Yuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdi
Turinning Yuventus klubi hujumchi Dusan Vlahovic oʻrniga munosib nomzod topish ishlarini yakunlamoqda. Xabarlarga koʻra, Italiya grandi sobiq Bundesliga yulduzini oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turibdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer eksperti Fabrizio Romano bergan maʼlumotga koʻra, Atletiko Madrid hujumchisi Alexander Sørloth Turin klubi nazariga tushgan. Hozirda klublar transfer summasi boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. 2024-yilda Real Sosedad jamoasidan 32 million yevro evaziga Madridga koʻchib oʻtgan sobiq RB Leipzig hujumchisi Atletiko Madrid safida 107 oʻyinda 44 ta gol urishga muvaffaq boʻldi.
Yuventus rahbariyati ushbu transfer orqali shartnomasi yakunlanib borayotgan Dusan Vlahovicning ketishiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, 85 million yevroga sotib olingan serbiyalik hujumchi va klub maosh masalasida kelisha olmagan. Endilikda 26 yoshli futbolchi erkin agent sifatida jamoani tark etishi kutilmoqda, unga Bavariya va Barselona kabi klublar qiziqish bildirmoqda.
Shu bilan birga, Turin klubi Lois Openda transferini ham yakunlashi kerak. Shartnomadagi bandga koʻra, Yuventus A Seriyada kuchli oʻntalikka kirgani sababli futbolchini RB Leipzig jamoasidan 40 million yevrodan qimmatroqqa sotib olishga majbur. Biroq, Opendaning koʻrsatkichlari pastligi sababli u tez orada jamoani tark etishi va Ayntraxt Frankfurt safiga oʻtishi mumkinligi aytilmoqda.
Oʻtgan mavsumni oltinchi oʻrinda yakunlagan va Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan quruq qolgan Yuventus uchun hujum chizigʻini kuchaytirish asosiy vazifaga aylangan. Alexander Sørlothning Atletiko Madrid bilan 2028-yilgacha shartnomasi borligi transfer jarayonini biroz qiyinlashtirishi mumkin.
…