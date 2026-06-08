Yuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdi

·121·Sport
Yuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdi

Turinning Yuventus klubi hujumchi Dusan Vlahovic oʻrniga munosib nomzod topish ishlarini yakunlamoqda. Xabarlarga koʻra, Italiya grandi sobiq Bundesliga yulduzini oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer eksperti Fabrizio Romano bergan maʼlumotga koʻra, Atletiko Madrid hujumchisi Alexander Sørloth Turin klubi nazariga tushgan. Hozirda klublar transfer summasi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. 2024-yilda Real Sosedad jamoasidan 32 million yevro evaziga Madridga koʻchib oʻtgan sobiq RB Leipzig hujumchisi Atletiko Madrid safida 107 oʻyinda 44 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.

Yuventus rahbariyati ushbu transfer orqali shartnomasi yakunlanib borayotgan Dusan Vlahovicning ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 85 million yevroga sotib olingan serbiyalik hujumchi va klub maosh masalasida kelisha olmagan. Endilikda 26 yoshli futbolchi erkin agent sifatida jamoani tark etishi kutilmoqda, unga Bavariya va Barselona kabi klublar qiziqish bildirmoqda.

Shu bilan birga, Turin klubi Lois Openda transferini ham yakunlashi kerak. Shartnomadagi bandga koʻra, Yuventus A Seriyada kuchli oʻntalikka kirgani sababli futbolchini RB Leipzig jamoasidan 40 million yevrodan qimmatroqqa sotib olishga majbur. Biroq, Opendaning koʻrsatkichlari pastligi sababli u tez orada jamoani tark etishi va Ayntraxt Frankfurt safiga oʻtishi mumkinligi aytilmoqda.

Oʻtgan mavsumni oltinchi oʻrinda yakunlagan va Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan quruq qolgan Yuventus uchun hujum chizigʻini kuchaytirish asosiy vazifaga aylangan. Alexander Sørlothning Atletiko Madrid bilan 2028-yilgacha shartnomasi borligi transfer jarayonini biroz qiyinlashtirishi mumkin.

YuventusAtletiko MadridTransferlarDusan VlahovicAlexander Sørloth
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiJennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdiBugun, 10:55Lionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiLionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiBugun, 10:39Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiMbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiBugun, 09:50Declan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiDeclan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiBugun, 09:39Lamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiLamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiBugun, 08:39Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)