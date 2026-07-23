Fulxem va Real Madrid Gonsalo Garsiya transferi boʻyicha muzokaralarni boshladi
Angliya Premer-ligasi vakili Fulxem jamoasi Real Madrid hujumchisi Gonsalo Garsiyani oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy muzokaralarga kirishdi. 22 yoshli iqtidorli futbolchi London klubining yangi mavsum oldidan hujum chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi asosiy maqsadiga aylangan. Ushbu transfer amalga oshsa, Garsiya oʻzining sobiq ustozi bilan yana bir jamoada faoliyat yuritish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Fulxemning yangi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa ushbu transferning tashabbuskori hisoblanadi. Yaqinda Madridni tark etib, Angliyaga yoʻl olgan Arbeloa Garsiyani oʻzining sportdagi shogirdi deb biladi va uni jamoasining yozgi transferlar oynasidagi ustuvor vazifasi qilib belgilagan. Hozirda ikki klub oʻrtasidagi muloqotlarda Arbeloaning shaxsan oʻzi faol ishtirok etmoqda.
Mourinyo qarori va futbolchining tanloviReal Madrid rahbariyati dastlab yosh hujumchini qoʻyib yuborishga qaror qilgan edi, biroq jamoaga Joze Mourinyo kelishi bilan vaziyat biroz oʻzgardi. Portugaliyalik mutaxassis futbolchining imkoniyatlarini mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida shaxsan koʻzdan kechirishni istagan. Mourinyo Garsiyaning oʻyin uslubini yuqori baholagan boʻlsa-da, unga yangi mavsumda asosiy tarkibda doimiy oʻrin kafolatlay olmasligini bildirgan.
Aynan yetarli oʻyin amaliyotining yoʻqligi futbolchini faoliyatini boshqa klubda davom ettirish haqida oʻylashga majbur qilmoqda. Goal.com maʼlumotiga koʻra, yakuniy qaror Garsiyaning oʻziga havola qilingan. Agar u muntazam maydonga tushishni istasa, London klubi varianti eng maqbul yoʻl boʻlib koʻrinmoqda.
Real Madrid oʻz tarbiyalanuvchisini sotishda anʼanaviy uslubdan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ispaniya grandi shartnomaga futbolchini kelajakda qayta sotib olish yoki boshqa klubga oʻtishida ustunlik huquqini beruvchi maxsus bandlarni kiritmoqchi. Bu usul Madrid klubiga iqtidorli yoshlarni nazoratda ushlab turish imkonini beradi.
Akademiyadan asosiy tarkibgachaGonsalo Garsiya Real Madrid akademiyasining eng muvaffaqiyatli bitiruvchilaridan biri sanaladi. U asosiy tarkibdagi debyutini 2023-yilning noyabr oyida Carlo Ancelotti qoʻl ostida oʻtkazgan edi. Shundan buyon u "qirollik klubi" safida 51 ta uchrashuvda maydonga tushib, 13 ta gol va 7 ta golli uzatmaga mualliflik qildi.
Hujumchining jahon miqyosidagi nufuzi oʻtgan yozda oʻtkazilgan Klublar oʻrtasidagi jahon chempionatidan soʻng keskin oshib ketdi. Oʻshanda u 4 ta gol bilan turnirning "Oltin butsa" mukofotini qoʻlga kiritgan va jamoasining yarim finalga qadar yetib borishiga katta hissa qoʻshgan edi. Shundan soʻng klub u bilan 2030-yilgacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolagan.
Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, Garsiya Fulxem uchun yozgi transferlar oynasidagi ilk yangi xarid boʻladi. Alvaro Arbeloa shogirdining texnik mahorati va gol sezish qobiliyati Angliya Premer-ligasining jismoniy talablariga toʻliq mos kelishiga ishonch bildirmoqda.
…