Fulxem va Real Madrid Gonsalo Garsiya transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

·35·Sport
Fulxem va Real Madrid Gonsalo Garsiya transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi

Angliya Premer-ligasi vakili Fulxem jamoasi Real Madrid hujumchisi Gonsalo Garsiyani oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy muzokaralarga kirishdi. 22 yoshli iqtidorli futbolchi London klubining yangi mavsum oldidan hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi asosiy maqsadiga aylangan. Ushbu transfer amalga oshsa, Garsiya oʻzining sobiq ustozi bilan yana bir jamoada faoliyat yuritish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Fulxemning yangi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa ushbu transferning tashabbuskori hisoblanadi. Yaqinda Madridni tark etib, Angliyaga yoʻl olgan Arbeloa Garsiyani oʻzining sportdagi shogirdi deb biladi va uni jamoasining yozgi transferlar oynasidagi ustuvor vazifasi qilib belgilagan. Hozirda ikki klub oʻrtasidagi muloqotlarda Arbeloaning shaxsan oʻzi faol ishtirok etmoqda.

Mourinyo qarori va futbolchining tanlovi

Real Madrid rahbariyati dastlab yosh hujumchini qoʻyib yuborishga qaror qilgan edi, biroq jamoaga Joze Mourinyo kelishi bilan vaziyat biroz oʻzgardi. Portugaliyalik mutaxassis futbolchining imkoniyatlarini mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida shaxsan koʻzdan kechirishni istagan. Mourinyo Garsiyaning oʻyin uslubini yuqori baholagan boʻlsa-da, unga yangi mavsumda asosiy tarkibda doimiy oʻrin kafolatlay olmasligini bildirgan.

Aynan yetarli oʻyin amaliyotining yoʻqligi futbolchini faoliyatini boshqa klubda davom ettirish haqida oʻylashga majbur qilmoqda. Goal.com maʼlumotiga koʻra, yakuniy qaror Garsiyaning oʻziga havola qilingan. Agar u muntazam maydonga tushishni istasa, London klubi varianti eng maqbul yoʻl boʻlib koʻrinmoqda.

Real Madrid oʻz tarbiyalanuvchisini sotishda anʼanaviy uslubdan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ispaniya grandi shartnomaga futbolchini kelajakda qayta sotib olish yoki boshqa klubga oʻtishida ustunlik huquqini beruvchi maxsus bandlarni kiritmoqchi. Bu usul Madrid klubiga iqtidorli yoshlarni nazoratda ushlab turish imkonini beradi.

Akademiyadan asosiy tarkibgacha

Gonsalo Garsiya Real Madrid akademiyasining eng muvaffaqiyatli bitiruvchilaridan biri sanaladi. U asosiy tarkibdagi debyutini 2023-yilning noyabr oyida Carlo Ancelotti qoʻl ostida oʻtkazgan edi. Shundan buyon u "qirollik klubi" safida 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, 13 ta gol va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.

Hujumchining jahon miqyosidagi nufuzi oʻtgan yozda oʻtkazilgan Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatidan soʻng keskin oshib ketdi. Oʻshanda u 4 ta gol bilan turnirning "Oltin butsa" mukofotini qoʻlga kiritgan va jamoasining yarim finalga qadar yetib borishiga katta hissa qoʻshgan edi. Shundan soʻng klub u bilan 2030-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan.

Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Garsiya Fulxem uchun yozgi transferlar oynasidagi ilk yangi xarid boʻladi. Alvaro Arbeloa shogirdining texnik mahorati va gol sezish qobiliyati Angliya Premer-ligasining jismoniy talablariga toʻliq mos kelishiga ishonch bildirmoqda.

Real MadridFulhamTransferAngliya Premer-ligasiGonsalo Garsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...