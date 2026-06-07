Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?

·0·Sport
Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi mumkin?

Yevropa transfer bozorida yozgi mavsum yaqinlashgani sari eng mahoratli va tajribali yulduzlarning kelajagi bilan bog‘liq bahs-munozaralar yanada qizg‘in tus olmoqda. Bugungi kunda OAV diqqat markazida turgan ana shunday eng xaridorgir futbolchilardan biri — Portugaliya milliy terma jamoasining mahoratli yarim himoyachisi Bernardu Silvadir. Yaqindagina bo‘lib o‘tgan va portugaliyaliklarning Chili terma jamoasi ustidan qozonilgan mag‘rur 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangan o‘rtoqlik uchrashuvidan so‘ng, yulduzli futbolchi matbuot vakillari bilan uchrashib, o‘z kelajagi atrofida aylanayotgan turli mish-mishlarga aniqlik kiritdi. Iqtidorli pleymeyker keyingi mavsumni qaysi jamoa tarkibida boshlashi borasida hali bir to‘xtamga kelmaganini ochiq tan oldi.

BЕRNARDU SILVA ATROFIDAGI TRANSFЕR VARIANTLARI

Bernardu Silvaga bo‘layotgan qiziqishlar va futbolchining yangi jamoa tanlashdagi bosh mezonlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchining darajasi va yoshi

Da’vogarlik qilayotgan grand klublar

Yulduzli futbolchining transfer bo‘yicha bosh talabi

Bernardu Silva


(31 yosh, Portugaliya TJ yarim himoyachisi)

«Barselona» — Kataloniya grandi asosiy da’vogarlardan biri.



Sehrli «Real Madrid» va matonatli «Atletiko Madrid» klublari.

Eng asosiysi — o‘zini tarkibda ko‘rishni chin dildan eng ko‘p xohlayotgan va qadrlaydigan jamoa loyihasini tanlash.

Mashhur Diario Sport nashri tarqatgan xabarga ko‘ra, portugaliyalik daho Kataloniya klubi uning uchun jiddiy variantlardan biri ekanligini yashirmagan. Biroq u ayni damda bir nechta takliflar mavjudligi va qaysidir aniq bir klub nomini oldindan baland ovozda ayta olmasligini qat’iy ta’kidlagan.

La Liga grandlari o‘rtasidagi haqiqiy urush

Avvalroq insayderlar 31 yoshli yarim himoyachi uchun Ispaniya chempionatining uchta eng qudratli jamoasi — «Barselona», «Real» va «Atletiko» o‘rtasida yashirin kurash boshlangani haqida bong urishgan edi. Silva kabi maydonni a’lo darajada ko‘ra oladigan, to‘pni o‘zida ajoyib tarzda saqlaydigan va hujumlarni tashkil qilishda betakror bo‘lgan futbolchi har qanday murabbiy uchun haqiqiy topilma hisoblanadi. Shu sababli transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu intriga futbol muxlislarini hayajonda ushlab turishi aniq.

Zamin sharhi: Bernardu Silvaning yoshi 31 da bo‘lsa-da, uning maydondagi intellekti va tajribasi hali beri pasaygani yo‘q. Uning «meni chin dildan xohlaydigan jamoaga o‘taman» degan so‘zlari ortida faqatgina pul emas, balki murabbiy ishonchi va jamoadagi yetakchilik roli u istagan eng oliy maqsad ekanligi ko‘rinib turibdi. «Barselona»ga o‘tish u uchun jozibali tuyulishi tabiiy, biroq moliyaviy holatlar va «Real» yoki «Atletiko»ning takliflari ham vaziyatni butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Nima bo‘lgan taqdirda ham, bunday daho futbolchining qaysi klubga o‘tishi yangi mavsumdagi kuchlar nisbatini belgilab beradi. Silvaga faoliyatining yangi sahifasida faqat omad tilaymiz!

Yevropa futbolidagi eng shov-shuvli transfer yangiliklari, Bernardu Silvaning yakuniy qarori va jahon sportiga oid eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Desham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiDesham Fransiyaning o‘yin uslubi haqidagi tanqidlarga javob qaytardiBugun, 17:26Taekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiTaekvondochilarimiz Rim Gran-prisida 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun, 17:18Ronaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiRonaldu sport tarixida misli ko‘rilmagan moliyaviy rekord o‘rnatdiBugun, 15:52Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Pep Gvardiola Maykl Jordan bilan golf o‘ynash orzusi haqida gapirdi...Bugun, 14:36Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiKolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdiBugun, 14:30Peres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaPeres va Rikelme klub rahbarligi uchun kurashmoqdaBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)