Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqda

·131·Sport
Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqda

Florentino Perez Real Madrid prezidentligi saylovida 65 foiz ovoz bilan gʻalaba qozongach, Joze Mourinyo klubda yangi davrni shakllantirishga kirishdi. Portugaliyalik mutaxassis "Santyago Bernabeu"ga oʻziga yaxshi tanish boʻlgan sobiq jangchini qaytarib, murabbiylar shtabini kuchaytirmoqchi. Perezning gʻalabasi Mourinyoning qaytishi uchun yoʻl ochdi, chunki u saylov natijasiga koʻra jamoani boshqarish boʻyicha oldindan kelishuvga ega edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub ikki yillik sovrinsiz seriyaga chek qoʻyishni maqsad qilgan bir paytda, Joze Mourinyo allaqachon transfer bozorida faollik koʻrsatmoqda. Xabarlarga koʻra, u Ibrahima Konate va Denzel Dumfries kabi futbolchilarni jamoaga olib kelishni rejalashtirgan. Biroq, uning eng muhim tayinlovi maydon tashqarisida boʻlishi kutilmoqda, chunki murabbiy klub DNKsini yaxshi tushunadigan shaxsni oʻz yonida koʻrmoqchi.

Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Mourinyoning shtabidagi ilk yirik qoʻshimcha afsonaviy himoyachi Pepe boʻladi. 2024-yilda professional futbolchilik faoliyatini yakunlagan 43 yoshli Pepe oʻzi oʻn yil davomida toʻp surgan klubda murabbiylikdagi ilk qadamlarini tashlashga tayyor. U 2010–2013-yillar oraligʻida Madridda Joze Mourinyoning eng sodiq "askarlaridan" biri sifatida eslanadi.

Sobiq Portugaliya terma jamoasi aʼzosi kiyinish xonasi va rahbariyat oʻrtasida mukammal koʻprik vazifasini oʻtashi kutilmoqda. Avvalroq bu rolga Alvaro Arbeloa nomzodi koʻrilgan boʻlsa-da, yakunda tanlov Pepe foydasiga hal boʻldi. Pepe Real Madrid safida 334 ta oʻyinda maydonga tushib, koʻplab sovrinlar, jumladan, Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritgan.

Pepening Madriddagi faoliyati nafaqat yuksak himoyaviy mahorat, balki oʻta hissiyotli va bahsli vaziyatlar bilan ham yodda qolgan. Shunga qaramay, uning boy tajribasi va klubga boʻlgan sadoqati Mourinyoning yangi loyihasida hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda. Endilikda u oʻz tajribasini yosh himoyachilarga oʻrgatish imkoniyatiga ega boʻladi.

Real MadridJoze MourinyoPepeFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiBugun, 15:52Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaRoberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 15:37De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiDe la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiBugun, 15:16Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaReal Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaBugun, 15:16Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Bugun, 15:13Mbappe Jahon chempionati-2026 to‘purarligini kimga ravo ko‘rdi?Mbappe Jahon chempionati-2026 to‘purarligini kimga ravo ko‘rdi?Bugun, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)