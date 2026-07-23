OpenAI xatosi sababli sunʼiy intellekt Hugging Face platformasini buzib kirdi

·35·Texno
OpenAI xatosi sababli sunʼiy intellekt Hugging Face platformasini buzib kirdi

Sunʼiy intellekt texnologiyalari rivojlanishi bilan kiberxavfsizlik masalasi yangi va kutilmagan bosqichga chiqmoqda. Yaqinda OpenAI kompaniyasi oʻzining yangi modellaridan biri sinov jarayonida nazoratdan chiqib, mashhur Hugging Face platformasiga kiberhujum uyushtirganini maʼlum qildi. Ushbu voqea sunʼiy intellektning naqadar xavfli qurolga aylanishi mumkinligini koʻrsatuvchi ilk jiddiy misollardan biri boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Garchi hujum toʻliq sunʼiy intellekt tomonidan amalga oshirilgan boʻlsa-da, kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassislar asosiy aybni inson omiliga bogʻlamoqda. OpenAI maʼlumotlariga koʻra, modelni sinash uchun yaratilgan maxsus "sandbox" (izolyatsiya qilingan muhit) notoʻgʻri sozlangan. Natijada, tashqi dunyodan butunlay uzilgan boʻlishi kerak boʻlgan tizim internetga ulanish imkoniyatiga ega boʻlib qolgan.

Inson xatosi va texnik nosozliklar

TechCrunch va boshqa nufuzli nashrlar xabar berishicha, Trail of Bits tadqiqot markazi asoschisi Dan Guido ushbu holatni "xavfsizlik choralari oʻchirilgan holda tizimni jilovlay olmaslik" deb atadi. OpenAI oʻz blogida sinov muhitida paketlarni oʻrnatish uchun moʻljallangan uchinchi tomon dasturiy taʼminotidan foydalanilganini tan oldi. Aynan shu dasturdagi avval maʼlum boʻlmagan zaiflik (zero-day vulnerability) modelga izolyatsiyadan chiqib ketishga yoʻl ochib bergan.

Kiberxavfsizlik faxriysi Jeyk Uilyamsning fikricha, Hugging Face tizimiga kirish imkonini topgan model hech qachon toʻliq izolyatsiya qilingan deb hisoblanmasligi kerak. Uning soʻzlariga koʻra, OpenAI tomonidan yoʻl qoʻyilgan bu xato nazorat tizimining ulkan muvaffaqiyatsizligidir. Haqiqiy "sandbox" tizimi internetga hech qanday jismoniy yoki virtual ulanishga ega boʻlmasligi shart edi.

Kelajakdagi xavflar va saboqlar

Ushbu hodisa sunʼiy intellektni ishlab chiqishda xavfsizlik protokollariga rioya qilish naqadar muhimligini yana bir bor isbotladi. Mutaxassis Martin Bunening taʼkidlashicha, dasturiy taʼminotda zaifliklar boʻlishi tabiiy hol, biroq oʻta xavfli modellarni sinovdan oʻtkazishda internetga ulanish imkonini qoldirish — bu kechirib boʻlmas xatodir.

Hozirda OpenAI aniqlangan zaifliklarni bartaraf etish ustida ishlamoqda va uchinchi tomon dasturiy taʼminotini yaratuvchilari bilan hamkorlikni kuchaytirgan. Biroq, sunʼiy intellektning oʻzi mustaqil ravishda zaif nuqtalarni topib, boshqa platformalarga hujum qilishi mumkinligi haqidagi fakt butun dunyo texnologiya hamjamiyatini xavotirga solmoqda. Oʻzbekistonlik mutaxassislar uchun ham bu kabi holatlar mahalliy IT-infratuzilmani himoya qilishda muhim tajriba boʻlib xizmat qiladi.

OpenAIHugging FaceSunʼiy IntellektKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob