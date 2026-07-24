Real Madrid tarkibida katta oʻzgarishlar: Tchouameni va Camavinga jamoani tark etishi mumkin
Madridning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasi yakuniga qadar oʻz tarkibida jiddiy islohotlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, "Qirollik klubi" rahbariyati jamoaning tayanch yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni sotuvga qoʻyishga tayyor. Ushbu qaror klubning moliyaviy barqarorligini taʼminlash va yangi transferlar uchun joy boʻshatish istagi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Sun nashri tarqatgan xabarga koʻra, fransiyalik iqtidorli futbolchiga Angliyaning Manchester Yunayted klubi tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda. Manchesterliklar oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Tchouameni nomzodini asosiy nishon sifatida koʻrib chiqmoqda. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, bu joriy yozning eng shov-shuvli transferlaridan biriga aylanishi mumkin.
Shu bilan birga, Madridning yana bir fransuz legioneri Eduardo Camavinga ham bosim ostida qolmoqda. Taniqli insayder Nicolo Schira maʼlumotlariga koʻra, yarim himoyachi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatishi shart. Aks holda, klub rahbariyati uni ham transfer roʻyxatiga kiritishni rejalashtirgan. Hozircha murabbiylar shtabi unga imkoniyat berish niyatida, biroq yakuniy qaror futbolchining jismoniy holati va oʻyiniga bogʻliq boʻladi.
Yevropaning boshqa grandlaridagi transfer harakatlariTransfer bozoridagi qizgʻin jarayonlar faqatgina Madrid bilan cheklanib qolmayapti. Fabrizio Romano xabar berishicha, Italiyaning Inter va Angliyaning Tottenxem klublari himoyachi Cuti Romero borasida muzokaralarni davom ettirmoqda. Argentinalik futbolchi London klubini tark etishga yaqin turibdi, chunki Tottenxem allaqachon uning oʻrniga yangi himoyachilarni jalb qilib boʻlgan.
Ispaniyaning Barselona klubi ham Romeroning atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq, kataloniyaliklar moliyaviy cheklovlar sababli hozircha rasmiy taklif bilan chiqa olmaydi. Sport nashrining yozishicha, Barselona himoya chizigʻini mustahkamlash uchun Aymeric Laporte nomzodiga ham qiziqish bildirmoqda, ammo bu transfer amalga oshishi uchun jamoa avval bir nechta amaldagi himoyachilarini sotib yuborishi lozim.
Italiya futbolida esa Napoli sport direktori Giovanni Manna jamoaning kelajakdagi rejalari haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku kabi yulduzlar hozircha oʻz jamoalarida qoladi. Ayniqsa, De Bruynening Napoli sobiq ustozi Antonio Conte haqidagi fikrlari klub rahbariyatida biroz norozilik uygʻotgan boʻlsa-da, muzokaralar eshigi hali yopilmagan.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Kevin De Bruynening amaldagi shartnomasi tugashiga yana bir yil bor. Futbolchi taʼtildan qaytgach, uning kelajagi borasida yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Yevropa futbolidagi ushbu transfer yangiliklari yaqin haftalar ichida jamoalar tarkibida tub oʻzgarishlar yuz berishidan dalolat bermoqda.
…