Yaponiya Moriyasuni qoldirdi: uning vorisi ham ma’lum bo‘ldi

·42·Sport
Yaponiya Moriyasuni qoldirdi: uning vorisi ham ma’lum bo‘ldi

Yaponiya futbol assotsiatsiyasi milliy jamoa bosh murabbiyi Hajime Moriyasu bilan hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi. Mutaxassis 2027 yil boshida o‘tkaziladigan Osiyo kubogi yakunlanguniga qadar terma jamoani boshqaradi.

Shu bilan birga, JFA Moriyasudan keyin lavozimni kim egallashini ham oldindan belgilab qo‘ydi. Milliy jamoadagi murabbiylar almashinuvi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

Moriyasu Osiyo kubogigacha ishlaydi

Yaponiya futbol assotsiatsiyasining rasmiy ma’lumotiga ko‘ra, Hajime Moriyasu 2027 yil yanvar–fevral oylarida o‘tadigan Osiyo kubogi yakuniga qadar bosh murabbiylik lavozimida qoladi.

Shu tariqa, mutaxassis navbatdagi yirik qit’a musobaqasida ham Yaponiya terma jamoasiga rahbarlik qiladi.

Assotsiatsiyaning bu qarori jamoada keskin o‘zgarish qilmasdan, keyingi musobaqaga amaldagi murabbiy bilan tayyorgarlik ko‘rish rejasi tanlanganini ko‘rsatadi.

Moriyasudan keyin jamoani kim boshqaradi?

Osiyo kubogidan so‘ng Yaponiya milliy jamoasi bosh murabbiyligi Go Oivaga topshiriladi.

U hozirda mamlakatning 21 yoshgacha bo‘lgan terma jamoasini boshqarmoqda. JFA rejasiga ko‘ra, Oiva ma’lum muddat davomida bir vaqtning o‘zida ikki lavozimda faoliyat yuritadi.

Murabbiy

Lavozimi

Rejalashtirilgan muddat

Hajime Moriyasu

Yaponiya milliy jamoasi bosh murabbiyi

2027 yilgi Osiyo kubogi yakunigacha

Go Oiva

Yaponiya U21 va keyinchalik milliy jamoa murabbiyi

Osiyo kubogidan keyin

Bu qaror yoshlar terma jamoasi bilan ishlayotgan mutaxassisni asosiy jamoaga bosqichma-bosqich olib o‘tish imkonini beradi.

Jahon chempionatidagi natija qanday bo‘ldi?

Yaponiya so‘nggi Jahon chempionatida F guruhida ishtirok etib, uchrashuvlar yakunida 5 ochko to‘pladi.

Jamoa guruhda ikkinchi o‘rinni egallab, pley-off bosqichiga yo‘l oldi. Biroq 1/16 finalda Braziliyaga qarshi bahsda 1:2 hisobida imkoniyatni boy berdi.

Mazkur natijaga qaramay, futbol assotsiatsiyasi Moriyasuga yana bir yirik musobaqada jamoani boshqarish imkoniyatini berishga qaror qildi.

Yaponiyada murabbiylar almashinuvi oldindan rejalashtirildi

Ko‘plab terma jamoalarda murabbiylar almashinuvi natijalardan keyin shoshilinch ravishda amalga oshiriladi. Yaponiya esa keyingi bosh murabbiyni oldindan belgilab, o‘tish jarayonini tizimli tashkil qilish yo‘lini tanladi.

Endi Moriyasu oldidagi asosiy vazifa — Osiyo kubogida yuqori natija qayd etish. Go Oiva esa milliy jamoani qabul qilib olishga tayyorgarlik ko‘rish bilan birga, U21 jamoasidagi ishini ham davom ettiradi.

Sizningcha, Yaponiya Moriyasuni Osiyo kubogigacha qoldirib to‘g‘ri qaror qabul qildimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi