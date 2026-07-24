Real Madrid tarkibida katta oʻzgarishlar: Tchouameni va Camavinga jamoani tark etishi mumkin

·69·Sport
Real Madrid tarkibida katta oʻzgarishlar: Tchouameni va Camavinga jamoani tark etishi mumkin

Madridning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasi yakuniga qadar oʻz tarkibida jiddiy islohotlarni amalga oshirishi kutilmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, "Qirollik klubi" rahbariyati jamoaning tayanch yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni sotuvga qoʻyishga tayyor. Ushbu qaror klubning moliyaviy barqarorligini taʼminlash va yangi transferlar uchun joy boʻshatish istagi bilan izohlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Sun nashri tarqatgan xabarga koʻra, fransiyalik iqtidorli futbolchiga Angliyaning Manchester Yunayted klubi tomonidan jiddiy qiziqish bildirilmoqda. Manchesterliklar oʻz yarim himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Tchouameni nomzodini asosiy nishon sifatida koʻrib chiqmoqda. Agar tomonlar kelishuvga erishsa, bu joriy yozning eng shov-shuvli transferlaridan biriga aylanishi mumkin.

Shu bilan birga, Madridning yana bir fransuz legioneri Eduardo Camavinga ham bosim ostida qolmoqda. Taniqli insayder Nicolo Schira maʼlumotlariga koʻra, yarim himoyachi mavsumoldi yigʻinlarida oʻzini koʻrsatishi shart. Aks holda, klub rahbariyati uni ham transfer roʻyxatiga kiritishni rejalashtirgan. Hozircha murabbiylar shtabi unga imkoniyat berish niyatida, biroq yakuniy qaror futbolchining jismoniy holati va oʻyiniga bogʻliq boʻladi.

Yevropaning boshqa grandlaridagi transfer harakatlari

Transfer bozoridagi qizgʻin jarayonlar faqatgina Madrid bilan cheklanib qolmayapti. Fabrizio Romano xabar berishicha, Italiyaning Inter va Angliyaning Tottenxem klublari himoyachi Cuti Romero borasida muzokaralarni davom ettirmoqda. Argentinalik futbolchi London klubini tark etishga yaqin turibdi, chunki Tottenxem allaqachon uning oʻrniga yangi himoyachilarni jalb qilib boʻlgan.

Ispaniyaning Barselona klubi ham Romeroning atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Biroq, kataloniyaliklar moliyaviy cheklovlar sababli hozircha rasmiy taklif bilan chiqa olmaydi. Sport nashrining yozishicha, Barselona himoya chizigʻini mustahkamlash uchun Aymeric Laporte nomzodiga ham qiziqish bildirmoqda, ammo bu transfer amalga oshishi uchun jamoa avval bir nechta amaldagi himoyachilarini sotib yuborishi lozim.

Italiya futbolida esa Napoli sport direktori Giovanni Manna jamoaning kelajakdagi rejalari haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Kevin De Bruyne va Romelu Lukaku kabi yulduzlar hozircha oʻz jamoalarida qoladi. Ayniqsa, De Bruynening Napoli sobiq ustozi Antonio Conte haqidagi fikrlari klub rahbariyatida biroz norozilik uygʻotgan boʻlsa-da, muzokaralar eshigi hali yopilmagan.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Kevin De Bruynening amaldagi shartnomasi tugashiga yana bir yil bor. Futbolchi taʼtildan qaytgach, uning kelajagi borasida yakuniy qaror qabul qilinishi kutilmoqda. Yevropa futbolidagi ushbu transfer yangiliklari yaqin haftalar ichida jamoalar tarkibida tub oʻzgarishlar yuz berishidan dalolat bermoqda.

Real MadridManchester YunaytedTransferlarBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldi«Al Hilol» Sammervillni 65 million yevroga sotib oldiBugun, 01:23«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildi«Manchester Yunayted» Norvegiyada 5:0 hisobida yirik g‘alaba qildiKecha, 23:52«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...«Real» 81-daqiqada g‘alaba golini urdi: Mastantuono porladi...Kecha, 23:50«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchi«Manchester Siti» Pedru Netuni Savino o‘rniga olib kelmoqchiKecha, 23:47Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Rodri «Real»ga o‘tishni istayapti: narxi ham ma’lum...Kecha, 22:26Liverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga Kristian Pulishichni munosib nomzod sifatida koʻrmoqdaKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi