamoalarda murabbiylar almashinuvi natijalardan keyin shoshilinch ravishda amalga oshiriladi. Yaponiya esa keyingi bosh murabbiyni oldindan belgilab, o‘tish jarayonini tizimli tashkil qilish yo‘lini tanladi.
Endi Moriyasu oldidagi asosiy vazifa — Osiyo kubogida yuqori natija qayd etish. Go Oiva esa milliy jamoani qabul qilib olishga tayyorgarlik ko‘rish bilan birga, U21 jamoasidagi ishini ham davom ettiradi.
Sizningcha, Yaponiya Moriyasuni Osiyo kubogigacha qoldirib to‘g‘ri qaror qabul qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…