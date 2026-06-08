Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqda

·0·Sport
Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqda

Germaniyalik himoyachi Antonio Rüdiger atrofidagi tanqidlarga qaramay, Real Madrid bilan hamkorlikni davom ettirishga yaqin turibdi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlarda klub prezidenti Florentino Pérez bilan tushgan suratini ulashib, yangi kelishuv imzolanganiga ishora qildi. Amaldagi shartnomasi yakuniga yetayotgan 33 yoshli markaziy himoyachi yana bir mavsum Madridda qolishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klubda katta oʻzgarishlar davom etmoqda. Xabarlarga koʻra, Real Madrid tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul himoyachisi Ibrahima Konate va Inter aʼzosi Denzel Dumfries transferi ustida ishlamoqda. Shuningdek, murabbiylik kursisiga Joze Mourinyo qaytishi haqidagi gap-soʻzlar ham jamoa atrofidagi muhitni qizdirmoqda.

Antonio Rüdigerning oʻyin uslubi va maydondagi xatti-harakatlari Germaniyada keskin tanqid qilinayotgan bir paytda, sobiq futbolchi Jermaine Jones uning himoyasiga chiqdi. Jonesning taʼkidlashicha, Rüdiger kabi xarakterga ega oʻyinchilar ham jamoa, ham terma jamoa uchun juda muhim hisoblanadi.

"Lothar Matthäusni hurmat qilaman, lekin Rüdiger masalasida unga qoʻshilmayman. Antonio — Real Madrid va terma jamoaning tayanchi. Uni faqat ayrim vaziyatlar orqali baholash notoʻgʻri", — deya taʼkidladi Jones. Uning fikricha, himoyachining agressiv oʻyin uslubi koʻpincha notoʻgʻri talqin qilinadi.

Real MadridAntonio RüdigerTransferlarLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiAlyssa Thompson Chelsi safidagi debyut mavsumi haqida gapirdiBugun, 15:52Roberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaRoberto Manchini yana Italiya milliy terma jamoasi boshqaruviga qaytmoqdaBugun, 15:37Real Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaReal Madrid afsonasi Joze Mourinyo murabbiylar shtabiga qoʻshilmoqdaBugun, 15:35De la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiDe la Fuente Gavi va Rodri oʻrtasidagi toʻqnashuvga munosabat bildirdiBugun, 15:16Real Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaReal Madrid Barselonani unvonlaridan mahrum qilishni talab qilmoqdaBugun, 15:16Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Kuman Niderlandiya va O‘zbekistonning noodatiy o‘yinlari sirini ochdi...Bugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)