Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?
Yevropa transfer bozorida yozgi mavsum yaqinlashgani sari eng mahoratli va tajribali yulduzlarning kelajagi bilan bog‘liq bahs-munozaralar yanada qizg‘in tus olmoqda. Bugungi kunda OAV diqqat markazida turgan ana shunday eng xaridorgir futbolchilardan biri — Portugaliya milliy terma jamoasining mahoratli yarim himoyachisi Bernardu Silvadir. Yaqindagina bo‘lib o‘tgan va portugaliyaliklarning Chili terma jamoasi ustidan qozonilgan mag‘rur 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng, yulduzli futbolchi matbuot vakillari bilan uchrashib, o‘z kelajagi atrofida aylanayotgan turli mish-mishlarga aniqlik kiritdi. Iqtidorli pleymeyker keyingi mavsumni qaysi jamoa tarkibida boshlashi borasida hali bir to‘xtamga kelmaganini ochiq tan oldi.
BЕRNARDU SILVA ATROFIDAGI TRANSFЕR VARIANTLARI
Bernardu Silvaga bo‘layotgan qiziqishlar va futbolchining yangi jamoa tanlashdagi bosh mezonlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchining darajasi va yoshi
Da’vogarlik qilayotgan grand klublar
Yulduzli futbolchining transfer bo‘yicha bosh talabi
Bernardu Silva
(31 yosh, Portugaliya TJ yarim himoyachisi)
«Barselona» — Kataloniya grandi asosiy da’vogarlardan biri.
Sehrli «Real Madrid» va matonatli «Atletiko Madrid» klublari.
Eng asosiysi — o‘zini tarkibda ko‘rishni chin dildan eng ko‘p xohlayotgan va qadrlaydigan jamoa loyihasini tanlash.
Mashhur Diario Sport nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, portugaliyalik daho Kataloniya klubi uning uchun jiddiy variantlardan biri ekanligini yashirmagan. Biroq u ayni damda bir nechta takliflar mavjudligi va qaysidir aniq bir klub nomini oldindan baland ovozda ayta olmasligini qat’iy ta’kidlagan.
La Liga grandlari o‘rtasidagi haqiqiy urush
Avvalroq insayderlar 31 yoshli yarim himoyachi uchun Ispaniya chempionatining uchta eng qudratli jamoasi — «Barselona», «Real» va «Atletiko» o‘rtasida yashirin kurash boshlangani haqida bong urishgan edi. Silva kabi maydonni a’lo darajada ko‘ra oladigan, to‘pni o‘zida ajoyib tarzda saqlaydigan va hujumlarni tashkil qilishda betakror bo‘lgan futbolchi har qanday murabbiy uchun haqiqiy topilma hisoblanadi. Shu sababli transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu intriga futbol muxlislarini hayajonda ushlab turishi aniq.
Zamin sharhi: Bernardu Silvaning yoshi 31 da bo‘lsa-da, uning maydondagi intellekti va tajribasi hali beri pasaygani yo‘q. Uning «meni chin dildan xohlaydigan jamoaga o‘taman» degan so‘zlari ortida faqatgina pul emas, balki murabbiy ishonchi va jamoadagi yetakchilik roli u istagan eng oliy maqsad ekanligi ko‘rinib turibdi. «Barselona»ga o‘tish u uchun jozibali tuyulishi tabiiy, biroq moliyaviy holatlar va «Real» yoki «Atletiko»ning takliflari ham vaziyatni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Nima bo‘lgan taqdirda ham, bunday daho futbolchining qaysi klubga o‘tishi yangi mavsumdagi kuchlar nisbatini belgilab beradi. Silvaga faoliyatining yangi sahifasida faqat omad tilaymiz!
Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, Bernardu Silvaning yakuniy qarori va jahon sportiga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…