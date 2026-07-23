Sunʼiy intellekt poygasi: AQSH elektr energiyasining 20 foizi maʼlumotlar markazlariga sarflanadi

·38·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi: AQSH elektr energiyasining 20 foizi maʼlumotlar markazlariga sarflanadi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi global energetika tizimiga misli koʻrilmagan bosim oʻtkazmoqda. BloombergNEF tahliliy kompaniyasining yangi hisobotiga koʻra, 2035-yilga borib AQSHda ishlab chiqariladigan jami elektr energiyasining qariyb 20 foizi maʼlumotlarni qayta ishlash markazlari (data-center) hissasiga toʻgʻri keladi. Bu koʻrsatkich bugungi kundagi isteʼmol darajasidan toʻrt baravar koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, yaqin oʻn yillikda ushbu markazlarning umumiy quvvati 200 GWga yaqinlashadi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, ushbu ulkan energiya resurslarining deyarli yarmi aynan sunʼiy intellekt modellarini oʻqitish va ularning ishlashini taʼminlash uchun yoʻnaltiriladi. 2033-yilga kelib, jahon miqyosidagi AI hisob-kitoblari uchun sarflanadigan energiyaning 64 foizi aynan AQSH hududiga toʻgʻri kelishi kutilmoqda.

Prognozlarning keskin oʻzgarishi va energetik inqiroz xavfi

BloombergNEF mutaxassislari oʻz prognozlarini atigi yarim yil ichida sezilarli darajada qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishdi. Yangi hisobotda 2035-yil uchun kutilayotgan isteʼmol miqdori oʻtgan yilning dekabr oyidagi koʻrsatkichdan 83 foizga yuqori etib belgilangan. Bunday oʻsish surʼati nafaqat iqtisodiy, balki texnik qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda.

Sohadagi boshqa nufuzli tashkilotlar ham shunga oʻxshash xavotirlarni bildirmoqda. Masalan, EPRI (Elektr energetikasi tadqiqot instituti) oʻzining 2024-yilgi prognozini ikki baravardan ziyodga oshirgan boʻlsa, S&P Global agentligi oʻtgan yilning oktyabridan aprelgacha boʻlgan qisqa davrda oʻz hisob-kitoblariga 30 foizdan ortiq tuzatish kiritdi. Bunga asosiy sabab sifatida yangi maʼlumotlar markazlarining qurilish surʼati rejalashtirilganidan ancha yuqori ekanligi koʻrsatilmoqda.

Infratuzilma va narxlarning koʻtarilishi

Yangi obʼyektlarning aksariyati allaqachon yuqori yuklama bilan ishlayotgan energiya tarmoqlariga ulanmoqda. Virjiniyadan Illinoysgacha boʻlgan hududlarga xizmat koʻrsatuvchi PJM Interconnection tizimida kelasi oʻn yillikda isteʼmolning 34 foizi aynan data-centerlar zimmasiga tushadi. Texasning katta qismini qamrab olgan ERCOT tizimida esa bu koʻrsatkich 22 foizni tashkil etishi kutilmoqda.

Energiya tanqisligi allaqachon iqtisodiy oqibatlarga olib kelmoqda:

  • PJM tizimi yangi obʼyektlarni tarmoqqa ulash boʻyicha arizalarni qabul qilishni toʻrt yilga toʻxtatib qoʻyishga majbur boʻldi;
  • Oxirgi bir yil ichida ushbu mintaqada elektr energiyasi narxi 76 foizga oshdi;
  • Eski elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish uchun milliardlab dollar qoʻshimcha investitsiya talab etilmoqda.

Ushbu tendentsiya nafaqat AQSH, balki butun dunyo uchun xosdir. BloombergNEF maʼlumotlariga koʻra, sunʼiy intellektning faol tarqalishi natijasida 2033-yilga borib global miqyosda qoʻshimcha 1935 TVt·soat elektr energiyasiga ehtiyoj tugʻiladi. Taqqoslash uchun, bu deyarli butun Hindiston davlatining yillik isteʼmol miqdoriga tengdir. Bu esa kelajakda AI texnologiyalari va yashil energiya manbalari oʻrtasidagi muvozanatni saqlash eng dolzarb masalaga aylanishidan dalolat beradi.

Sunʼiy IntellektEnergetikaBloombergNEFAQSHTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob