Federico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdi

·90·Sport
Federico Chiesa Liverpulni tark etib, Seriya Aga qaytish istagini bildirdi

Italiya terma jamoasi hujumchisi Federico Chiesa Liverpul safidagi omadsiz mavsumdan soʻng yana Seriya Aga qaytish niyatida ekanini ochiqchasiga maʼlum qildi. Arne Slot qoʻl ostida yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmagan futbolchi Angliya Premer-ligasidagi faoliyatini yakunlab, oʻz vatanida karyerasini qayta tiklamoqchi. Oʻtgan mavsumda barcha musobaqalarda bor-yoʻgʻi 726 daqiqa maydonda harakat qilgan vinger jamoaning asosiy tarkibidan chetda qolib ketganidan norozi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

La Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida Chiesa Liverpuldagi holati haqida gapirib oʻtdi: "2026-yil boshidan beri juda kam oʻynadim. Yanvarda klub va Slot menga ketishga ruxsat berishmadi, chunki tarkibda muammolar bor edi. Men vaziyatni tushundim, lekin endi koʻproq maydonga tushishni xohlayman. Agar Premer-ligada barqarorlik topa olmasam, boshqa joydan qoʻnim izlashga majbur boʻlaman. AQSHdagi yigʻindan soʻng yangi murabbiy Iraola bilan kelajagimni muhokama qilamiz".

Federico Chiesa oʻzining sobiq jamoasi Yuventus haqida ham toʻxtalib, Turindan oʻz xohishi bilan ketmaganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, klub rahbariyati va murabbiy Thiago Motta unga ehtiyoj yoʻqligini aytishgan. "Men Yuventusga qaytishni juda istardim. Koʻp pul talab qilganim haqidagi gaplar yolgʻon, menga hatto shartnomani uzaytirishni taklif ham qilishmagan. Yuventus doim mening qalbimda va men u yerda pul masalasini hech qachon birinchi oʻringa qoʻymayman", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Shuningdek, Chiesa Italiya terma jamoasining muhim oʻyinlarini oʻtkazib yuborgani uchun bildirilgan tanqidlarga ham javob qaytardi. U jarohati sababli Covercianoni tark etishga majbur boʻlganini va milliy libosga boʻlgan sadoqati cheksiz ekanini aytdi. Futbolchi Italiyaning Jahon chempionatidan tashqarida qolgani unga qattiq azob berganini, terma jamoa bilan erishgan yutuqlarini esa baʼzilar unutib qoʻyayotganini taʼkidladi.

Federico ChiesaLiverpulYuventusSeriya ATransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Bugun, 14:36Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiKolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiBugun, 14:30Peres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaPeres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)