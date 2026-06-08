Antonio Rüdiger Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirmoqda
Germaniyalik himoyachi Antonio Rüdiger atrofidagi tanqidlarga qaramay, Real Madrid bilan hamkorlikni davom ettirishga yaqin turibdi. Futbolchi ijtimoiy tarmoqlarda klub prezidenti Florentino Pérez bilan tushgan suratini ulashib, yangi kelishuv imzolanganiga ishora qildi. Amaldagi shartnomasi yakuniga yetayotgan 33 yoshli markaziy himoyachi yana bir mavsum Madridda qolishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klubda katta oʻzgarishlar davom etmoqda. Xabarlarga koʻra, Real Madrid tarkibni kuchaytirish maqsadida Liverpul himoyachisi Ibrahima Konate va Inter aʼzosi Denzel Dumfries transferi ustida ishlamoqda. Shuningdek, murabbiylik kursisiga Joze Mourinyo qaytishi haqidagi gap-soʻzlar ham jamoa atrofidagi muhitni qizdirmoqda.
Antonio Rüdigerning oʻyin uslubi va maydondagi xatti-harakatlari Germaniyada keskin tanqid qilinayotgan bir paytda, sobiq futbolchi Jermaine Jones uning himoyasiga chiqdi. Jonesning taʼkidlashicha, Rüdiger kabi xarakterga ega oʻyinchilar ham jamoa, ham terma jamoa uchun juda muhim hisoblanadi.
"Lothar Matthäusni hurmat qilaman, lekin Rüdiger masalasida unga qoʻshilmayman. Antonio — Real Madrid va terma jamoaning tayanchi. Uni faqat ayrim vaziyatlar orqali baholash notoʻgʻri", — deya taʼkidladi Jones. Uning fikricha, himoyachining agressiv oʻyin uslubi koʻpincha notoʻgʻri talqin qilinadi.
…