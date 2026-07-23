Messi, Holand va Mbappe: JCH–2026 ramziy jamoasi e’lon qilindi
FIFA muxlislar ovozi asosida 2026 yilgi jahon chempionatining ramziy jamoasini e’lon qildi. Tarkibdan turnir chempioni Ispaniya va Fransiyaning uchtadan, finalchi Argentinaning esa ikki nafar futbolchisi joy oldi.
Hujum chizig‘ida futbolning eng mashhur yulduzlari — Lionel Messi, Erling Holand va Kilian Mbappe tanlandi. Darvozabon pozitsiyasida esa Kabo-Verde vakili Vozinya muxlislar ishonchini qozondi.
Ispaniya va Fransiyadan uchtadan futbolchi
Ramziy jamoada eng ko‘p vakilga Ispaniya va Fransiya ega bo‘ldi. Har ikki milliy jamoadan uchtadan futbolchi eng yaxshi tarkibga kiritildi.
Jahon chempioni Ispaniyadan himoyachilar Pedro Porro va Mark Kukurelya, shuningdek, yarimhimoyachi Rodri tanlandi.
Fransiyadan esa Dayo Upamekano, Maykl Olise va turnir to‘purari Kilian Mbappe ramziy jamoadan o‘rin oldi.
Argentinadan Messi va Martines
Finalgacha yetib borgan Argentina milliy jamoasidan ikki futbolchi tarkibga kiritildi.
Himoya chizig‘ida Lisandro Martines, hujumda esa jamoa sardori Lionel Messi muxlislar tomonidan eng munosib nomzodlar sifatida tanlandi.
Messi mundial davomida Argentina hujumlarining asosiy figuralaridan biri bo‘lib, milliy jamoasi bilan hal qiluvchi uchrashuvgacha yetib bordi.
Vozinya ramziy jamoa darvozaboni bo‘ldi
Darvozabonlar orasida Kabo-Verde milliy jamoasi vakili Vozinya eng ko‘p ovoz to‘pladi.
Uning ramziy tarkibdan joy olishi turnirda faqat an’anaviy futbol gigantlari emas, boshqa jamoalar vakillari ham muxlislar e’tiborini qozonganini ko‘rsatdi.
Angliyadan Jud Bellinghem, Norvegiyadan esa Erling Holand jamoaning yagona vakillari bo‘ldi.
JCH–2026 ramziy jamoasi
Darvozabon:
Vozinya — Kabo-Verde.
Himoyachilar:
Pedro Porro — Ispaniya;
Lisandro Martines — Argentina;
Dayo Upamekano — Fransiya;
Mark Kukurelya — Ispaniya.
Yarimhimoyachilar:
Rodri — Ispaniya;
Maykl Olise — Fransiya;
Jud Bellinghem — Angliya.
Hujumchilar:
Lionel Messi — Argentina;
Erling Holand — Norvegiya;
Kilian Mbappe — Fransiya.
Ispaniya ikkinchi marta jahon chempioni bo‘ldi
JCH–2026 musobaqasi 11 iyundan 19 iyulgacha AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazildi. Kengaytirilgan formatdagi mundialda ilk bor 48 ta milliy jamoa ishtirok etdi.
Finalda Ispaniya Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixida ikkinchi bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdi.
Muxlislar tanloviga ko‘ra tuzilgan ramziy jamoada chempion jamoadan uch futbolchining o‘rin olishi Ispaniyaning turnirdagi ustun ishtirokini yana bir bor aks ettirdi.
…