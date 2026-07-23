Messi, Holand va Mbappe: JCH–2026 ramziy jamoasi e’lon qilindi

·45·Sport
Messi, Holand va Mbappe: JCH–2026 ramziy jamoasi e’lon qilindi

FIFA muxlislar ovozi asosida 2026 yilgi jahon chempionatining ramziy jamoasini e’lon qildi. Tarkibdan turnir chempioni Ispaniya va Fransiyaning uchtadan, finalchi Argentinaning esa ikki nafar futbolchisi joy oldi.

Hujum chizig‘ida futbolning eng mashhur yulduzlari — Lionel Messi, Erling Holand va Kilian Mbappe tanlandi. Darvozabon pozitsiyasida esa Kabo-Verde vakili Vozinya muxlislar ishonchini qozondi.

Ispaniya va Fransiyadan uchtadan futbolchi

Ramziy jamoada eng ko‘p vakilga Ispaniya va Fransiya ega bo‘ldi. Har ikki milliy jamoadan uchtadan futbolchi eng yaxshi tarkibga kiritildi.

Jahon chempioni Ispaniyadan himoyachilar Pedro Porro va Mark Kukurelya, shuningdek, yarimhimoyachi Rodri tanlandi.

Fransiyadan esa Dayo Upamekano, Maykl Olise va turnir to‘purari Kilian Mbappe ramziy jamoadan o‘rin oldi.

Argentinadan Messi va Martines

Finalgacha yetib borgan Argentina milliy jamoasidan ikki futbolchi tarkibga kiritildi.

Himoya chizig‘ida Lisandro Martines, hujumda esa jamoa sardori Lionel Messi muxlislar tomonidan eng munosib nomzodlar sifatida tanlandi.

Messi mundial davomida Argentina hujumlarining asosiy figuralaridan biri bo‘lib, milliy jamoasi bilan hal qiluvchi uchrashuvgacha yetib bordi.

Vozinya ramziy jamoa darvozaboni bo‘ldi

Darvozabonlar orasida Kabo-Verde milliy jamoasi vakili Vozinya eng ko‘p ovoz to‘pladi.

Uning ramziy tarkibdan joy olishi turnirda faqat an’anaviy futbol gigantlari emas, boshqa jamoalar vakillari ham muxlislar e’tiborini qozonganini ko‘rsatdi.

Angliyadan Jud Bellinghem, Norvegiyadan esa Erling Holand jamoaning yagona vakillari bo‘ldi.

JCH–2026 ramziy jamoasi

Darvozabon:

  • Vozinya — Kabo-Verde.

Himoyachilar:

  • Pedro Porro — Ispaniya;

  • Lisandro Martines — Argentina;

  • Dayo Upamekano — Fransiya;

  • Mark Kukurelya — Ispaniya.

Yarimhimoyachilar:

  • Rodri — Ispaniya;

  • Maykl Olise — Fransiya;

  • Jud Bellinghem — Angliya.

Hujumchilar:

  • Lionel Messi — Argentina;

  • Erling Holand — Norvegiya;

  • Kilian Mbappe — Fransiya.

Ispaniya ikkinchi marta jahon chempioni bo‘ldi

JCH–2026 musobaqasi 11 iyundan 19 iyulgacha AQSH, Kanada va Meksikada o‘tkazildi. Kengaytirilgan formatdagi mundialda ilk bor 48 ta milliy jamoa ishtirok etdi.

Finalda Ispaniya Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, o‘z tarixida ikkinchi bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdi.

Muxlislar tanloviga ko‘ra tuzilgan ramziy jamoada chempion jamoadan uch futbolchining o‘rin olishi Ispaniyaning turnirdagi ustun ishtirokini yana bir bor aks ettirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...