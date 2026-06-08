Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqda
Florentino Perez Real Madrid prezidentligi saylovida 65 foiz ovoz bilan gʻalaba qozongach, Joze Mourinyo klubda yangi davrni shakllantirishga kirishdi. Portugaliyalik mutaxassis "Santyago Bernabeu"ga oʻziga yaxshi tanish boʻlgan sobiq jangchini qaytarib, murabbiylar shtabini kuchaytirmoqchi. Perezning gʻalabasi Mourinyoning qaytishi uchun yoʻl ochdi, chunki u saylov natijasiga koʻra jamoani boshqarish boʻyicha oldindan kelishuvga ega edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub ikki yillik sovrinsiz seriyaga chek qoʻyishni maqsad qilgan bir paytda, Joze Mourinyo allaqachon transfer bozorida faollik koʻrsatmoqda. Xabarlarga koʻra, u Ibrahima Konate va Denzel Dumfries kabi futbolchilarni jamoaga olib kelishni rejalashtirgan. Biroq, uning eng muhim tayinlovi maydon tashqarisida boʻlishi kutilmoqda, chunki murabbiy klub DNKsini yaxshi tushunadigan shaxsni oʻz yonida koʻrmoqchi.
Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Mourinyoning shtabidagi ilk yirik qoʻshimcha afsonaviy himoyachi Pepe boʻladi. 2024-yilda professional futbolchilik faoliyatini yakunlagan 43 yoshli Pepe oʻzi oʻn yil davomida toʻp surgan klubda murabbiylikdagi ilk qadamlarini tashlashga tayyor. U 2010–2013-yillar oraligʻida Madridda Joze Mourinyoning eng sodiq "askarlaridan" biri sifatida eslanadi.
Sobiq Portugaliya terma jamoasi aʼzosi kiyinish xonasi va rahbariyat oʻrtasida mukammal koʻprik vazifasini oʻtashi kutilmoqda. Avvalroq bu rolga Alvaro Arbeloa nomzodi koʻrilgan boʻlsa-da, yakunda tanlov Pepe foydasiga hal boʻldi. Pepe Real Madrid safida 334 ta oʻyinda maydonga tushib, koʻplab sovrinlar, jumladan, Chempionlar ligasi kubogini qoʻlga kiritgan.
Pepening Madriddagi faoliyati nafaqat yuksak himoyaviy mahorat, balki oʻta hissiyotli va bahsli vaziyatlar bilan ham yodda qolgan. Shunga qaramay, uning boy tajribasi va klubga boʻlgan sadoqati Mourinyoning yangi loyihasida hal qiluvchi omil boʻlishi kutilmoqda. Endilikda u oʻz tajribasini yosh himoyachilarga oʻrgatish imkoniyatiga ega boʻladi.
…